Como si se necesitara algo más para seguirle enredando la entrada a México a los viajeros internacionales, últimamente han crecido los reportes en destinos como Los Cabos de agentes aduanales que no entienden al turista.

Entre los visitantes que han tenido problemas con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que dirige Héctor Alonso Romero, están los que llegan a bucear, una actividad muy atractiva en la zona.

Hay viajeros que arriban desde países tan distantes como Japón para vivir experiencias diversas, por ejemplo, nadar con tiburones martillo, orcas u otras especies en el mar de Cortés.

Pero el calificado por Jacques Cousteau —el fallecido rockstar de la biología marina— como el “Acuario del Mundo” tiene como requisito previo una barrera que nos es coralina, sino de agentes empeñados en prohibirles a los visitantes que introduzcan temporalmente sus equipos indispensables para realizar dichas experiencias.

En lugar de otorgarles un permiso temporal para que utilicen el equipo y luego se regresen con él a sus países de origen, su exigencia ha sido que paguen los impuestos de importación, como si los fueran a dejar definitivamente en México.

Otro caso son los grupos y convenciones, pues también ahí requieren importar temporalmente desde proyectores hasta automóviles y otros bienes valiosos para su exhibición.

El colmo han sido los casos de parejas que llegan a casarse, pues los agentes también han tratado de cobrarles por anillos de compromiso o de bodas que, evidentemente, saldrán del país en los dedos de las parejas.

Desde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, hasta varias organizaciones empresariales han pedido el apoyo aduanal ante esta situación que se está volviendo otro disuasor para venir a México. Las autoridades de la ANAM ya tienen un documento para el buceo que se llama Aduana Fácil, en donde se precisa lo que se puede o no importar temporalmente.

No todo es de sentido común, hay que conocer bien el segmento, pues, por ejemplo, algunos viajeros necesitan dos computadoras para la edición de videos y ello no significa que las quieran para “fayuquear”.

Los directivos de aduanas ya enlistaron en el mencionado manual no sólo el equipo que se puede importar temporalmente, sino las reglas para regresarlo o bien, para demostrar que se rompió o perdió.

Hacen falta otros manuales similares y es urgente el de la llamada industria de reuniones, mientras más rápido y en varios idiomas, mejor, pues es una actividad que ha seguido creciendo y que ha sido clave este año en destinos castigados por la falta de conectividad aérea desde Estados Unidos.

Pero también, y quizá eso sea lo más difícil, hay que capacitar a los agentes y sensibilizarlos sobre la importancia que tiene la actividad turística para México.

Personalmente, el autor de este espacio, al regresar de un viaje a Groenlandia, en julio pasado, se topó con el agente Alfredo Avilés en el aeropuerto internacional de la CDMX, quien claramente pretendía un “arreglo” por llevar conmigo un aparato de movilidad danés.

Afortunadamente, lo había comprado por Amazon y pagado los impuestos respectivos; pero su actitud amenazante fue deplorable y habría que imaginarse a alguien así con un ciudadano asiático o brasileño que no se puede defender en su idioma.

Mientras los mandos medios presionen a sus subordinados para acosar al viajero, seguramente con un trasfondo económico, y los agentes no sean capacitados y sensibilizados sobre los beneficios del turismo, el problema de fondo será difícil de resolver.