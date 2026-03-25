Paro de la CNTE: primer cotejo

En varios análisis sobre el neocorporativismo sindical se destaca que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) utiliza el chantaje y la amenaza como herramientas de presión. La consigna que se escuchó más cuando los maestros disidentes levantaron las tiendas del Zócalo de la Ciudad de México tras el paro de 72 horas es elocuente: “Si no abrogan la Ley del ISSSTE de 2007 (chantaje), nos vemos en el Mundial (amenaza)”. Con todo y los atropellos a la ciudadanía, los bloqueos de calles y toma de casetas de peaje, los líderes de la CNTE no lograron que la presidenta Claudia Sheinbaum los recibiera. Sí, respondió que el gobierno no tiene dinero para satisfacer sus demandas de pensiones solidarias ni voluntad para derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Les dijo en una mañanera que la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública se encargarían de escucharlos y resolver sus dudas, no sus demandas. Los dirigentes la desairaron; no se reunieron con el alto funcionariado. Ya sabían las respuestas.

En el paro de la semana pasada, la CNTE no logró llenar el Zócalo; las fotos muestran la plancha apenas ocupada a la mitad, en contraste con plantones anteriores que estaban a rebosar. Los docentes rebeldes tampoco protestaron frente a la Presidenta en su gira por Oaxaca, aunque, quizá por precaución, ella canceló su gira a Santo Domingo Tehuantepec, donde visitaría la primaria Benito Juárez. Pero en el icónico Guelatao no hubo ningún problema. Varios analistas comentaron que esta vez la CNTE no obtuvo nada, que su estrategia de movilización violenta no había causado muchas molestias en el gobierno.

Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se encargó de anunciar los beneficios que el gobierno y la Nueva Escuela Mexicana arrojan a Oaxaca en 2026. Ese estado es la sede de la Sección 22, la más aguerrida y mejor organizada de la CNTE. Miles de becas nuevas y uniformes para estudiantes; seis mil trabajadores interinos obtuvieron su base (sin saber si reúnen los requisitos que marca la ley) y ¡ojo!: “Por primera vez en casi dos décadas, se modificaron las condiciones de jubilación establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, mediante un decreto que congela y posteriormente reduce la edad de retiro, permitiendo a las y los trabajadores de la educación acceder a una jubilación, en el caso de las mujeres, a los 53 años y, en el de los hombres, a los 55, a partir de 2034 (Boletín de la SEP 106)”. Además, 14 mil 50 jubilados en Oaxaca recibieron el pago de prima de antigüedad, con un gasto superior a 210 millones de pesos.

El secretario anunció otras inversiones en educación para Oaxaca y una reserva de hasta 800 millones de pesos más. Son concesiones importantes. Ningún otro estado de la República recibe tanta atención presupuestal (los no morenistas reciben austeridad republicana). Logros que no pueden explicarse sin las movilizaciones de la CNTE. Cierto, la Presidenta no recibió a los dirigentes, pero satisfizo parte de sus demandas. La CNTE siempre gana algo.

La táctica del gobierno hacia la CNTE no sólo es de concesiones; imagino que el Gabinete de Seguridad estudia alternativas para lidiar con sus amenazas y chantajes. El Mundial de Futbol es importante para el país; la seguridad es prioritaria. Empero, los rugidos de león de la CNTE no son meras fanfarronadas. Quiere más y va por más. En primer lugar, una mesa de trabajo con la Presidenta. Quizá lo logre; el Mundial bien lo vale. Aunque, si Claudia Sheinbaum se sienta frente a los líderes, cavilo, no será nada más para escuchar.

RETAZOS

Nuevas consignas de la CNTE: “¡El paro, el paro es culpa del Estado!” y “¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra!”.

El jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro, en la zona de la refinería en Dos Bocas, suspendieron clases. Temen que pueda haber otro incendio como el que causó cinco muertes. A pesar del fuerte olor a azufre y pescados muertos en la playa, el gobernador asegura que sólo hay manchas en la arena.