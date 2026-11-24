En pleno 2026 decir que ninguna mujer debería vivir con miedo por el simple hecho de ser mujer es una obviedad en la que todos coincidimos y que no haría falta destacar. Sin embargo, para millones de mujeres y niñas en todo el mundo, la violencia sigue siendo parte de su realidad cotidiana. Ocurre todos los días en el hogar, la calle, el trabajo, la política y, cada vez más, en los espacios digitales.

Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una oportunidad para recordar que aún queda mucho por hacer. No podemos hablar de sociedades justas y democráticas si las mujeres no pueden vivir, expresarse y participar sin miedo. Cuando una mujer se ve obligada a abandonar la escuela, la política, el periodismo o el activismo por amenazas y acoso, perdemos todas y todos.

Hoy, la violencia digital merece especial atención. El acoso en línea, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los montajes creados con inteligencia artificial no pueden considerarse bromas o daños menores. Son formas de violencia que buscan intimidar y silenciar a las mujeres y niñas. Sus efectos trascienden la pantalla y afectan a su libertad y su participación en la vida pública.

Erradicar la violencia de género, en todas sus formas, es una responsabilidad colectiva que exige decisiones, recursos y acciones concretas. La Unión Europea (UE) está reforzando su respuesta ante este desafío. En 2024, adoptó la primera legislación común para toda la UE específica para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que establece un marco común en todos los Estados miembros para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia, construyendo sobre las normativas nacionales que comenzaron hace décadas en la UE. También tipifica como delitos diversas formas de violencia digital. A este compromiso se suma la Estrategia para la Igualdad de Género 2026-2030, adoptada este año, que busca avanzar en la igualdad en todos los ámbitos y hacer frente a nuevas amenazas, como la ciberviolencia y los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

En un contexto global en el que los discursos que cuestionan la igualdad de género ganan fuerza, es fundamental estrechar alianzas con quienes compartimos valores y convicciones. México es uno de esos socios. Nos unen no sólo profundos lazos históricos, sino también el compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta convicción compartida se traduce en acciones concretas y en una cooperación cada vez más estrecha. Actualmente, la UE apoya cinco proyectos de organizaciones de la sociedad civil, con una inversión de 2.6 millones de euros, para prevenir y atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Entre los resultados de estos proyectos destacan la elaboración de una guía para organizaciones de la sociedad civil que acompañan a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en procesos de justicia, así como la actualización de un modelo para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en estos procesos. También se ha realizado un análisis de las necesidades específicas de mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia; se han fortalecido las rutas de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil para brindarles acompañamiento digno e integral, y se ha capacitado a personal de justicia, salud y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Asimismo, se han impulsado procesos de participación y empoderamiento de niñas y adolescentes mediante metodologías intergeneracionales y herramientas de ciudadanía digital e infoactivismo.

Un ejemplo particularmente significativo de esta cooperación se encuentra en Zacatecas, donde la Estrategia IRIS —Identificación, Respuesta, Interrupción y Seguimiento a la Violencia Familiar— ha permitido identificar y atender 12 casos de alto riesgo feminicida gracias a la coordinación institucional. De los 456 agresores totales identificados, sólo 12 reincidieron, lo que representa menos de 3%. Detrás de estas cifras hay vidas que se han protegido y situaciones de violencia que se han interrumpido.

Estos avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre autoridades, organizaciones, profesionales y comunidades. También reflejan la importancia de reconocer a las mujeres y niñas no sólo como personas que necesitan protección, sino como titulares de derechos, con voz y capacidad para transformar su entorno. Escucharlas e incluirlas en las decisiones que les afectan es indispensable.

No podemos conformarnos con reaccionar cuando la violencia ya ocurrió. Necesitamos prevenirla, cuestionar las conductas que la normalizan, asegurar atención y justicia para las víctimas y exigir que quienes agreden rindan cuentas. Los hombres y los niños también tienen una responsabilidad fundamental: deben ser aliados activos de este cambio. Al fin y al cabo, esta violencia afecta a mujeres que forman parte de sus vidas: madres, hijas, parejas, hermanas, amigas y compañeras.

La eliminación de la violencia contra las mujeres no es una causa de un solo día ni una tarea exclusiva de las mujeres. Nos concierne a instituciones, empresas, plataformas digitales, organizaciones y ciudadanía. Desde la Unión Europea seguiremos trabajando con México para convertir los compromisos en protección efectiva y oportunidades reales.

Vivir sin violencia no es un privilegio: es un derecho. Hagamos que también sea una realidad.

*Embajadora designada de la Unión Europea en México