Por vez primera desde que el 11 de enero de 1886 los renombrados ajedrecistas de la época Wilhelm Steinitz y Johannes Herman Zukertort acordaron disputar una lucha que denominaron Campeonato Mundial y lo disputaron en uno de los salones del edificio con el número 80 de la quinta avenida de Nueva York, dos jóvenes de 20 años el indio Gukesh Dommaraju y el uzbeko Javokhir Sindárov, establecerán desde mañana en Ginebra, Suiza, un récord mundial de precocidad, insospechable en aquellas épocas de hace 140 años, al disputar la preciada corona mundial que ha estado en las sienes de prestigiosos y legendarios ajedrecistas como Lásker, Capablanca, Alekhine, Fischer… en el pretérito, un par de infantes prodigio Samuel Rechevsky y Arturito Pomar…. hoy con el listado se podría formar el grueso de un directorio telefónico con los nombres de un jardín de niños.

En el histórico primer duelo se impuso el talento y la energía de la juventud de Steinitz, de 50 años, sobre la experiencia de Zukertort, de 64 años. Como las oscuras golondrinas de Becker, aquellas épocas no volverán: Lasker conservó el título durante 27 años, Capablanca se mantuvo invicto ocho años, los matices de longevidad giran 360 grados en la atmósfera de precocidad y aceleración deportivo-social marcada en el amanecer del siglo XXI.

En el ceremonial del domingo en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, el campeón Gukesh, Dommaraju, al abrir un reloj suizo halló un caballero de chocolate negro. Hoy Javokhir, Sindárov abrirá la primera partida con las piezas blancas.

En una atmósfera de mutuo respeto Gukesh expresó: “Sindárov ¡Es un jugador súper talentoso rebosante de energía; en una sola palabra, es un genio!”. Prudente, sencillo, el desafiante estima que las perspectivas del combate están parejas al 50 por ciento.

Explicó que sus victorias -en alusión a la Copa Mundial Goa, India, y en el certamen Candidatos en Pafos, Isla de Chipre-, han sido en competencia de torneo lo que es muy diferente a un match. Añadió: “Es cierto que ha perdido algunas partidas durante el año, pero se debe a que siempre intenta ganar a toda costa. Creo que será más cauteloso en este encuentro. No resulta fácil jugar 14 partidas, durante tres semanas, contra una misma persona”.

Desde la óptica deportiva, el estado de forma que ha exhibido Sindárov y su fuerza Elo que lo colocan en el cuarto sitio del escalafón mundial con 2 mil 782 puntos y en trayectoria ascendente, lo coloca en posición de favorito. Se presenciará fascinante duelo de dos mentes brillantes en el tablero.

El principal desafío de Gukesh que ganó la corona al genial chino Ding Liren por +3,=9,-2, será si en los últimos tres meses y en su adaptación a la lucha podrá elevar su nivel que lo ha llevado a 2,710 y situado en el lugar 26 del ranking mundial FIDE.

Curso de Ajedrez con las partidas Gukesh-Sindárov. El maestro internacional Raúl Ocampo Vargas, ---autor de un libro sobre la vida de Carlos Torre Repetto-, una máquina para escribir sobre ajedrez, va a elaborar un boletín diario sobre el Campeonato Mundial que principia hoy, como lo hizo con los matches Carlsen-Anand, Carlsen-Karjakin, Carlsen-Caruana y Carlsen-Nepomniachtchi, y al mismo tiempo a dirigir un curso en el que presentará 30 partidas de Gukesh y Sindárov, con el añadido de comentaristas rusos, con el fin de que los aficionados aprenden y disfruten el enfrentamiento. Los interesados pueden recabar más información en el correo electrónico: ocampoajedrez@gmail.com o en el Facebook Raul Ocampo Vargas.

Deléitese con el siguiente juego.

Blancas. Ediz Gurel, Turquía, 2,649.

Negras: Kiriil Alekseenko, Rusia, 2,637.

Ruy López, V. del cambio, diferida, C85.

R-2, Campeonato de España, por equipos, 21–11–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Axc6 dxc6 7.De2 Cd7 Acaso preferible desarrollar Ag4. 8.d4 Ad6 9.h3 De7 10.Cbd2 0–0 11.Cc4 Te8 12.Te1= a5 13.Ad2² b6 14.dxe5 Cxe5 15.Ccxe5 Axe5 16.Cxe5 Dxe5 17.Ac3 Dg5 18.Df3 Ae6 19.a3 Tad8 20.Rh2 Td7 [20...c5 21.De3 Dh4 22.Tad1 Txd1 23.Txd1 f6+-] 21.g4 Dc5 22.Dg3 b5 23.De3 Dd6+? [23...Db6 24.b4 Dxe3 25.Txe3 axb4 26.axb4+-] 24.e5!+- Blancas con espacio y mayor actividad. 24...De7 25.Axa5 c5 26.f4 b4 27.f5 Ac4 28.axb4 cxb4 pieza suelta es motivo de combinación. 29.f6 gxf6 30.Df4 Dc5 31.exf6 Txe1 Deja débil la octava fila. 32.Ab6!! Df8 33.Dg5+ Rh8 34.Ta8 1–0.