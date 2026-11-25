Asombra la demostración de poder y exactitud de dos mentes privilegiadas para el juego de ajedrez. Finaliza en empate la primera partida del duelo por la corona universal entre el monarca Gukesh, Dommaraju y Javokhir Sindárov, el astro de Uzbekistán, en una Ruy López, defensa Muro de Berlín, variante Río de Janeiro, valorada por los módulos de cálculo en 98.5% de precisión de las blancas contra 98.6% de las negras. Los antagonistas, que establecen récord de precocidad con 20 años, acordaron tablas por repetición de jugadas al cumplirse el lance 38.

En lugar de hostigar al alfil español mediante 4…. a6 conforme lo hacía el genio norteamericano Paul Morphy, el campeón jugó 4. … Cf6 para plantear la aguda apertura de ataque al peón central y dar paso a una pugna teórica que conduce a una lucha de carácter abierto en la que las blancas dañan la estructura central, llevan a su monarca a la seguridad del enroque, ganan espacio y se adueñan del control de la columna d, conforme a los lineamientos de la estrategia. El combate abierto exige rapidez en el desarrollo de las piezas.

Se provocó el rápido intercambio de damas con los que las blancas dejaron al rey negro centralizado y vulnerable a cambio de ceder la pareja de alfiles.

La rapidez en la toma decisiones, la gestión del tiempo, podrá influir conforme avance el match y los jugadores resientan el desgaste nervioso. Hoy en la jugada 18 se manifiestó la rapidez de Sindarov. Su reloj señalaba 1 hora con 15 minutos y 48 segundos, había consumido 45 minutos. Mientras que Gukesh necesitó casi 1 horas con 30 minutos; su cronometro marcaba 28´30” en el mismo número de jugadas.

Hoy en el segundo juego Gukesh conducirá las piezas blancas.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,782.

Negras: Gukesh, Dommaraju, India, 2,710.

Ruy López, Defensa Muro de Berlín, V. Río de Janeiro, C89.

R–1, Campeonato Mundial, Ginebra, Suiza, 24–11–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 Las negras en lugar de pedirle cuentas al Ab5 con a3 como jugaba el genial Morphy, despliegan de inmediato una ofensiva contra el peón e4 con lo que plantean un juego táctico que exige exactitud. 4.0–0 Las otras dos líneas probadas y preferidas por los grandes maestros son 4. d3 o bien 4.Cc3 en defensa del peón central. 4...Cxe4 5.d4 Tras llevar al rey a la seguridad del enroque y sacrificar temporalmente el peón central, Sindárov, responde de inmediato a la lucha abierta con el ataque al peón central e5. Se entra a una lucha de carácter abierto, dentro líneas que los GMs manejan con el conocimiento de un guante personal al revés y al derecho. 5...Cd6 6.Axc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 9.Td1+ Re8 Existe más de un millar de esta super-estudiada posición. Las negras han dañado la estructura de flanco dama. En teoría con juego preciso el segundo jugador no puede crear un peón libre. Las blancas han ganado espacio y cedido al oponente la pareja de alfiles, en compensación han dejado al monarca negro en el centro donde es vulnerable y su presencia en la octava retarda la conexión de sus torres. Las blancas además se adueñan del control de la columna d y la valoración de su peón en la quinta, aunque está defendido, fluctúa. 10.Cc3 Sindárov cuenta con espacio y desarrollo, una microventaja valorada por los engines en 0.28 de unidad agonal. El viejo Ribka 4.1 que conservo y empleo como segunda opción presenta una mínima superioridad de 0.17 de peón. 10...Ce7= 11.h3 Cg6 12.Ae3 Ae7 Posición idéntica en partidas rápidas en los juegos: Caruana 1-0 Wesley So, Clutch, 28–05-2020. David Antón Guijarro 1/2, Wesley So, Master Rapid, 28–18-2020. 13.Ce4 Ad7 14.c4= a5 15.Td2 a4 16.Tad1 Ae6 17.b3 Ab4= 18.Te2 [18.Td4 axb3 19.axb3 c5 20.T4d3 Af5 21.Cfg5 h6 22.g4 Ac8=] 18...h6+= 19.Cg3 c5 20.Ch5 [20.Ce4 b6 21.Cg3 axb3 22.axb3 Ta3 23.Tb1=+] 20...Tg8 21.g4= Re7= 22.Ce1 [22.g5?–+ Axh3 23.Cf4 Cxf4 24.Axf4 Ag4 25.Rg2 Re6 26.Rg3 Ah5–+] 22...axb3 23.axb3 Cxe5 24.f4= g6 25.Cg3 Cc6 26.f5= gxf5 27.Cxf5+ Rf6 28.Tf2 Tgd8 29.Cd3= [29.Cd4+?? Rg6-+] 29...Axf5 30.Txf5+ Rg7 31.Th5 Ac3 32.Axh6+= Rg8 Sería gravísimo error: [32...Rg6, las negras perderían con rapidez: 33.Cf4+! Rf6 34.Txd8 Txd8 35.Ag5+ Rg7 36.Axd8+-] 33.Tg5+ Rh7 34.Th5 Rg8 35.Tg5+ Rh7 36.Th5 Rg8 Se repiten 3 posiciones en el tablero. Por reglamento cualquiera puede solicitar al juez árbitro tablas. 37.Tg5+ Rh7 38.Th5 Rg8 ½.