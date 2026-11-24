El héroe, en la leyenda e historia, precursor, paradigma, juega un papel esencial en las sociedades, sea Odín, Aquiles, Sansón, David, Miguel Ángel, Bach, Newton…, su presencia y obra penetran, toca las fibras sensibles del espíritu; a un puñado lo induce a emular; el resto se beneficia y goza de sus creaciones. Desde los tiempos remotos a la actualidad, la masa humana admiran la grandeza, la fuerza, la rapidez, la resistencia, el esfuerzo, el combate, el valor, el conocimiento e ingenio del otro que rebasa por mucho la medida media. Se forma así en la percepción y motivación, de generación en generación, un hilo de tiempo de vasos comunicantes que edifican la progresión cultural del hombre. Estimulan. El sábado, en paso trascendente de madurez en la natación, Nelson Vargas Basáñez materializó un sueño en esfuerzo conjunto con su compañera Hilda Huerta e Irma Huerta, excampeona nacional, de conocido dinamismo; con sus hijos Nelson y Fernando Vargas Escalera: el Salón de la Fama y el Museo de la Natación Mexicana en Lago Alberto 416, barrio Nuevo Polanco, al inaugurar un nuevo centro acuático. En la emotiva ceremonia de inducción se distinguió a los 9 nadadores que han llegado a finales de JO de París 1994 a París 2024; seis de ellos con el conjunto de la generación dorada que compitió en JO de México 68. Cuánto esfuerzo, cuánta disciplina, cuánta historia, conjunción de entrenadores y nadadores, Clemente Mejía, Eulalio Ríos, Guillermo Echevarría, Felipe Tibio Muñoz, María Teresa Ramírez, Laura Vaca, Juan Alanís, Rafael Hernández, Guillermo García, el técnico Ronald Johnson —considerado por Nelson como el padre que no tuvo—, en la atmósfera entusiástica formada en la modernidad de México de los 60 y la visión de los organizadores, el general José de Jesús Clark Flores, arquitecto Pedro Ramírez Vázquez… Un México pujante que desmoronó la desconfianza y animadversión de personajes notables de algunos países y desvaneció la caricatura del sombrerudo adormilado. Con ellos ingresaron los 21 miembros de la selección olímpica del 68. Sintetizo la vieja fábula del viajero que pregunta a tres picapedreros qué es lo que hacen. Uno, sudoroso y con la espalda adolorida, molesto, responde: pico piedras. El segundo, me gano la vida. Y el tercero responde, alegre, orgulloso, con una sonrisa: ¡Edifico una catedral! Así como Miguel Ángel, en la cantera de Carrara, al ver el bloque de mármol de cinco toneladas, denominado El gigante, liberó con cincel y marro al David que visualizó dentro de la roca, así Ronald Johnson, alumno de James Counsilman en Indiana, extrajo lo mejor del nadador mexicano en transformación agonal que después de seis décadas sigue sin ser superada. El 68 marca el punto cenital, con la participación de Nelson, Jorge Villegas Veytia, Otilio Olguín, Manuel Echevarría… En la llama olímpica hallaron un sentido de vida, esfuerzo, lucha, superación. Su ingreso al Salón de la Fama puede ser, por siempre, modelo y faro de inspiración de las generaciones venideras. ¡Enhorabuena!