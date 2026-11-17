No es la edad ni la falta de talento. El noruego Magnus Carlsen, de 35 años de edad, finaliza en quinto lugar, en el Grupo C, en la fase preliminar de ajedrez clásico en el Torneo Piloto del Total Chess World Championship que se realiza en Budapest, y paga el precio y las consecuencias de dedicar mayor tiempo al excitante confort lúdico del blitz y ajedrez rápido e incluso el ajedrez aleatorio Fischer-Random, 960 y bullet. Y no sólo eso si no que está punto de salir de los 2,800 puntos Elo y acaso en breve dejará de ser líder en la lista oficial de la FIDE en la que se ha mantenido durante 15 años, tras la derrota que sufrió ante el armenio Haik Martirosyan en la quinta ronda del certamen y tras dos empates este sábado ante el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov y ante otros dos empates ante el GM ruso Ian Nepomiachthi descendió su fuerza Elo de 2,823 con los que entró a la competencia a 2,801.2. Su alejamiento del clásico lo convierte en un ajedrecista vulnerable al perder la forma física y el “feeling” para resolver complejas posiciones en el medio juego y en el final así como la gestión del tiempo en los momentos críticos. De depredador gradualmente se ha transformado en presa. Viene por asociación el círculo de los perros huskies en el combate mortal de Buck y Spitz, al acecho para devorar al primero que resbale en la nieve…

Es una idea aceptada y plausible, -plausible en el sentido de que se puede demostrar-, que la práctica permanente de blitz o ajedrez rápido no conduce a una comprensión superior del ajedrez clásico. El conocimiento tan elevado y profundo que alcanzan los grandes maestros del tablero en la expresión clásica les permite desarrollar habilidades notables tanto en blitz como en ajedrez rápido. Observe los resultados de Hikaru Nakamura y compare aún no obstante su elevado Elo con los que consigue en ajedrez clásico y los que involucran centelleante rapidez. Naka logró una victoria y dos derrotas en 14 partidas en el Torneo de Candidatos en la Isla de Chipre, a 3 ½ puntos del vencedor.

Jóvenes y niños que aspiren a la maestría ajedrecística deben moderar la práctica tan fascinante y embrujadora, del blitz y el rápido. Hoy florecen los torneos de ajedrez de relampagueante ritmo con atractivos premios para los profesionales. Dedicarse a ellos en el desarrollo del juego significará una pérdida de tiempo en sus avances aunque una emocionante y placentera experiencia lúdica; elige. Primero el estudio del clásico. No olvides que los genios pueden infringir las reglas…

En octubre de 2015 la FIDE que dirigió el ruso Arkady Dvorkovich, aprobó ante el vértigo profesional la organización de un Campeonato Mundial combinado de las tres especialidades. Consiguió un respaldo financiero de 2.7 millones de dólares para un circuito de cuatro torneos anuales. Programó además un torneo piloto que actualmente se desarrolla en Budapest, del 10 al 21 de noviembre, con la presencia de 24 GMs de la elite, distribuidos en seis grupos.

Los vencedores del clásico, que finalizó ayer, al ritmo de 45´con un incremento de 30” de cada grupo son: A) Alireza Firouzja 17 (+4,=5,-1); B) Fabiano Caruana 17 (+4, =5, -1); C) Anish Giri, 15 (+3, =6, -1) y D) Vachier-Lagrave (+4, =5, -1).

Copa Revolución. El estadounidense Brandon Jacobson, 23 años, de edad, ganó invicto (+6,03,-0), la XVI edición de la Copa Revolución Ciudad de México que concluyó ayer lunes. Con 2,627 de Elo ocupó la posición 17 en su país. En 2024 llamó la atención al derrotar en el Mundial de NY en rápidos a Hikaru Nakamura con 1.a4. Participan 8 GMs.

Blancas: Haik Martirosyan, Armenia, 2,669.

Negras:Magnus Carlsen, Noruega, 2,823.

Defensa Siciliana, Scheveningen, Ataque Inglés, B80.

R-5, Total Chess Piloto World Championship, Budapest, 13–11–206.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.g3 e6 7.Ag2 Ae7 8.0–0 0–0 9.Ae3 Ad7 10.a4 Cc6 11.Cxc6 Axc6 12.a5 Tc8 13.Te1 Cd7 14.Ca4 f5 15.Cb6 Cxb6 16.Axb6 Dd7² 17.c4 fxe4 18.Axe4 Af6 19.Dd2 Axe4 20.Txe4 d5 21.cxd5 exd5 22.Td1 d4 23.Dd3 Tfe8 24.Tde1 Txe4 25.Dxe4= Tc6 26.b4 Tc3= (Tiempo: 13´17” vs 1´35”). 27.Ac5= d3 28.Td1 h6 29.Ae3= Rf7 30.h4 Dc6 31.Df5 De6 32.Df3 Dc6 33.Dh5+ Rg8 34.Df5 Db5+- (8´20” - 1´00”). [34...Tb3 35.Dg4 Rh8=] 35.Ac5 Dc4 36.Rh2! Db3?+- 37.Te1 Df7 [37...d2 38.Te8+ Rf7 39.Tf8#] 38.Dc8+ Rh7 39.Te8 Dd5 40.Th8+ Rg6 41.Dg4+ 1–0.