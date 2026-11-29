Intensa pugna en la esgrima magistral de Gukesh y Sindárov; suena el choque de espadas, brilla el metal , se desprenden chispas, en el cuarto empate por la corona mundial. Una lucha equilibrada en la que los dos GMs juegan ajedrez científico en el que participan los estudios de analistas y en líneas de aparente fragilidad valoradas y comprobadas por los módulos de cálculo. Se tienden trampas profundas en el juego posicional que los protagonistas resuelven con un cálculo y preciso que alcanzan 99 % de exactitud. Hay riesgo porque ambos eligen esquemas secundarios que obligan al adversario a entrar en terrenos inexplorados. En 11 movimientos, en plena apertura, Gukesh ha consumido 45´ y Sindárov casi una hora en analizar y descubrir los elaborados planes.?

Gukesh abre con peón de rey. Sindárov elige la defensa Petroff que casi nunca juega. Gukesh viola los principios de apertura: a que le doblen los peones en la columna c en el 7o lance y el desafiante acepta dos jugadas después. Los peones doblados representan una debilidad. Sindárov consume 18, 22 y 11 minutos, 51 en total para realizar las jugadas 5, 6 y 7.

El letonés Aaron Nizmowitsch, en su espléndido y sobornante libro Mi Sistema que, han estudiado todos los campeones mundiales y formado a generaciones de grandes maestros, y maestros internacionales dice, en cruel metáfora, que los peones doblados son como personas cojas sentadas; su deficiencia sólo se observa cuando empiezan a caminar… Claro, atrás de los peones doblados hay un plan ofensivo en flanco dama que las blancas tienen como objetivo el peón b7. Las afirmaciones en ajedrez son relativas: veo el par de peones blancos doblados de Karjakin, con enorme fuerza, en una de las partidas contra Nakamura en el match que organizó Marcel Sisniega en Cuernavaca, en diciembre de 2004, cuando Karjakin y Naka tenían 14 y 16 años.

En el complejo duelo de estructuras se tienden sutiles y astutas trampas. Una imprecisión cuando se lucha en el borde del abismo, se convierte en derrota. Cuando se rompe el equilibrio posicional no existe forma de recuperarse en el ajedrez de alto nivel; como intentar parar un cono por su vértice.

El cuarto empate ocurre en 34 de una Petroff, un esquema considerado hasta hace poco tablíero, pero las recientes investigaciones muestran riqueza táctica y estratégica. Se dice que en el mágico pozo del ajedrez, mucho más profundo que el de Demócrito, no hay cubo que descienda y no extraiga una preciosa combinación.

Ariel Sorín. Comparto con los aficionados a que escuchen los comentarios del gran maestro argentino Ariel Sorin (pueden entrar en internet escribiendo: Video, ajedrez clásico, Ariel Sorin), tres veces campeón nacional, monarca del prestigioso Mar del Plata en 1989, el Torneo de Groningen, Países Bajos, en 1993, y otros; y con la experiencia de tres Olimpiadas, Moscú, 1994; Erevan 1996 y Calviá 1998. Está en directo desde las ocho de la mañana hora de México.

Blancas: Gukesh, Dommaraju, India, 2,710.

Negras: Javolhir Sindárpv. Uzbekistán, 2,782.

Defensa Petroff, C43.

R-4, Campeonato Mundial,, Ginebra, 28–11–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 La elección de la Petroff, relativa sorpresa, Sindárov casi nunca la juega. 3.d4 Cxe4 4.dxe5 d5 5.Ae2= Gukesh responde con lance poco habitual. El movimiento natural es Cbd2. Con 5.Ae2 hay 27 partidas y sólo una jugada por dos ajedrecistas de más de 2,400 puntos Elo: Albert Brokos (2,496), 1–0 y Daniel Malek (2,415) en el Campeonato de Alemania por equiipos, 28–01–20175...Cc6 6.0–0 a6 7.Cc3?! Se entra a terrenos inexplorados. 7...Ae6 Sindárov ha consumido 51´ en 3 lances de apertura. 8.Ae3 Ae7 9.Db1 Jugada de laboratorio. [ Se amenaza: 10.Cxd5 Dxd5 (10...Axd5 11.c4 Axc4 12.Axc4 Cg5 13.Axg5 hxg5 14.Td1 Dc8 15.e6 fxe6 16.Dg6++-) 11.c4 Dd7 12.Dxe4±] 9...Cxc3 10.bxc3 Dc8] 11.a4 b6 12.h3 0–0 13.Te1= f6 14.exf6 Axf6 15.Cd4 Cxd4 16.Axd4 Dd7 17.a5 b5 Blancas dominan c5; impiden c5. En c7 el peón retrasado es débil. 18.Db4= Af5 19.Af3= Axd4 20.cxd4 Tae8! La posición contiene imagen de mate por la posible debilidad en la 8a. 21.Txe8 Txe8 22.Te1 Txe1+ 23.Dxe1 Axc2= 24.Axd5+! Rf8 si: [24...Dxd5 25.De8#] 25.Db4+ De7 [25...Re8??+- 26.Dc5 Af5 27.Ac6+-] 26.Dc3 Ae4 27.Axe4 Dxe4 28.Dxc7= Dxd4 29.g3 Df6 [29...Dd1+ 30.Rg2 Dd5+ 31.f3 Dd2+ 32.Rf1 Dd1+ 33.Rf2 Dd2+=] 30.Dc8+ Rf7 31.Db7+ Rf8 32.Dc8+ Rf7 33.Db7+ Rf8 34.Dc8+ ½.hec