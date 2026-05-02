Woodward y Abdusattórov líderes en el Tepe-Sigeman

El prodigio estadounidense Andy Woodward y el uzbeko Nodirbek Abdusattórov principiaron con victorias en el Torneo Tepe&Sigeman que se realiza en Malmöe, Suecia. Derrotaron al jugador local Nils Grandelius y a la china Zhu, Jiner, mientras que el ex monarca mundial Magnus Carlsen regresó al ajedrez clásico con un empate ante el GM indio Arjún Erigaisi. En la partida restante el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus hizo tablas con el experimentado neerlandés Jorden Van Foreest.

La victoria de Woodward, quien por cierto hoy cumple 16 años, fue de carácter magistral en una línea que se presenció en el juego Sindárov-Nakamura en el reciente Torneo de Candidatos. Castigó un error del ajedrecista local quien jugó rutinariamente un intercambio de torres en la columna central d, sin percibir la jugada intermedia, un jaque en 27. Ab4+! que, tras la captura de torre, alejó al monarca negra de la base negra de peones en flanco rey.

Rota la estructura Woodward dominó el final de alfiles de diferente color en 52 jugadas de un Gambito de Dama declinado.

Abdu con negras definió su juego ante Jiner con supremacía de material en 36 lances de una Caro Kann. Y Yagiz Kaan, en la conducción de las negras, en una pugna de ideas de la Catalana, logrpo un empate, por repetición de jaques, ante Van Foreest que ocupa en fase de ascenso la posición 15 del mundo con 2,735.

Carlsen y Erigaisi, en cerrada lucha acordaron las tablas por tres posiciones idénticas de una defensa Petrof en final de R, T, dos caballos y siete peones.

Clasificación después de la Ronda 1: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 1; 2) Andy Woodward, Estados Unidos, 1; 3) Arjún Erigaisi, India, ½; 4) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, ½; 5) Magnus Carlsen, Noruega, ½; 6) Jorden Van Foreest, Países Bajos, ½; 7) Nils Grandelius, Suecia, 0; 8) Zhu, Jiner, China, 0.

Ronda 1: 1) Woodward 1-0 Grandelius; 2) Jiner 0-1 Abdusattórov; 3) Carlsen ½ Erigaisi; 4) Van Foreest ½, Yagiz Kaan.

Emparejamiento R-2: 1) Yagiz Kaan vs Erigaisi; 2) ¡Abdusattórov vs. Woodward!; 3) Grandelius vs. Carlsen; 4) Van Foreest vs. Jiner.

Blancas: Andy Woodward, Estados Unidos, 2635.

Negras_ Nils Grandelius, Suecia, 2,662.

Gambito de Dama, Declinado, D37.

R–1, Torneo Tepe&Sigbeman, Malmöe, Suecia, 01–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 h6 5.g3 Ae7 6.Ag2 0–0 7.0–0 dxc4 8.Ce5 Cc6 9.Axc6 bxc6 10.Cxc6 De8 11.Cxe7+ Dxe7 Una posición que presenciamos recientemente en la ronda 12 del Torneo de Candidatos entre el vencedor Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 1/2 y el GM estadounidense Hikaru Nakamura. Posición que ya se registró en el Quanbox de Chennai, India entre el GM indio Murali Karthikeyan y Awonder Liang, de Estados Unidos, con resultado de tablas, el 08–08-2025. Los módulos de cálculo valoran la posición en equilibrio; no obstante los peones negros de flanco de rey a7, c4 y c7, son débiles en relación con la teoría. 12.Ae3 Woodward se sale de la línea Sindárov-Nakamura. Seguramente es una línea de laboratorio, profundamente estudiada. 12...a5 13.f3 De no existir b2 tendríamos el muro defensivo impenetrable ue construyó Fabiano Caruana en el TdeC. Ronda 11 que terminó en tablas ante Sindárov. 13...Td8 14.Dc1 Este movimiento está ligado con f3. La dama por lo general acude a c2 con la idea de vigilar e4. Ahora forma una batería que apunta hacia h6. 14...e5 15.dxe5 Dxe5 16.Af4 Dc5+ 17.De3 Dxe3+ 18.Axe3 Cd5 Acaso mejor desarrollar el Ae6 o bien colocar c7 en casilla del color diferente al Alfil blanco. 19.Tfd1 Ae6 20.Ad4 f6 (20...Cxc3 21.Axc3 a4 22.a3 f6+=ligera ventaja blanca). 21.g4 Rf7 22.Cxd5 Txd5 23.Ac3 Txd1+ La Ta8 no puede doblarse en d8 porque defiende a5. 24.Txd1 a4 25.a3 Re7 26.Rf2 Td8? Gravísimo error de Grandelius en una posición de lucha. Se le escapó la jugada intermedia. 27.Ab4+! Ahora la estructura negra de flanco se resquebraja tras el intercambio de torres. Observe además que si el Ab4 se sitúa en h6, vía f8, no puede ser atrapado y podría activarse con f4, a manera de una idea general. 27...Re8 28.Txd8+ Rxd8 29.Af8 El destino del final de partida y duelo de alfiles de diferente color está decidido por la deteriorada estructura de las negras. 29...g5 30.Axh6 Re7 31.Rg3 c3 Esfuerzo desesperado con la idea de activar c4 y atacar la base de la cadena de peones blancos. 32.bxc3 Ac4 33.e4 Ae2 (33...Rf7 34.f4 Rg6 35.Af8 Rf7 36.Ac5 Ab3 37.Ad4 gxf4+ 38.Rxf4+-) 34.e5! Para desligar y hacer más débil la cadenita. 34...fxe5 35.Axg5+ Re6 36.Rf2 Ad1 37.Re3 c6 38.h4 Rd5 39.h5 Re6 40.Ah4 Ac2 41.Ag3 Rf6 42.c4 Ab3 43.h6 Ac2 (43...Rg6 44.c5 Rxh6 45.Axe5 Rg5 46.Rf2 Rg6 47.f4+-). Observe cómo Woodward resuelve el fina mediante el procedimiento de obstrucción del Ac2. 44.Axe5+ Rxe5 45.f4+ Rf6 46.f5 1-0. Negras rinden. Si 46...c5 47.Rf4 Rf7 48.g5 Rg8 49.g6 Ad1 50.f6 Ac2 51.h7+ Rh8 52.f7+- 1–0.