Vokhidov logra su 3er triunfo; es líder Uzchess

De notable agudeza táctica y cálculo que puede alcanzar con naturalidad 10 ó 15 jugadas de profundidad el prodigio uzbeko Shamsiddin Vokhidov, de 24 años, derrotó al GM ruso Ian Nepomniachtchi en demostración magistral durante la quina ronda de la III Copa de Uzbekistán que se desarrolla en Tashkent con 10 GMs.

La victoria de Vokhidov ocurre 45 lances de una Siciliana en la línea Rossolimo en final de Torre y peones.

Tras su derrota ante Hans Moke Niemann en la R-2 Vokhidov hilvanó tres victorias consecutivas; se impuso a Madaminov Mukhiddin, (2,586) de Uzbekistán y a al griego Nikolas Theodorou ( 2,634).

Vokhidov formó parte del equipo ganador del oro en la Olimpiada de Chennai con Iván Sokólov como director técnico. En 2018 en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido celebrado en San Petersburgo Vokhidov sorprendió al derrotar a Magnus Carlsen con lo que demostró su alto potencial.

John Nunn, figura emblemática. Uno de los personajes más ilustres del ajedrez británico lo representa el gran maestro John Nunn, autor de un buen número de libros de ajedrez, escritos con estilo sencillo, lógico, magistral, que ha servido de guía al ajedrecista de cualquier nivel. Uno de los últimos que publicó fue Curso de Ajedrez en el que presenta el análisis detallado y temático de 100 partidas del ex monarca Emmanuel Lásker, 27 años en el trono mundial.

Ayer Frederic Alois Friedld, filósofo y lingüístico de la Universidad de Hamburgo, co fundador de la página Chessbase 26, destaca en sus informaciones que John Nunn, a sus 71 años, diez veces ganador de la competencia en el espacio de cuatro décadas y media de Resolución de problemas de ajedrez, de mate en dos y tres jugadas, de finales artísticos, mates ayudados..., lo volvió a ganar, venciendo a David Hodge, campeón de 2023, 2024 y 2025.

Nunn, quien conquistó el título de GM FIDE 1978 en el campo agonal y la FIDE lo distinguió en 2,004 con el de GM en Resolución de Problemas y Estudios. Ganó el Campeonato Británico “Winton” que se realizó en la elegante sede de Harrow School. La competencia consistió en seis rondas con distintos tipo de problemas con límite de tiempo.

Una de sus mejores actuaciones como ajedrez ocurrió en 1987 cuando disputó y perdió ante Lajos Portisch una partida por la plaza para el Torneo de Candidatos. Estuvo entre los diez mejores ajedrecistas del mundo y en 2007 cuando se retiró tenía un Elo de 2,602 puntos.

John Nunn fue un brillante adolescente con singular habilidad en el campo de las matemáticas. Estudió en el Oriel College de Oxford a los 15 años, corría 1970. Se doctoró en la Universidad de Oxford en matemáticas donde ejerció como catedrático hasta 1981. Se dio tiempo para competir y escribir una veintena de excelenetres libros de ajedrez.

Se trata de una expresión de inteligencia, destreza y longevidad. Otro ejemplo en este rango lo representa el ex monarca mundial Vassilly Smyslov, quien a los 63 años de edad disputó la final del Torneo de Candidatos a Garri Kaspárov, de 21 años de edad.

Clasificación ronda 5: 1) Vokhidov, Shamsiddin, Uzbekistán, 3 ½; 2) Arjún Erigaisi, India, 3; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 3; 4) Madaminov, Mukhiddin, Uzbekistán, 3; 5) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2 ½; 6) Hans Moke Niemann, EU, 2 ½; 7) Nikolas Theodorou, Grecia, 2; 8) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2. 9) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2; 10) Santosh, Vidit, India, 1 ½.

Blancas: Shamsiddin Vokhidov, Uzbekistán, 2,637.

Negras: Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,733.

Siciliana, Rossolimo, B31.

R-5, III Copa Uzbekistán, Tashkent, 11–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Cd7 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Cgf6 6.0–0 g6 7.Te1 Ag7 8.Af1 Cc5 9.f3 Nikolas Rossolimo 1–0 Theo Van Schelling, Hoogoven Beverwijk, 1953. Rossolimo fue un ruso griego ganador del Nacional Abierto de EU en 1955. 9...0–0 10.Ae3 d5 11.e5 Ce8 12.f4 f6 13.Cf3 b6 14.Cc3 Cc7 15.h3 Ab7 16.exf6 exf6± 17.f5 Dd7 18.b4 C5a6 19.fxg6 hxg6 20.a3 Tae8 21.Dd2 Cb8+- 22.Tad1 Cc6 23.Ac4! toma ventaja material con una pequeña combinación dinámica. 23...Ce5 24.Cxe5 fxe5 25.Cxd5 Axd5 26.Axd5+ Dxd5 27.Dxd5+ Cxd5 28.Txd5 Tc8 29.Te2 Tc4 30.Td6 Tf6 31.Td8+ Tf8 32.Ted2 Tc3 33.T8d3 Tfc8 34.a4 Af8 35.b5 e4 36.Txc3 Txc3 37.Rf2 Ae7 38.Td7 Ah4+ 39.g3 Axg3+ 40.Rxg3 Txe3+ 41.Rg4 Tf3 42.Txa7 Rf8 43.a5 Tf6 44.axb6 Txb6 45.c4 1–0.