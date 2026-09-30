Terminó la Olimpiada de ajedrez en la legendaria Samarcanda y después de casi tres semanas de entrar y presenciar el torbellino de emocionantes combates y disfrutar partidas ilustrativas, de vivir y admirar el arte de los grandes maestros, se experimenta una sensación de vacío (¡Y en qué vamos a ocupar ahora las mañanas?) viene por asociación de ideas la ingeniosa y aguda frase del ex campeón nacional -1972 en Guadalajara-, Willy de Winter, de origen neerlandés, políglota, hablaba una veintena de idiomas, especialista en palíndromos: “La vida es la insípida interrupción de una partida de ajedrez”. Era un diletante simpático, extrovertido, puntilloso, promotor del ajedrez al través de su revista Ajolote. La FIDE le otorgó el título honorífico de Maestro Internacional en el año 2,000. En otra ocasión recordaré las divertidas y encendidas diferencias en este espacio y en su revista. Un hombre muy amable modelo de buen esposo y de padre y apasionado jugador de ajedrez. Aprendió ruso al igual que el MI Raúl Ocampo Vargas para aprender ajedrez. Alcanzó un Elo FIDE de 2,390. Willy Isidoro de Winter Gallegos falleció el domingo 12 de mayo del 2024.

El tiempo vuela y la mirada se dirige esencialmente a Ginebra, Geneve, Suiza, escenario en el que dos prodigios de 20 años, los grandes maestros del tablero Gukesh, Dommaraju, de India, y Javokhir Sindárov, de Uzbekistán, disputarán la corona mundial en posesión del primero. Es un duelo de lo más atractivo en el que los acontecimientos de la reciente Olimpiada apuntan como favorito a Sindárov, quien seguramente aparecerá hoy en la posición 4 del mundo en la lista oficial de la FIDE con 2,781 puntos tras haber conseguido 3.5 en Samarcanda. El astro usbeko se coloca a 2.9 puntos del GM estadounidense Fabiano Caruana, tercero en e ranking mundial.

Mientras que Gukesh, el decimo octavo monarca mundial de la historia en lenta recuperación avanzó cuatro puestos y del sitio 31 es altamente probable que este situado en el 26 con 2,711 puntos tras ganar 7.9 en una ondulante forma, con lo que intentamos expresar que juega en alto nivel como lo exhibió ante el alemán Alexander Donchenko y perder ante el ruso húngaro Gleb Dudin noveno en el Campeonato Mundial Sub 20 celebrado en Ciudad de México. En su actuación el campeón mundial (+7, =3,-1) batió a Alexei Shirov, letonés-español y el neerlandés Erdwin Lámy.

Faltan poco menos de dos meses de intensa preparación de ambos antagonistas que marcan por precocidad y talento un hito en la historia del Campeonato Mundial.

Una de las actuaciones notables fue la del adolescente turco de 15 años Yagiz Kaan Erdogmus, medalla de plata individual como primer tablero después del uzbeko Nodirbek Abdusattórov. Ingres como y lo anticipamos hace unos días entre los 20 mejores del planeta. Y hoy es altamente probable que este situado en la posición 17 con 2,731, tras haber ganado+15.1 puntos Elo. Su score fue de (+6, =4,-0). Su nivel se manifiesta en los empates que logró ante Abusattórov, (2,762) el alemán Vincent Keymer (2,764) y Fabiano Caruana ((2,789) respectivamente en 4º, 6º y 3º del mundo.

Con la inercia y el estímulo de la Olimpiada florecen intensos deseos de emular el juego de los grandes maestros. El alto nivel es un desafío seductor. Siempre es muy importante a cualquier edad contar con el auxilio de un maestro. El entorno cultural, político, social, económico, la tradición en una actividad se reflejan en la competencia mundial.

México, en el concierto olímpico ocupó la posición 76 en hombres entre 206 conjunto, y 67 en mujeres entre 189 escuadras. Y entre los países de América Latina en hombres fue superado por 23) Argentina; 33) Perú; 41) Chile; 44) Brasil; 52) Colombia; 53) Cuba; 63) Ecuador; 68) Uruguay; 72) Costa Rica; y 75) Bolivia.

Y entre las mujeres, en el campo regional se situó después de 22) Argentina; 31) Cuba; 37) Colombia; 41) Perú; 46) Brasil; 52) Ecuador; 54) Chile; 56) Costa Rica; 60) Panamá.

La posición refleja el mediocre papel de Raúl Hernández en la construcción de su segundo fracaso en la Federación Nacional de Ajedrez de México, con el apoyo popular de un buen número de incompetentes en las Asociaciones estatales con sus contadas excepciones. El ajedrez exige mayor atención agonal y no crematística. Hay mucho más que decir.