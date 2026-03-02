Van Foreest, líder imparable con 4 puntos luego de la quinta ronda

El gran maestro holandés Jorden Van Foreest se encuentra inspirado en Praga. Ha derrotado en la 5ª ronda en un interesante duelo teórico al GM de EEUU Hans Moke Niemann. En una muy aguerrida jornada sin empates destaca la derrota del actual campeón mundial oficial, el indio Gukesh, en clara baja forma, a manos del uzbeko Abdusattorov. Vencieron también el español David Antón al indio Aravindh y el iraní Maghsoodlo al alemán Keymer y el checo Navara al uzbeko Yakubboev.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705 – Negras: Hans Moke Niemann, EE.UU. 2725. Defensa Semi Tarrasch (D41) Ronda 5, Festival de Praga, 1-03-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 cxd4 (una línea aguda de moda hoy en día. Las opciones usuales son 5...Cxd5 y 5...exd5) 6.Dxd4 exd5 7.e4 (lo más crítico ya que la alternativa 7.Ag5 Ae7 8.e3 Cc6 9.Ab5 0–0 10.Da4 h6 no da mucho al blanco) 7...dxe4 8.Dxd8+ Rxd8 9.Cg5 Ae6 10.a3 (jugada poco común, que evita un Ab4 negro, es lo que ha preparado Van Foreest. Casi siempre se había empleado 10.Cxe6+ fxe6 11.Ag5 Cc6 12.Ac4 Re7 13.Cxe4 Rf7 y la posición negra es pasiva pero sólida) 10...Cbd7 11.g3 Tc8 12.Ag2 Ac4 13.Cgxe4 Cxe4 14.Cxe4 Ac5 (era preferible 14...Ce5! 15.Ae3 Cd3+ 16.Rd2 f5 y el negro ha igualado) 15.Af4 f5 16.Cxc5 Te8+ 17.Ae3 Cxc5 18.0–0–0+ Ad3?? (DIAGRAMA) 19.b4! Ca4+ 20.Ac5! Cxc5 (si 20…b6 21.Txd3+ Rc7 22.Ae3) 21.bxc5 Txc5+ 22.Rb2 Te2+ 23.Rb3! (el alfil negro ya no puede ser salvado llegando a un final fácil de ganar para el blanco. Sería un grave error 23.Ra1?? Tc3! ganando) 23…Tb5+ 24.Ra4 Tbb2 25.Txd3+ Re7 26.Thd1 Txf2 27.Td7+ Rf6 28.Axb7 Txh2 29.T1d6+ Re5 30.Ta6 Tb6 31.Txb6 axb6 32.Txg7 h5 33.Ac6 Rf6 34.Tb7 Th3 35.Txb6 Txg3 36.Ae8+! y negras abandonan al caer el peón de h5. 1–0.

Clasificación después de la R-5: 1) Van Foreest, 4 puntos. 2-3) Navara y Abdusattorov, 3.5. 4) Antón, 3. 5) Maghsoodlo, 2.5. 6-7) Keymer y Yakubboev, 2. 8, 9 y 10) Aravindh, Gukesh y Niemann, 1.5 puntos. Hoy lunes es día de descanso.

Mientras tanto, en el fuerte torneo abierto Aeroflot en Moscú, Rusia, el gran prospecto argentino Faustino Oro de tan solo 12 años ganó en una compleja e interesante partida a la gran maestra rusa Goltseva luego de que ésta fallara en el culminante momento táctico permitiendo una precisa defensa del negro. Tras la ronda 3 Oro lleva ya 2.5 puntos, a buen paso para lograr su 3ª y definitiva norma de GM.

Blancas: Ekaterina Goltseva, Rusia, 2364 – Negras: Faustino Oro, Argentina, 2516 Gambito de dama aceptado [D26] Ronda 3, Abierto Aeroflot (Moscú) 1-3-2026

1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6 5.Axc4 a6 6.0–0 Ae7 7.De2 0–0 8.Td1 b5 9.Ad3 Ab7 10.a4 c6 (era mejor 10...b4 11.e4 c5) 11.Cbd2 Cbd7 12.Cb3 Db6 13.Ad2 bxa4 14.Ca5 Ac8? (muy pasivo, lo indicado era 14...c5. Sigue un juego blanco muy enérgico y preciso) 15.e4 c5 16.e5 Cd5 17.De4! g6 18.Cc4 Db8 19.Ag5! Rg7 20.Dh4 Axg5 21.Cxg5 h6 22.Axg6! (excelente sacrificio de Goltseva) 22…Rxg6 23.Ta3? (el blanco falla en el remate táctico. Lo correcto era jugar primero 23.Ce4! Rh7 24.Ta3! Tg8 25.Tf3 Tg7 26.Ccd6 con ataque decisivo) 23...hxg5! 24.Tg3 f6! 25.exf6? (esto pierde al permitir el paso de la dama negra. Era necesaria 25.Cd6 con juego nivelado) 25...Df4! 26.Tg4 Cxf6! 27.Txf4 gxh4 (Faustino ha quedado con mucha ventaja material) 28.dxc5 Rg5 29.g3 hxg3 30.fxg3 Ab7 31.Cd6 Ad5 32.Tc1 Ce5 33.h4+ Rg6 34.Txa4 Cfg4 35.Tf4 Txf4 36.gxf4 Cd3 37.Tc2 Cxf4 Rinden blancas 0–1