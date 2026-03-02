Última Hora Impreso de hoy

Van Foreest, líder imparable con 4 puntos luego de la quinta ronda

Arturo Xicoténcatl.

Rey y dama

El gran maestro holandés Jorden Van Foreest se encuentra inspirado en Praga. Ha derrotado en la 5ª ronda en un interesante duelo teórico al GM de EEUU Hans Moke Niemann. En una muy aguerrida jornada sin empates destaca la derrota del actual campeón mundial oficial, el indio Gukesh, en clara baja forma, a manos del uzbeko Abdusattorov. Vencieron también el español David Antón al indio Aravindh y el iraní Maghsoodlo al alemán Keymer y el checo Navara al uzbeko Yakubboev.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705 – Negras:  Hans Moke Niemann, EE.UU. 2725. Defensa Semi Tarrasch (D41) Ronda 5, Festival de Praga, 1-03-2026.

1.d4 Cf6  2.c4 e6  3.Cf3 d5  4.Cc3 c5  5.cxd5 cxd4  (una línea aguda de moda hoy en día. Las opciones usuales son 5...Cxd5 y 5...exd5) 6.Dxd4 exd5  7.e4 (lo más crítico ya que la alternativa 7.Ag5 Ae7 8.e3 Cc6 9.Ab5 0–0 10.Da4 h6 no da mucho al blanco) 7...dxe4  8.Dxd8+ Rxd8  9.Cg5 Ae6  10.a3 (jugada poco común, que evita un Ab4 negro, es lo que ha preparado Van Foreest. Casi siempre se había empleado 10.Cxe6+ fxe6 11.Ag5 Cc6 12.Ac4 Re7 13.Cxe4 Rf7 y la posición negra es pasiva pero sólida) 10...Cbd7  11.g3 Tc8  12.Ag2  Ac4  13.Cgxe4  Cxe4 14.Cxe4 Ac5  (era preferible 14...Ce5! 15.Ae3 Cd3+ 16.Rd2 f5 y el negro ha igualado) 15.Af4  f5 16.Cxc5 Te8+ 17.Ae3  Cxc5  18.0–0–0+  Ad3?? (DIAGRAMA) 19.b4!  Ca4+  20.Ac5! Cxc5 (si 20…b6 21.Txd3+ Rc7 22.Ae3) 21.bxc5 Txc5+  22.Rb2  Te2+ 23.Rb3! (el alfil negro ya no puede ser salvado llegando a un final fácil de ganar para el blanco. Sería un grave error 23.Ra1?? Tc3! ganando) 23…Tb5+  24.Ra4 Tbb2 25.Txd3+ Re7  26.Thd1 Txf2  27.Td7+  Rf6  28.Axb7 Txh2  29.T1d6+ Re5  30.Ta6 Tb6  31.Txb6  axb6  32.Txg7 h5  33.Ac6 Rf6  34.Tb7 Th3   35.Txb6 Txg3  36.Ae8+! y negras abandonan al caer el peón de h5. 1–0.

Clasificación después de la R-5: 1) Van Foreest, 4 puntos. 2-3) Navara y Abdusattorov, 3.5. 4) Antón, 3. 5) Maghsoodlo, 2.5. 6-7) Keymer y Yakubboev, 2. 8, 9 y 10) Aravindh, Gukesh y Niemann, 1.5 puntos.  Hoy lunes es día de descanso.

Mientras tanto, en el fuerte torneo abierto Aeroflot en Moscú, Rusia, el gran prospecto argentino Faustino Oro de tan solo 12 años ganó en una compleja e interesante partida a la gran maestra rusa Goltseva luego de que ésta fallara en el culminante momento táctico permitiendo una precisa defensa del negro. Tras la ronda 3 Oro lleva ya 2.5 puntos, a buen paso para lograr su 3ª y definitiva norma de GM.

Blancas: Ekaterina  Goltseva, Rusia, 2364 – Negras: Faustino Oro, Argentina, 2516 Gambito de dama aceptado [D26]  Ronda 3, Abierto Aeroflot (Moscú) 1-3-2026

1.Cf3 d5  2.d4 Cf6  3.c4 dxc4  4.e3 e6  5.Axc4 a6  6.0–0 Ae7  7.De2 0–0  8.Td1 b5  9.Ad3 Ab7  10.a4 c6 (era mejor 10...b4 11.e4 c5) 11.Cbd2 Cbd7  12.Cb3 Db6  13.Ad2 bxa4  14.Ca5 Ac8? (muy pasivo, lo indicado era 14...c5. Sigue un juego blanco muy enérgico y preciso) 15.e4 c5  16.e5 Cd5  17.De4! g6  18.Cc4 Db8 19.Ag5! Rg7  20.Dh4 Axg5  21.Cxg5 h6  22.Axg6! (excelente sacrificio de Goltseva) 22…Rxg6  23.Ta3? (el blanco falla en el remate táctico. Lo correcto era jugar primero 23.Ce4! Rh7 24.Ta3! Tg8 25.Tf3 Tg7 26.Ccd6 con ataque decisivo) 23...hxg5! 24.Tg3 f6! 25.exf6? (esto pierde al permitir el paso de la dama negra. Era necesaria 25.Cd6 con juego nivelado) 25...Df4!  26.Tg4 Cxf6!  27.Txf4 gxh4 (Faustino ha quedado con mucha ventaja material) 28.dxc5 Rg5 29.g3 hxg3 30.fxg3 Ab7  31.Cd6 Ad5  32.Tc1 Ce5  33.h4+ Rg6  34.Txa4 Cfg4  35.Tf4 Txf4  36.gxf4 Cd3  37.Tc2 Cxf4 Rinden blancas 0–1

