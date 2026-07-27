Timur Túrlov y Anand a presentan planilla para la dirección de la FIDE

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) recibió ayer tres candidaturas oficiales al cierre del proceso electoral fijado el domingo 26 de julio. En relación con el artículo 21 del reglamento electoral de la FIDE, la Comisión electoral realizará un examen preliminar de los candidatos y una vez que dé su valoración y aprobación se publicará en la página oficial de la FIDE. La elección tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre durante la 91 asamblea general de la FIDE que se realizará durante la Olimpiada de Samarcanda.

La FIDE fundada el 24 de julio de 1924 con motivo de los Juegos Olímpicos de París y el movimiento de la creación de Federaciones Internacionales la integran 195 FN de las cuales 186 pertenecen a la ONU.

Las planillas con los nombres de los candidatos para los puestos de presidente y vice-presidente son:

Jan Henrick Bluettner, Alemania y Malcolm Pein, Inglaterra.

Wadim Rosenstein, Alemania y Gordon Tang, Singapur.

Timur Turlov, Kazajistán y Viswanathan Anand, India.

Se trata de 4 multimillonarios, sobresale Turlov en el campo deportivo, que han apoyado torneos y jugadores, de un periodista, maestro internacional y organizador del Chess Classic London, y del ex monarca mundial Viswanathan Anand que fue la mano derecha del ruso Arkady Dvorkovich que dirigió a la FIDE desde el 2018 al pasado jueves cuando la Comisión de la Unión Europea impregnada de tendencias y espíritu ruso-fóbico fosfórico lo sancionó. Resulta de lo más singular que hasta el pasado jueves a un mes de las elecciones, la UE detectó todos los defectos que se ven con los ojos torcidos de la política; sus ojos serenos y espíritu justiciero no parpadean, son totalmente ajenos a los perversos acontecimientos de Gaza e Irán. Y es que la justicia efectivamente se imparte con los ojos vendados…

La votación de Africa, Asia y Latinoamericana, dentro de un criterio deportivo, podría recaer en la planilla formada por Timur Turlov y Viswanathan Anand.

Match Estados Unidos vs. Uzbekistán. Un enfrentamiento relámpago con las principales luminarias de los Estados Unidos y de Uzbekistán, anunciado Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz, se efectuará hoy y mañana, en Miami.

En choques en directo participan por Estados Unidos (se cita su posición en la clasificación mundial oficial de la FIDE, al mes de julio): 2) Fabiano Caruana, 2,772; 3) Hikaru Nakamura, 2,792; 7) Wesley So, 2,765; 17) Leinier Domínguez, 2,732 y 22) Levon Aronian, 2,724 puntos Elo reciente vencedor en estas expresiones en el Triatlón del Festival de Biel, Suiza.

Composición del equipo nacional de Uzbekistán: 4) Javokhir Sindárov, 2,777, retador a la corona mundial; 6) Nodirbek Abdusattórov, 2,766; 39) Nodirberk Yakubboev, 2,685; 62) Shamsiddin Vokhidov, 2,655; miembros del equipo ganador del oro olímpico en Chennai, 2022; y 132) Mukhiddin Madminov, 2,611.

En la clasificación mundial Estados Unidos ocupa el primer lugar con Elo promedio de 2,725 puntos mientras que Uzbekistán aparece en el noveno sitio con 2,626 de promedio.

El choque entre los equipos se realizará bajo el sistema Scheveningen que enfrenta en cuatro rondas de ajedrez rápido a todos y cada uno de los miembros de un equipo contra el otro. El ritmo de juego será de 15 minutos para el total de la partida con un añadido de 10 segundos desde el primer movimiento.

Mañana se efectuarán cuatro rondas, bajo el mismo formato, de todos contra todos, en el dinamismo de vértigo del blitz al ritmo de tres minutos el total de la partida con dos segundos de añadido.

Hou, Yifán vs. Ana Muzychuk. Dos jugadoras de alta clase las grandes maestras Hou, Yifán, de China, con el más alto Elo de los últimos años, y la ucraniana Anna Muzychuk enfrentarán en la fase de final del Campeonato de Ajedrez Rápido, Blitz, y Bombardo aéreo, via onliene, en la plataforma Chess.com.

La vencedora, de la gráfica B enfrentará en semifinal a la GM Bibisara Assaubayeva, de Kazajistán. Mientras que hoy aparece en el cronograma el match de la semifinal de la gráfica A entre la GM Alice Lee, de 16 años, de Estados Unidos, contra la maestra internacional Anastasia Avramidou.

Los matches se desarrollan en el ritmo de blitz a cinco y tres minutos y en ajedrez relámpago de un minuto el total de la partida, con un segundo de añadido en cada de una de las tres fases.