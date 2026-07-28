Sindárov y Aronian dos balas en ajedrez rápido

En sesión espectacular, de alta nivel, y con sus variaciones de jugadas certeras e imprecisas y el casi ineludible error en el ajedrez rápido el equipo nacional de los Estados Unidos tomó la delantera por 5-3 en el match que sostiene en Miami contra los astros de Uzbekistán.

Brillaron Javokhir Sindárov, retador a la corona mundial, y Nodirbek Abdusattórov, con la mayor puntuación, pero insuficiente ante la maestría y la brizna de suerte que exhibió Levon Aronian quien acaso en la partida más importante derrotó a Sindárov.

Aronian alcanzó la victoria, con las piezas negras, en 41 movimientos de una apertura Reti con una ofensiva en en flanco con vistosa red de mate. Jugó dos veces contra Nodirbek Yakkúboev empató en la R-2 y en la R-4, de nuevo con los trebejos negros, ganó tras haberse visto en posición perdida. Escapó porque su adversario no halló el remate y cuando Yakubbóev capturó su tiempo en el reloj lo conducía a la derrota apenas 55 segundos contra 10´54 de Aronian.

Aronian que viene de dominar el Triatlón del Festival de Biel y Sindárov, en espléndido estado de forma, dos balas en el ajedrez rápido que se jugó al ritmo de 15 minutos con añadido de 10 segundos.

Javokhir aplastó a Nakamura de ritmo fulgurante en tanto sólo 21 movimientos, con un juego audaz e imaginativo y poderoso. Lo fulminó con una brillante combinación en flanco de rey.

El lector aficionado puede recrearse y tomar algunas ideas tácticas del juego de los maestros. Desde mi modesto punto de vista tanto el blitz como el ajedrez rápido no son tema de estudio, pues por lo general están salteados de imprecisiones. Aún así las combinaciones producen efecto estético y algo dejan al reproducirlas.

El match concluye mañana con un enfrentamiento a doble vuelta, todos contra todos, en un torneo de blitz al ritmo de tres minutos con dos segundos de añadido.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,718.

Negras: Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,742.

Defensa Petroff, EC3.

R-2, Match EU vs, Ubezkistán, Miami, 27–07-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.Ad3 d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 Axd7 7.0–0 Ad6 8.Cc3 Cxc3 9.bxc3 0–0 10.Dh5 f5 11.Tb1 b6 12.Te1 c6 13.c4 dxc4?+- 14.Axc4+ Rh8 15.Ag5 Dc7 16.Af7 Se crea imagen de mate temático mediante Te3 seguido de Dxh7+ y Th3++. 16...Axh2+ Si: [16...Txf7 17.Dxf7 Tf8 18.Dh5+-] 17.Rh1 Af4 18.Te7 Tad8 [18...Axg5 19.Dxg5 Dd6 20.Ae8 Dxe7 21.Dxe7 Taxe8 22.Dxd7+-] 19.Af6 Dd6 [19...gxf6 20.Ag8 Ah6 21.Txh7+ Rxg8 22.Dg6+ Ag7 23.Dxg7#] 20.Ag6 h6 21.Axg7+ Rg8 22.Ah7+ Negras abandonan. 1-0- Si: 22...Rxh7 23.Axh6+ Dxe7 24.Axf8+ Rg8 25.Axe7 Con mate en pocas jugadas.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,718.

Negras: Levon Aronian, Estados Unidos, 2,735.

Apertura Reti, B09.

R-3, Match EUA vs, Uzbekistán, Miami, 27–07-2026.

1.Cf3 d5 2.c4 d4 3.b4 c6 4.a3 Ag4 5.Ce5 Ah5 6.Ab2 f6 7.g4 fxe5 8.gxh5= Cf6 9.e3 e6 10.Tg1 a5 11.c5 Ca6 12.Db3 Cc7 13.Ac4 Cxh5 14.Axe6 Cxe6 15.Dxe6+ De7 16.Dc4 g6 17.exd4?–+ exd4+ 18.Rd1 0–0–0 19.Te1 Dg5 20.bxa5 Dxc5µ 21.De6+ Rb8 22.Te5 Da7 23.Dc4 Ag7–+ 24.Te7 The8 25.Txe8 Txe8 26.a4 Dxa5 27.Axd4 Axd4 28.Dxd4 Td8 29.De3 Cg7 30.Df4+ Ra8 31.Ta3 Ce6 32.Dh4 Df5 33.Tb3 Td7–+ 34.Dh3 Dd5 35.Df3 Dc4 36.Te3 Cd4 37.De4 Dxa4+ 38.Rc1 Cb3+ 39.Rc2 Da2+ 40.Rd1 Txd2+ 41.Re1 Tc2 0–1.

Con juego imaginativo y técnica Yakubbóev tiene la partida ganada. En el movimiento 26 los relojes marca 5´06” vs. 10´54” de Aronian. El uzbeko no halla el lance adecuado para rematar su victoria. Cuando juega 27. Df7 su crono señala 55”; pierde la brújula ante la sólida defensa y reacción de Aronian.

Blancas: Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,578.

Negras: Levon Aronian, Estados Unidos, 2,735.

Gambito de Dama, Defensa Eslava, D10.

R-4, Match Estados Unidos vs. Uzbekistán, Miami, 27–07-2026.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Cf6 4.Cc3 Af5 5.f3 h5 6.Ad3 Axd3 7.Dxd3= dxc4 8.Dxc4 Cbd7 9.Ch3 e6 10.0–0 Tc8 11.Td1 b5 12.De2 b4 13.Ce4 Ae7 14.Cxf6+ Axf6 15.e4 c5 16.e5 Ae7 17.d5 exd5 18.Txd5 Db6± 19.Ag5 c4+ 20.Rh1 Dc6?+- 21.Tad1+- Cb6 22.Td6! Axd6 23.exd6+ Rf8 24.d7 Cxd7 25.De7+ Rg8 26.Txd7 Rh7?+- 27.Dxf7 Dg6 28.Dxg6+ Rxg6 29.Td6+ Rf7+- 30.Cf4 Tc7+- 31.Cd5± Te8 32.h4 Tb7 33.Tc6 Te2 34.Txc4= Txb2 35.Rh2 a5 36.a3 b3 37.Tf4+?–+ Rg8 38.Ta4?–+ Tc2 39.Ce3 Txg2+ 40.Cxg2 b2 41.Txa5 b1D 42.Td5 Db3 43.Ce3 Dxa3 44.Rg3 Tb3 45.Td8+ Rh7 46.Te8 Dd6+ 47.f4 Dd7 Blancas abandonan. 0–1.