Sindárov siguió prácticas de 10 horas o más diarias

Algunas de las ideas que se presentan en las siguientes líneas son semejantes a las que el entrenador de natación australiano Fobes Carlile cumplía en la década de los 50 en la preparación de campeones olímpicos. Investigaba la personalidad, estado sicológico; semejantes y con diversos matices en relación con las plataformas que se construyen en el deporte en la búsqueda de la excelencia.

Recibo un artículo que fue publicado en 2023 en la página Chessbase.com. Se trata de una entrevista que hace el periodista indio y maestro internacional de ajedrez Sagar Shah al Mi ucraniano Róman Vidonyak, quien ha participado directamente en el entrenamiento del ruso Vladimir Fedoseev, de los grandes maestros neerlandeses Anish Giri y Jorden van Foreest y el uzbeko Javokhir Sindárov, estrella refulgente del Torneo de Candidatos que acaba de terminar en Pafos, Chipre.

Sagar Shah conoció y entrevistó a Vidonyak durante una de sus visitas a Wijk aan Zee, Países Bajos, donde se celebra el prestigioso torneo Tata Steel

Destaca la selección de temas y “el tesoro” del maestro, que consiste en “una vasta colección de posiciones clave en el estudio y entrenamiento, recopiladas y perfeccionadas a lo largo de los años”, con un entrenamiento de diez horas.

Nada nuevo para el Sol, trabajo intenso y creativo, ese es el secreto… se reafirma, para quienes saben que el talento sin esfuerzo no genera frutos,. El ajedrez como cualquier otra actividad profesional requiere conocimiento, entorno, entrega al estudio, investigación y la competencia.

Existe en México y en Occidente una singular atmósfera de relacionar la calidad con lo material, con lo económico. Este desvió en los propósitos y objetivos impiden alcanzar la plenitud pues la atención se concentra más en lo crematístico que en el perfeccionamiento de la destreza, la técnica, el conocimiento del juego o actividad deportiva.

Nacido en Lvov, Ucrania, país con un entorno de gran tradición ajedrecística y de reconocidos clubes en los que se practica el juego al más alto nivel, descubrió que su campo más que el de la competencia era el de la enseñanza.

A los 17 años se dirigió a un campamento de entrenadores y aprendió la enseñanza de Igor Platónov, “cuyo método forma la base de mi entrenamiento”. Aprendió además de la metodología de Ios GMS soviéticos-.ucranianos Iosif Dorfman y Adrian Mikhalchísin. “Ellos me ayudaron a profundizar en las sutilezas del arte del ajedrez”.

Vidonyak soltó un par de expresiones que abarcan algo más que la sola preparación: “Al mejor jugador se le puede ayudar en el aspecto de la comprensión del a fisiología cerebral, fisiología deportiva con el propósito de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias que sirven al juego”. Señala además que sin el nivel de MI es difícil comprender el mecanismo y las sutilezas del pensamiento y del arte del ajedrez.

“El trabajo se hace detrás y sobre el tablero, sin computadora. Tengo alrededor de 40.000 tareas que he creado. Estos son diferentes temas en los que trabajamos bajo un sistema determinado para desarrollar habilidades”, expresa Vidonyak a Sagar Shah en la entrevista.”

En Alemania formó a cinco grandes maestros entre ellos a Georg Meier y Dennis Wagner.

En la interrelación de maestro-alumno Vidonyak señala que Fedoseev me enseñó tanto de ajedrez como yo a él”.

Cita el cumplimiento de 17 factores. (Carlile habla de 16 factores de personalidad con 374 preguntas que el nadador debe contestar), entre ellos: 1) Resistencia a la concentración de la partida así como durante el torneo e incluso varios torneos consecutivos. 2) Intuición estratégica edificada en el intenso estudio y desarrollo de la capacidad para tomar decisiones correctas en la partida viva. 3) gestión adecuada del tiempo. 4) Capacidad para cambiar de atención a otro enfoque de la posición, con claridad, sin emociones innecesarias.

Fiesta de Despedida. Bailes folclóricos, himno de Chipre y FIDE en el ceremonial de clausura del Torneo de Candidatos en los que los vencedores Javokhir Sindárov y Vaishali, Rameshbabu recibieron un cheque de 70,000 dólares más 5,000 dólares por cada empate. Sindárov y Vaishali, que fueron de los más aplaudidos, disputarán la corona mundial a D. Gukesh y a Ju, Ju, Wenjun, a fin de año.

El ex monarca mundial Visy Anand, quien refrendó su campeonato en México 2,007, destacó el innegable cambio generacional que “surge y desafía a los titanes consagrados al milenario juego de ajedrez”.