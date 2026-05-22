Sindárov saca las zarpas y se las encaja a Keymer

Javokhir Sindárov, retador oficial a la corona mundial de ajedrez, consigue su primera victoria en el Super chess Classic de Rumania, que se realiza en Bucarest, al derrotar en una preciosa partida de corte estratégico al gran maestro alemán Vincent Keymer, séptimo del mundo, durante la R-7 del torneo, que reúne a varios GMs de la elite.

Con la derrota de Keymer y la victoria de Fabiano Caruana en la conducción de las piezas negras sobre el prodigio indio Praggnanandhaa se registra un triple empate con Caruana, Keymer y Jordem Van Foreest quien ayer sumó un punto por el retiro del francés Alireza Firouzja.

Clasificación Ronda 7: 1) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 ½; 2) Vincent Keymer, Alemania, 4 ½; 3) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 4 ½; 4) Anish Giri, Países Bajos

4; 5) Wesley So, Estados Unidos, 3 ½; 6) 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3 ½; 7) Máxime-Vachier-Lagrave, Francia, 3 ½; 8) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 3 ½; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 2 1/2; 10) Alireza Firouzja, Francia, 1 puntos (-0, =2, -5).

Resultados R-7: 1) Praggna 0-1 Caruana; 2) Sindárov 1-0 Keymer; 3) Vachier ½ Deac; 4) Fioruzja pierde default ante Van Foreest; 5) Giri ½ Wesley So.

Ronda 8: 1) W.. So vs Fiourza; 2) Deac vs Giri; 3) Van Foreest vs. Sindárov; 4) Caruana vs Keymer; 5) Praggna vs. Vachier.

Ronda 9: 1) Keymer vs V. Foreest; 2) Lagrave vs Caruana; 3) Giri vs Praggna; 4) Firouzja vs Deac; 5) Sindárov vs Wesley So.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776.

Negras: Vincent Keymer, Alemania, 2,759.

GdeD rehusado, V. Canal, D50.

R-7, Super Chess Classic Rumania, Bucarest, 21–05-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 cxd4 6.Dxd4 exd5 7.Ag5 Ae7 Esta posición se presenció en la partida Bluebaum 1/2 Wei, Yi, en el T. de Candidato en Pafos, Chipre, 29–03-2026. Tenemos el tema de la lucha incierta del peón aislado. 8.Dd2 Lo común es responder con e3. Sindárov elige una línea secundaria; después de todo la Dama, deberá abandonar lo más pronto posible el papel de centinela, bloqueador, y la casilla d4 será ocupada por una pieza menor. 8...Ae6 9.e3 0–0 10.Ad3 h6 11.Af4= Cc6 12.0–0 Tc8 (12...Cb4 13.Cd4 Cxd3 14.Dxd3 Tc8 15.Tac1+= con pequeña ventaja blanca. por la fuerte posición del caballo en d4). 13.a3 Db6 14.Tac1 Tfd8= 15.Ca4 Las blancas se deciden por hostilizar la pieza activa de las negras. 15...Db3 16.Ac2 Db5 17.Dd1 Un agudo y astuto movimiento con la idea de hostilizar y atrapar la Dama: observe el lector aficionado: se amenaza ganar la Dama negra mediante Ad3-b4. También observe cómo los GMs mantienen defendidas sus unidades. 17...d4 Otra jugada posible es: 17...Ca5 y las blancas no pueden continuar con Ae3. 18.Cxd4 Cxd4 19.exd4 Ad7 20.Ab3= Tanto la Tf1 con su Rayos X y el Ab3 tocan f7. 20...Txc1 21.Axc1 Las piezas blancas funcionan en armonía. Las negras presentan una pieza sin apoyo en e7. 21...Ag4 22.f3 Ac8 (22...Ae6 23.Axe6 fxe6 24.Te1 e5 25.Cc3 Dc4 26.De2 Dxe2 27.Txe2 exd4 28.Txe7 dxc3 29.Rf2=) 23.Cc3 Dh5 24.De2 Ad6² 25.g4 Da5 (25...Dh3 26.Dg2 Dh4 27.Df2+=) 26.Ce4 Ae7? Un error de Keymer que permite la ruptura en g5 y la actividad de la Tf1 y el Ab3 sobre f7. Preferible 26...Cxe4 27.fxe4 Ae6 28.Axe6 fxe6 29.Dc4 Db6 30.Dxe6+ Rh8 31.Rg2 Dxd4 32.g5 Ae5 33.Df5 hxg5 34.Axg5±. 27.g5!+- Cxe4 28.fxe4 La falange central es poderosa 28...Axg5 (28...h5 29.Axf7+ Rf8 30.Dxh5 Y las negras pueden abandonar. Los módulos de cálculo anuncian jaque mate en nueve jugadas. 30...Axg5 31.Ad5+ Re7 32.Df7+ Rd6 33.e5++. Extienden su agonía con: 28...Af6 29.gxf6 Ah3 30.Tf3 Dh5 31.De3 Tc8 32.Ad2 Ag4 33.Tg3) 29.Axf7+ Rh8 30.b4 Db6 31.Axg5 hxg5 32.Dh5+ Dh6 33.d5 Ah3 34.Tf3 g4 35.Dxh6+ gxh6 36.Tf4 Tc8 37.Rf2 Tc2+ 38.Rg3 Td2 39.Ae6 h5 40.Rh4 Negras abandonan. Si: 40...Txh2 41.Rg5 g3 42.Rg6 Tf2 43.Txf2 gxf2 44.Axh3+- 1–0.

Blancas: R. Praggnanandhaa, India, 2,733.

Negras: Fabiano Caruana, EU, 2,789.

GdeD, V. Ragozin, D38.

R-7, Chess Classic Rumania, Bucarest, 21–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ab4 5.Da4+ Cc6 6.Ad2 dxc4 7.e3 0–0 8.Axc4 Ad6 9.Dc2 e5 10.dxe5 Cxe5 11.Cxe5 Axe5 12.0–0–0 De7 13.Ad3 Td8 14.e4 c5 15.f4 Axc3 16.Axc3 Ag4 17.Tde1 c4 18.Axc4 Tac8 19.Ab3 b5 20.Rb1 a5 21.h3 Ae6 22.Axe6 Dxe6 23.f5 Dc6 24.e5 Cd5 25.De2 Cf4 26.Dg4 b4 27.Dxf4 bxc3 28.Tc1 Tb8 29.b3 a4 30.b4 a3 31.e6 Dc5 32.Ra1 Txb4 33.Dg3 c2 0–1.