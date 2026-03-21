Sindarov, la nueva sensación de Uzbekistán

El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov de 20 años y 2745 puntos de rating es la nueva estrella del ajedrez de su país y uno de los ajedrecistas más destacados de la actualidad. Al igual que otros participantes en el torneo de candidatos que se avecina, fue un notable niño prodigio: aprendió a jugar a los cuatro años y a los 12 años y 10 meses ya era gran maestro. Es junto con Nodirbek Abdusattorov (actual no. 5 del mundo) uno de los pilares de la nueva camada del equipo uzbeko que en 2022 ganó sorpresivamente la medalla de oro en la olimpiada de Chennai, India. Su estilo da preferencia al juego táctico y de ataque con una profunda preparación teórica que lo lleva con frecuencia a posiciones muy agudas. Esta forma de jugar es común hoy en día entre los jóvenes talentos al tener el apoyo de las nuevas tecnologías (bases de datos de millones de partidas y potentes módulos de análisis). En la siguiente partida va a aprovechar un serio error del rival en una posición igualada para lanzar un letal ataque contra su rey.

Blancas: Javokhir Sindarov (2609) – Negras: Evgeny Postny, (2557)

Ataque indio de rey [A07] Campeonato mundial de Rápidas, Varsovia, 2021

1.Cf3 d5 2.g3 c6 3.Ag2 Ag4 4.0–0 Cd7 5.d3 Cgf6 6.Cbd2 e5 (el negro escoge una sólida variante contra el Ataque indio de rey al ocupar el centro con sus peones) 7.e4 dxe4 (era preferible la más consecuente 7…Ad6) 8.dxe4 Ae7 9.De1 h6 10.b3 Ae6 11.Ab2 Dc7 12.Ch4 0–0–0 (Postny se decide por los enroques en flancos opuestos quizá porque no le convencía jugar 12...g6 13.De2 0–0 14.f4 con iniciativa blanca) 13.De2 Ag4 14.Af3 Ah3 15.Tfd1 g6 16.a4 Ch7 17.Ag2 Ae6 18.Chf3 Cg5 19.Cc4 Cxf3+ 20.Axf3 h5 21.a5 Rb8?? (tras una serie de escamuzas posicionales Postny se descuida gravemente y será castigado con una bonita secuencia combinativa. Lo indicado era proteger bien su peón de e5 con 21...f6!) 22.Txd7!! Dxd7 (eran inútiles las dos alternativas de captura: 22...Txd7 23.Axe5 Ad6 24.Axh8 y 22...Axd7 23.Axe5) 23.Axe5+ Rc8 (perdía más rápido 23...Ra8 24.Cb6+! axb6 25.axb6+ con mate a la siguiente) 24.Cb6+! (la apertura de la fila “a” para la torre es definitiva) 24…axb6 25.axb6 De8 (hay que dar al rey el escape por d7 y no sirve 25...Dd2 26.Ta8+ Rd7 27.Dxd2+) 26.Ta8+ Rd7 27.Dd3+! Ad5 28.exd5 Ac5 (si 28…Txa8 29.dxc6+ Re6 30.Dd5+ Rf5 31.Axh8++) 29.dxc6+ Re6 30.Axh8! (la más precisa para rematar la partida) 30…Txa8 (de nada sirve 30...Txd3 31.Txe8+ Ae7 32.cxd3 con gran ventaja material) 31.Dd5+ Re7 32.Dxc5+ y Postny abandonó al seguir 32…Rd8 33.Dd6+ Rc8 34.cxb7++ 1–0

Solución al problema del diagrama. Sindarov sorprendió al también “candidato” Bluebaum con la inesperada 24...Cd3!! que ataca a la dama y torre blancas y ya no hay salvación, veamos: 25.Txd3 (fue la elegida por el alemán pero tampoco funcionaban 25.Axd3 Dxd2 26.Df2 Dxf2 27.Txf2 Txa4 ni 25.Dd4 Dxd2 26.Axd3 Txa4 en ambos casos con final fácil de ganar para el negro por su ventaja material) 25...Dxh3+ 26.Rg1 Dg3+ 27.Rh1 g5!! Es posible que Bluebaum no anticipara esta jugada por lo que tuvo que abandonar al ser inevitable el mortal jaque de la torre en h6. 0–1.

- Guil Russek / Especial