Los finales de torre y peones son un océano proceloso tanto para los Empuja-Maderas (EM) como para los Grandes Maestros del Tablero con +2,700 puntos Elo. Uno de los quid del ajedrez es la valoración y el cálculo con el fin de trazar el plan que exige la posición. El universo de los engines o módulos de cálculo es real y verdadero; pero cada humano observa el universo de diferente forma, muy a su manera, en forma muy particular. En uno de los puntos críticos el GM neerlandés Jorden Van Foreest reflexionó 6 minutos con 13 segundos y, al decidir la jugada, el equilibrio de la posición se esfumó como el humo. Su movimiento 47.Th5 fue un blúnder que lo condujo a la derrota ante el astro uzbeko Javokhir Sindárov quien al conquistar su segunda victoria en la R-8, penúltima del Super Chess classic de Rumania, en Bucarest, lo sitúa en la tercera posición a medio punto de los líderes Fabiano Caruana, EU, y el alemán Vincent Keymer.

El triunfo de Sindárov, con las piezas negras, se produce en 53 movimientos de una Catalana Cerrada.

Norway Chess. El lunes 25 empieza, con D. Gukesh y Magnus Carlsen como figuras centrales, el Norway Chess en la belleza geométrica del edificio Bjervika de Oslo.

Competirán además Keymer, Praggnanadhaa, Firouzja y Wesley So. En días anteriores Fioruzja fue descartado por la Federación Francesa de jugar en la. Olimpiada.

Clasificación después de la R-8: 1) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 5; 2) Vincent Keymer, Alemania, 5. 3) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 4 ½; 4) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 4 ½; 5) Wesley So, Estados Unidos, 4 ½; 6) Anish Giri, Países Bajos, 4; 7) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 4; 8) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 4; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 3 ½; 10. Alireza Firouzja, Francia, 1 (-0, =2, -6).

Ronda 8: 1) Wesley So vs Alireza; 2) Deac 1-0 Giri; 3) Van Foreest 0-1 Sindárov; 4) Caruana ½ Keymer; 5) Praggna ½ Vachier.

Emparejamiento R-9, última: 1) Keymer vs Van Foreest; 2) Lagrave vs. Caruana; 3) Giri vs Praggna; 4) Firouzja vs. Deac; 5) Sindárov vs Wesley So.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776.

Catalana Cerrada, E06.

R-8. Super Chess Classic Rumania, Bucarest, 22–05-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 c6 (línea super estudiada 7...b5 8.a4 a6 (8...c6?+- 9.axb5 cxb5 10.Cg5 h6 11.Cxf7 Txf7 12.Axa8 Ad7 13.Ag2+-) 9.axb5 Ab7 10.bxa6 Cxa6+=] 8.Dxc4 b5 Arjún Erigasi 0–1 Matthias Bluebaum. R-7, Grand Swiss, Samarcanda, Uzbekistán, 11-09-2025. 9.Dc2 Ab7 10.Td1 Cbd7 11.Cc3 Db6 12.e4=, las negras han conectado con mayor rapidez sus torres y eso les permite realizar el siguiente movimiento. c5 14.Cxd5 Axd5 15.dxc5 Dxc5 16.De2 Dc4 17.Dxc4 bxc4=. 13.e5 Cd5 14.Ag5 Cb4 15.Db1 Axf3 16.dxc5 Cxc5= 17.Axe7 Axd1 18.Dxd1 Tac8 19.Axf8 Rxf8 20.Ce4 Td8 21.De2 Cxe4= 22.Axe4 Cc6 Las negras deciden reagrupar el caballo. La posición es equilibrada en material. Era posible 22...g6 23.h4 Dc5 24.a3 Cc6 25.Axc6 Dxc6=. 23.Tc1 Cxe5 Las negras, con ventaja de la unidad material. 24.Dh5?–+ Imprecisión de Van Foreest. Ataca dos puntos débiles pero se rompe la coordinación entre sus piezas. Buscó el equilibrio material antes que el posicional. Era preferible Ag2. Observe que no es posible 24.Axh7 por el golpe táctico 24...Td2! 25.Df1 (25.De3 Dxe3 26.Tc8+ Re7 27.fxe3 Cf3+ 28.Rf1 Cxh2+ 29.Re1 Cf3+ 30.Rf1 g6–+ ganan negras.) 25...g6 26.Axg6 Cxg6–+. 24...f5–+ 25.h3 h6 26.Tc2 Dd4–+ Con la amenaza evidente de ganar pieza mediante Dd1+- 27.Ag2 Dd1+ 28.Dxd1 Txd1+ 29.Rh2 b4 La imprecisión ahora es de Sindárov. Mejor es: 29...Cd3 30.a3 a5 31.g4 f4 32.Ae4 Re7 33.h4 Ce5–+. 30.Te2 Cd3 31.Txe6 Cxf2=+, 32.Te5 g6 33.Te6 Td2 34.Txg6 Txb2 35.Tf6+ Re7 36.Ta6 (36.Txf5? Las blancas pierden el juego pues permiten la creación de dos peones libres tras: 36...Txa2 37.g4 a5–+. 36...Cd1 37.Rg1 Cc3 38.Txa7+ Rd6 39.Ta6+ Rc5 40.Tc6+ Rb5 41.Txh6 Ce2+ 42.Rh2 Txa2 43.Ad5 Td2 44.Af7 b3= 45.Axb3= Cd4+ 46.Rg1 Cxb3= 47.Th5? Difícil valoración. Van Foreest descartA Tf6 pues conduce a la derrota. 47.Tf6?–+ Cd4 48.g4 Rc5 49.g5 Cf3+ 50.Rf1 Rd4 51.g6 Ch2+ 52.Re1 Cf3+ 53.Rf1 Re3 54.Te6+ Rf4 55.g7 Td8 56.Rf2 Tg8 57.Te7 Ch4 58.Ta7 Cg6 59.Tc7 Rg5 60.Tf7 Ce5 61.Te7 Rf6 62.Ta7 Txg7–+; 47.Tf6] 47...Cd4 48.g4 Rc4 49.gxf5 Rd3 50.Th8 Re3 51.Rf1 Cc2 52.Tb8 Tf2+ 53.Rg1 Cd4 0–1.