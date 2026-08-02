Shreyas y Sivanandan, de 11 años (2,338 de Elo) en el Campeonato Británico

Al lado de dos grandes maestros del tablero, emblemáticos del ajedrez inglés, Michael Adams y Luke McShane, participan en el Campeonato Británico dos prodigios de sangre india Royal Shreyas de 17 años de edad, GM a los 15 años y 7 meses en 2,021, y la niña Bodhana Sivanandan, de 11 años, quien aprendió a jugar durante la pandemia y en julio de 2025 a los diez años de edad estableció récord mundial de precocidad al conquistar su primera norma de Gran Maestro, y en su meteórico progreso, hace un par de semanas, el 18 de julio, derrotó al GM francés Marc´Andria Maurizzi campeón mundial FIDE en menores de 20 años en 2023 en la Cd. de México, en la primera ronda del Torneo Dole Aix-en-Provence, en el corazón de la Provenza al norte de Marsella.

El Campeonato Británico en su 112 edición principió ayer con 106 ajedrecistas en la Universidad de Warwick, en Coventry, con la particularidad de que 50 jugadores 38 son menores de 18 años y 12 menores de 21; y 80 de ellos con un elo superior a los 2,100 puntos. Se juega del 1 al 9 de agosto al ritmo clásico 40x90 minutos más 30 minutos para el resto de la partida, con un adicional de 30 segundos, desde el primer movimiento, en nueve rondas bajo el sistema Suizo. Concurren poco más de 1,750 jugadores distribuidos en una categoría abierta, mayores de 50, de 65 y categorías por edades.

Luke McShane, 42 años, con estudios en filosofía y matemáticas en la Universidad de Oxford, con 2,597, y Michael Adams, de 54 años, con 2,595 de fuerza Elo, 4º y 5º lugares en Inglaterra, ocupan el 1 y 2 en la siembra del Campeonato.

Tiene victorias sobre Kortchnoi, Aronian, Krámnik. En 2010 ocupó el 2o lugar con Anand, en el London Chess Classic, después Carlsen al que le encajó la derrota en el juego individual.

Michael Adams ha sido tres veces campeón británico en 1989, 1997 y en 2012. Representó a Inglaterra en 12 Olimpiadas FIDE de 1990 a 2,012. En 2023, a la edad de 52 años, triunfó en el London Chess Classic. Su mejor actuación fue su victoria en el Torneo Dos Hermanas de 1999 delante de Kárpov, Anand, Krámnik, Svídler, Judith Polgar.

Ayer en la R-1 ganaron McShane, Adams, Shreyas; empató Bodhan.

La partida es una demostración espectacular del juego posicional y táctico de Sivanandan, de su madurez agonal.Blancas: Bodhana Sivanandan, Inglaterra, 2,303. Negras: Marc’Andria Maurizzi, Francia, 2,629.Defensa Siciliana, V. Scheveningen, B80.R–1, Torneo Trofeo Dole, Aix-en-Provence, Provenza, Francia, 18–07-2027.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.g3 Cc6 4.Ag2 Cf6 5.Cc3 d6 Los peones en la sexta, que dominan cuatro casillas del gran centro, forman el esquema Scheveningen que se jugó por vez primera en la partida Geza Maroczy vs Max Euwe en 1923. 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Ad7 8.0–0 Ae7 9.Te1= 0–0 10.Cxc6 Axc6 Esta posición ya la había jugado Bodhana (2,052) 0–1 ante el magyar Csaba Balogh, (2,609), 13 de junio de 2025, en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido en Doha, Qatar, con resultado adverso. 11.Ae3 Ante Balogh jugó Af4. 11...a6= 12.a4 Tc8 13.De2 Da5 14.Ted1= Tfd8 15.Ad4 h6?! Una imprecisión empujada por la energía por el ataque y acaso con la idea de crear un puesto de avanzada en e5, si las negras respondiesen con e5. 16.e5! -/+ dxe5 17.Axe5 Axg2 18.Rxg2 Db4 Imprecisión; mejor 18...Db6 19.a5 Dc5 20.Txd8+ Txd8 21.Ta4=+. 19.Txd8+ Txd8 20.Tb1?–+ Cd7–+ Es decir, negras con ventaja decisiva. 21.Af4–+ Cc5? -/+. (21...Cb6–+ 22.Df3 g5 23.Ae3 Cc4–+) 22.Df3 Td7 23.b3 g5 24.Ac1? [24.Ae5 f6 25.Ab8 g4 26.De3 Rg7=] 24...g4 25.De3–+ (1.93 unidades de ventaja). 25...Ag5!=+ (25...Af6 26.Ab2 Ad4 27.De1 e5 28.Td1 f5–+) 26.De1–+ Af6 27.Ab2 Db6?+- Grave error táctico de Maurizzi; la niña Bodhana va a castigar después de 6 minutos y 41 segundos de reflexión. El signo y destino de la posición dan un giro de 360 grados. (Es una metáfora; dar una vuelta completa. Y dar un giro total no significa regresar al mismo punto). 28.b4! Dxb4? 29.Cd5! Movimiento que no pulsó el GM francés. Si 29...Dxb2 [29...Dxe1 30.Cxf6+ Rf8 31.Cxd7+ Cxd7 32.Txe1; y 29...Dc4 30.Cxf6+ Rf8 31.De5! Td8 32.Aa3+-] 30.Txb2 Axb2 31.Cb6 Tc7 32.Db4 Ag7 33.Dxg4 Cd7 34.Cc4 Cf6 35.De2 Cd5 36.Cd6 Td7 37.Ce4 Cc3 Bodhana remata el juego con la total ruptura de armonía de las piezas negras. 38.Cxc3 Axc3 39.Dc4 Negras rinden ante un doble que captura una de las piezas que están sin apoyo. 1–0.