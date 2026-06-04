Shankland y Mareco entre los 23 lideres: CCA

El estadunidense Sam Shankland y el argentino Sandro Mareco aparecen en el grupo de 23 líderes del XIX Campeonato Continental Americano “Jorge Vega” que se realiza en Oaxtepec, Morelos, con la presencia de 119 jugadores de 19 países. El certamen organizado por la FIDE y la Fenamac otorga 4 plazas para la Copa Mundial 2027.

En el grupo de líderes con 2 puntos de 11 posibles, los mexicanos (6) Juan Carlos Obregón, (7) Carlos Sandoval e Isaac García (9). El gm peruano Jorge Cori, 2º. en la siembra, tras empatar una de sus partidas está clasificado en 24 con 1 ½ punto.

Hoy en la R-9 del Norway Chess en Oslo: 1) Keymer vs Firouzja; 2) So vs Carlsen y Gukesh vs Praggna.

Blancas: GM David Arenas Vanegas, Colombia,2,339.

Negras: GM Sam Shankland, Estados Unidos, 2,647.

Siciliana, Dragón-Simagin, B34.

R-2, Campeonato Continental Americano, Oaxtepec, Morelos, 03–06-2026.

1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cge2 g6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Ag7 El alfil apunta y toca con Rayos X la Ta1. 6.Cb3 Cf6 7.Ae2 0–0 8.0–0 La Siciliana, de enorme riqueza táctica y que da paso a planes de extraordinario dinamismo, no es propiamente una defensa. Las negras preparan poderosa ofensiva en la que van a emplear la columna semiabierta c con el poder del Alfil en la gran diagonal negra, así como el oportuno rompimiento en d5. 8...b6 9.f4 d6 El dragón está listo para arrojar fuego 10.Af3 Conocimiento y experiencia de los maestros llevan a jugar Ae2. 10...Ab7 Parodiando a Isaac podría decise que a toda fuerza de acción, otra de reacción. 11.Cd5 Más conveniente es seguir los principios de apertura y desarrollar Ae3 o De2. Pero Arenas en su ataque aparente desea probar sus ideas ante un adversario de superior calibre. La jugada debe calificarse de imprecisa. 11...b5 Era posible 11...Cd7 12.c3 e6 13.Ce3 Dc7 Negras desarrollan y conectan las torres y alcanzan una brizna de ventaja. El C en el centro perdió tiempo. Y las blancas requieren dos lances para hacer la conexión de sus piezas pesadas. Los tiempos ejercen mayor influencia en las partidas abiertas. 12.a4 Cxd5 13.exd5 Ca5 14.c3 Ninguno captura para no colaborar en el desarrollo del adversario. 14...Db6+ 15.Rh1 Cc4 El lance activa a las blancas 15...Cxb3 16.Dxb3 bxa4 17.Dxa4 a5=. 16.a5 Dc7 17.a6 Ac8 Observe: b5 es un peón débil. 18.Cd4 Ad7+= 19.b3+= Cb6 20.Dd3= Es mejor terminar con los principios de apertura: 20.Ae3 Dxc3 21.Ag1 Tac8 22.Ta2 Db4 23.Td2 Tc7=. 20...Tac8 Aunque hay equilibrio puede estimarse que las negras ya están en el medio juego y las blancas aún no salen de la apertura. Las negras conforme al espíritu de la Siciliana toman el control de la columna c. 21.Cxb5 [21.Ab2= Dc5= La D toca d5. 22.Ce2 b4 23.cxb4 Dxb4 24.Axg7 Rxg7=] 21...Axb5 22.Dxb5 Dxc3=+. Con sus debilidades de peones retrasados y peones aislados, es más sólida la estructura negra que la blanca. 23.Tb1 Tc7 Igualdad. Blancas poseen la pareja de A pero tras el último lance de las negras toman la iniciativa estratégica de dominar c. 24.De2 Tfc8= 25.Ad2 Tardíamente activan su A. 25...Dd4 26.Ae3 Db4 27.Axb6? Un error de concepto. Debían conservar la pareja. Jugada irreflexiva, realizada en tan sólo 16 segundos. Acaso vio fantasmas con la entrada de la R a la segunda fila. Podían haber jugado De1 o Ae2. 27...Dxb6 28.Ag4 Tb8 [28...f5 29.De6+ Rf8 30.Ae2=+] 29.b4 Af6 30.g3 Rg7 31.Tfd1 h5 32.Ah3 Tc3µ 33.b5 Dc5–+ [33...Te3 34.Dc2 Tc3 35.De2 h4!–+] 34.Ad7 Tiempo: 3´34” vs 41´11”. 34...h4–+ 35.g4 g5? Un flagrante error de Shankland que pierde su ventaja decisiva. Acaso se apresuró con el fin de presionar a su adversario que cuenta con poco tiempo en su reloj. 36.fxg5 [36.f5 h3 37.Ac6 Ae5 38.Dd2 Dc4 39.Dxg5+ Rf8 40.Dh6+ Ag7 Y tras los jaques la diagonal blanca ni la invasión a c2. 41.Dd2 De4+ 42.Rg1 Tc2–+] 36...Ae5= 37.Td2! Af4= 38.Tdb2?? Era dificil ver la combinación que mantenía a las blancas en la lucha: el movimiento sutil de las blancas era: 38.Tf1 Axd2 Seguramente Shankland no habría capturado por la posición tan indefensa del monarca negro. Ahora las blancas darían mate en siete jugadas. 39.Txf7+ Rg8 40.Tg7+ Rh8 (40...Rxg7 41.Dxe7+ Rg8 42.Ae6+ Rh8 43.Df6+ Rh7 44.Dh6#) 41.Th7+ Rxh7 42.Dxe7+ Rh8 43.Df6+ Rg8 44.Ae6+ Rh7 45.Dh6#] 38...Dxd5+–+ 39.Dg2 De5 40.Ac6 h3 41.De2 Dxe2 Blancas rinden. Si: 42.Txe2 Txc6 43.bxc6 Txb1+ 44.Te1 Txe1# 0–1.