Shankland, XIX Continental con 4 plazas Copa Mundial y 19 países en Oaxtepec

Dieciséis grandes maestros del tablero entre los que sobresale Sam Shankland, 71 del planeta con 2,647 en la lista oficial FIDE de mayo, campeón nacional de Estados Unidos 2018, oro en la 42 Olimpiada de Bakú 20 con su país, compiten desde hoy en Oaxtepec, Morelos, en la XIX Copa Continental de América “Jorge Vega Fernández In Memoriam.

Atractiva reunión ajedrecística en la que se conceden cuatro plazas para la Copa Mundial 2027 así como normas y títulos de GM y de Maestro Internacional reconocidos por la FIDE, en relación con los criterios del máximo organismo mundial. Se distribuirán de un global de 200,000 dólares premios de 4,000, 3,000 y 2,000 para los ganadores de los tres primeros lugares.

Concurren 119 ajedrecistas de 19 países en un certamen abierto organizado por la FIDE y la colaboración de la Federación Nacional de México, Fenamac. Se jugará a 11 rondas bajo el sistema Suizo y al ritmo clásico de 90´con 30” de añadido desde el primer lance.

Shankland, de 34 años, es el favorito natural; tendrá fuertes adversarios en los GMs Jorge Cori, Perú, el brasileño Alesandre Fier y los argentinos Fernado Peralta y Sandro Mareco. Es una buena oportunidad de lucha para el GM yucateco Sión Galaviz Medina, clasificado 7º en la siembra con 2,513.

Los 15 mejores del XIX Continental abierto absoluto de América: 1) Sam Shankland, Estados Unidos, 2,647; 2) Jorge Cori, Perú, 2,613; 3) Alesandr Fier, Brasil, 2,613; 4) Fernando Peralta, Argentina, 2,552; 5) Sandro Mareco, Argentina, 2,552; 6) José Gabriel Cardoso, Colombia, 2,543; 7) Sión Radamantys Galaviz Medina, México, 2,513; 8) Santiago Avila Payas, Colombia, 2,504; 9) Yago de Moura Santiago, Brasil, 2,479; 10) Dylan Isidro Berdayes Ason, Cuba, 2,460; 11) Lelys Stanley Martínez Duany, Cuba, 2,455; 12) Rodrigo Vasquez Schroeder, Chile, 2,453; 13) Pablo Salinas Herrera, Chile, 2,450; 14) Juan Carlos Obregón Rivero, México, 2,446; 15) MI Maximillian Lu, Estados Unidos, 2,441.

Praggna encaja 2ª derrota a Firouzja. El GM Praggnanandhaa, Rameshbabu, le encaja la segunda derrota al francés Alireza Firouzja en la única partida con definición en clásico durante la R-8 del Norway Chess que se realiza en Oslo. Wesley So adelanta en 2 ½ a Firouzja.

Clasificación R-7: 1) Wesley So, EU, 12 ½; 2) Alireza Fioruzja, Francia, 10; 3) Magnus Carlsen, Noruega, 9; 4) Vincent Keymer, Alemania, 9; 5) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 9; 6. Dommaraju Gukesh, India, 8 puntos.

R-7. clásico: 1) Praggna 1-0 Firouzja; 2) Keymer ½ Carlsen; 3) Gukesh ½ So. Armagedón: 1) Keymer ½ Carlsen; 2) Gukesh 1-0 So.

Ronda 8: 1) Firouzja vs Gukesh; 2) Carlsen vs Praggna; 3) So vs Keymer.

Niemann iguala a Nepo. El estadounidense Hans Moke Niemann derrota al GM ruso Ian Nepomniachtchi en la octava y última ronda e iguala el score del match individual , que sostuvieron en Belgrado, Serbia, en 4 juegos (+1, =6,-1).

Niemann logró la victoria en 40 movimientos de una Siciliana, Rossolimo, tras dañar en la apertura la estructura negra, crear mayoría en flanco dama y un peón libre en la columna a.

Blancas: Praggnanandhaa, R, India, 2,733.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Giuoco Piano, C54.

R-7, Clásico, Norway Chess, Oslo, 01–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.a3 a6 6.Ae3 d6 7.Cbd2 0–0 8.De2 Te8 9.Aa2 Ae6 10.Axe6 Txe6 11.Axc5 dxc5 12.0–0 h6 13.a4 a5 14.Cc4 Dd7 15.g3 b6 16.Rg2 Td8 17.b3 Te7 18.Tae1 De6 19.Ch4 Cd4 20.Dd1 Ted7 21.Ce3 c6 22.Cf3 b5 23.Cd2 De7 24.Da1 g6 25.axb5 cxb5 26.Dxa5 Ta7 27.Dc3 Ta2 28.Cf3 b4 29.Dc4=. Si 29.Dd2? Cxf3 30.Rxf3 Cxe4 31.Dc1 Cg5+ 32.Rg2 Txd3 33.h4–+ (33.cxd3 Db7+ 34.Cd5 (34.Rg1 Ch3++) 34...Dxd5+ 35.Te4 Dxd3 36.De3 Dxe4++-) ] 29...Cxf3 30.Rxf3 Td4 31.Db5 Da7 32.Rg2 Td8 33.f4 Ta5 34.Dc6 Ta6 35.Ta1 (35.Db5 exf4 36.Txf4 Ch5 37.Tf2). 35...Txa1 (35…, Txc6; 36. Txa7 Cxf4; 37. gxf4+-) 36.Dxf6 Tf8 37.Tf2 exf4 38.Dxf4± h5?+- (38...Rg7 39.Cg4 f5 40.Dxh6+ Rg8 41.Dxg6+ Dg7 42.Ch6+ Rh8 43.Dh5 Ta6 44.Cxf5+ Dh7 45.Dg5 Tg6 46.Df4+-) 39.Cd5 f5 40.De5 Dg7 41.De6+ Df7 42.Dd6 Dg7 43.exf5 gxf5+- 44.Te2 f4? (44...Tf7 45.Cf4 Taa7 46.Te6 Rh7 47.Tg6 Df8 48.Db6 h4 49.Rh3 hxg3 50.Ce6 Dc8 51.Cg5+ Rh8 52.Cxf7+ Txf7 53.Rxg3+-])45.Cxf4 Db7+ 46.Te4 Ta6 47.Dxc5 Tc8 48.Df5 Txc2+ 49.Rh3 Df7 50.Dg5+ Rf8 (50...Dg7 51.Te8+ Rh7 52.Df5+ Tg6 53.Cxg6+-) 51.Dd8+ Rinden negras. 1–0.