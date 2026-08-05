Praggna gana el Rapid de Saint Louis con +4,=4,-1

Siempre ha sido así. La lucha en zeitnot, asfixia de tiempo, cambia las coordenadas agonales y la lógica del juego. Se combate en terreno frágil, en una superficie helada que bajo el peso de los gladiadores y el calor el Sol con frecuencia se fragmenta. En el tablero se juega con emoción en una atmósfera eléctrica. El prodigioso Praggnanandhaa triunfa en el Gran Chess Tour Rapid al ritmo de 25 minutos con 10” de añadido con 12 puntos, uno más que Javokhir Sindárov que se clasifica en segundo lugar entre 10 jugadores de la elite. Praggna vence a Levon Aronian, Fabiano Caruana, Awonder Liang, al alemán Vincent Keymer y rota la tensión de la victoria pierde ayer en la última ronda ante el neerlandés Jorden Van Foreest.

En su demostración dejó el sello de magistral, salpicado con imprecisiones, y paralelamente conservó la mente helada en los momentos más agudos de la lucha. Caruana no es un GM que se distinga en rápido o blitz. Su campo es el clásico. Carlsen en el match por la corona mundial no pudo ganarle un solo juego; Caruana perdió en el juego rápido.

Los errores de Praggna y Caruana apreciémoslo sin tremendismo. Así es la lucha en el juego rápido y en el zeitnot.

Clasificación final del Grand Chess Tour:

1) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 12 puntos: (+4, =4, -1 ante Van Foreest).

2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 11 (+2, ganó a Van Foreest y Awonder Liang, =7, -0).

3) Wesley So, Estados Unidos 10 (+2, a Caruana y Liang, =6, -1, ante Van Foreest.

4) Leinier Domíguez, Estados Unidos, 9 (-0, =9, -0).

5) Anish Giri, Países Bajos, 9 (+0, =9, -0).

6) Levon Aronian, Estados Unidos, 9 (+1, Van Foreest, 07, -1 ante Praggna).

7) Vincent Keymer, Alemania, 9 (+1 Van Foreest, =7, -1 Praggna).

8) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 8 (+2 a Praggna y Wesley So, =4, -3 ante Sindárov, Aronian y Keymer).

9) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 8 (+1, Awonder Liang, =6, -2, ante Praggna y Wesley So).

10) Awonder Liang, Estados Unidos, 5 puntos (+0, =5, -4 ante Praggna, Sindárov, Wesley So y Caruana).

Blancas: Fabiano Cruana, Estados Unidos, 2,701.

Negras: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,701.

Defensa Francesa, Clásico, C11.

R-3, Grand Chess Tour, Saint Louis, 02–08-2026.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 a6 8.Dd2 Ae7 Idéntica posición a la que llegaron Wei, Yi y Pragg en el reciente Torneo de Candidatos FIDE, puerto de Pafos, Isla de Chipre, 30–03-2026, con resultado de tablas. 9.Ae2 b5= 10.a3 Db6 11.Cd1 a5 12.0–0 0–0² 13.c3 cxd4 14.cxd4 b4 15.a4+= [15.axb4 Axb4 16.Dc2 Ae7 17.Cc3 Cb4=] 15...Aa6 16.b3 Tac8 17.Ad3 Las blancas con una pequeña ventaja en función a la orientación de sus piezas contra el enroque. 17...Ccb8 18.Ta2 Axd3 19.Dxd3 Da6 20.Db1 f5 21.h3 Ante la ausencia de los alfiles blancos parece un tanto seductor el avance de g4 y el traslado de la Ta2 a g2. La estructura presenta relativa debilidad de las blancas en d4 y e3 y las negras en e6. 21...Cc6+=. 22.g4 Ad8 23.Taf2 Ce7 24.Rh2= Ab6 25.Tg1 Cb8= 26.Cg5 Hay tensión en e6. 26...Aa7 27.Tfg2 Tc7= 28.Db2?–+ (Caruana entra en zeitnot. Con 28.Rh1 se mantenía la tensión en f5 28...Tfc8 29.Cf3 Cbc6 30.Cb2 Cd8= Los módulos anuncian partida perdida para las blancas. Las negras toman de inmediato la iniciativa y con el repliegue las blancas pierden tiempo). 28...h6 29.Cf3 fxg4 30.hxg4 [30.Txg4 Cf5 31.Dg2 Cc6–+] 30...Dd3-/+. 31.Te2? Cbc6 Los relojes marcan 4´03” para las blancas y 2’15” de las negras: 32.Cf2 Dc3 33.Tc1=+. Dxb2 34.Txb2 Cxd4!= 35.Axd4 [35.Txc7 Cxf3+ 36.Rg2 Ch4+ 37.Rf1 Axe3 38.Txe7 Cg6 39.Txe6 Cxf4 40.Ta6 Cd3–+ con posición ganadora.] 35...Txc1 En el zeitnot se alteran las valoraciones de la competencia y los signos de la lucha. Los cronómetros señalan 30” para Fabiano Caruana y 1´51” para Pragg. Los jugadores disponen de un adicional de 10 segundos en cada movimiento. La realidad es que se rompe la lógica ajedrecística y se juega en un terreno frágil en el que imperan los errores en la emoción y en el golpe de vista. 36.Axa7 Cc6 37.Ab6 g5?= 38.Rg2 gxf4 39.Cd3?–+ Tc3 40.Cc5–+ Tb8 41.Cd7 Tb7 42.Cf6+ Rf7 43.Af2 Cxe5 44.Cxe5+ Rxf6 45.Ad4 Rg5–+ 46.Axc3 bxc3 47.Tb1 Tb4 48.Rf2 Te4 49.Cf3+ Rxg4 50.Tg1+ Rf5 51.Tg8 Te3 52.Cd4+ Re5 53.Cc6+ Re4 54.Cxa5 d4 55.Tc8 f3 56.b4 Te2+ 57.Rg3 c2 58.Cb3 d3 59.Tc4+ Re3 60.Tc5 Tg2+ 61.Rh3 Tg5 62.Tc6 e5 0–1.