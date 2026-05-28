La nueva generación abre fisura en juego de Carlsen

En el ápex de su carrera perdía una o dos partidas en doce meses y durante poco más de dos años estableció un récord de 125 partidas sin perder, 44 victorias y 81 empates que culminó el 10 de octubre de 2020 en la R-5 del Altibox Norway en Stavanger-. Ayer Magnus Carlsen sufrió su segunda derrota en tres partidas en Norway Chess de Oslo. Lo batió el prodigio indio Praggnanadhaa, Rameshbabu en la R-3 en una partida turbulenta, excitante, de signos cambiantes en la fase aleatoria propiciados por el zeitnot, asfixia de tiempo, y justo cuando el noruego se levantaba de la lona y parecía orquestar un poderoso contra ataque, ¡zas! no halló el golpe decisivo y su adversario con mayor precisión y rapidez le encajó la amarga derrota.

Esta se puede interpretar de dos maneras. En kinesiología se le llama entrenamiento idéntico. Las prácticas, en cualquier deporte o actividad, deben ser idénticas a la prueba específica; incluso el entorno, horario,…. Ceteris Paribus. Acaso Carlsen, de 36 años, está fuera de forma por su alejamiento al ajedrez clásico que se juega a otro ritmo. No tiene la precisión y su olfato de depredador parece haberse degradado. Incluso parece que ha descuidado su peso corporal.

Otro, tal vez ligado a su renuncia a defender el título: la intuición o presentimiento de perder la corona ante un adversario mucho más joven, algo que tarde o temprano tenía que ocurrir. Se vive en muchos aspectos otra época del ajedrez.

Hace un par de días en este espacio señalamos la perspectiva de una segunda derrota. La energía vital de la nueva generación es superior. El programa de Oslo consta de 10 partidas. Aún no se cumple un tercio. Ocupa el farolillo rojo del último lugar. Es probable que le encajen otra derrota. A veces se producen raras excepciones como la remontada espectacular de Fischer en la segunda fase de la II Copa Piatigorsky 1966.

La victoria de Pragnanandhaa, de 21 años, ocurrió en el movimiento 46 de una Siciliana, Najdorf, con peones Scheveningen en la que Carlsen realizó un sacrificio posicional 14. … Tc8xCc3 dejando el rey en el centro; lo que dio oportunidad a Pragnna de hacer una demostración en flanco de rey. El no enrocarse dejó a la torre negra de h8 como espectadora. Desde el lance 40 jugaron con menos de un minuto. En Oslo el incremento es de 10”. En agudo final Praggna fue más preciso.

Con su triunfo Praggna saltó del último lugar a la 2a posición y Carlsen ocupa el farolillo rojo de la clasificación general.

Clasificación después de la R-3: 1) Alireza Firouzja, Francia, 7 ½ puntos. 2) Praggnandhaa, Rameshbabu, India, 4 2 ½; 3) Wesley So, Estados Unidos, 4; 4) Dommaraju Guskesh, India, 3 ½; 5) Vincent Keymer, Alemania, 3; 6) Magnus Carlsen, Noruega, 1 ½.

Resultados de la R-3: 1) Gukesh ½ Firouzja; 2) Praggna 1-0 Carlsen;3) Keymer ½ Wesley So.

Armagedón: 1) Gukesh ½ (0-1) Firouzja; 2) Keymer 1/ (0-1) Wesley So. En los empates de muerte súbita se concede la victoria a las negras.

R-4: So-Firouzja; ¡Gukesh-Carlsen! Keymer vs. Praggna.

Blancas: R. Praggnanandhaa, India, 2,733.

Siciliana, V. Najdorf, B90.

R-3, Norway Chess, Oslo, 27–05-2026.

+1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.h4 Los engines han puesto de moda este avance que gana espacio. El peón es una amenaza si las negras enrocan. En el momento oportuno las blancas podrán realizar g4 y ... 6...h6 7.Ac4 e6 8.a3 Cc6 9.Ae3 Ad7 10.Aa2 Ae7 11.De2 Con la amenaza g4. 11...h5 12.f3 Ce5 13.0–0–0 Tc8 14.Ag5 Txc3 El sacrificio de calidad desmantela el enroque, pero las negras no generan peligro. 15.bxc3 Da5 16.Rb1 Dxa3 17.f4 Ceg4 18.e5 dxe5 19.fxe5 Ch7 20.Dd2 [20.De4 Axg5?+- 21.Cxe6 Axe6 22.Axe6 Ae7 23.Ad7+ Rf8 24.Axg4 hxg4 25.Dc4+-] 20...Cf8 [20...0–0 21.Cf5 exf5 22.Dxd7 Cxg5 23.hxg5 g6 24.Dc7±] 21.Cf3 Dc5 22.Axe7 Dxe7 23.Cg5 Cg6 [23...Cxe5 24.The1 Cfg6 25.Dd4 f6 26.Da7 fxg5 27.Txe5 Cxe5 28.Db8++-] 24.Ce4 C6xe5 25.Cd6+ Rf8 26.Thf1 Cf6 27.Dd4 Ceg4 28.Cxb7?+=, Ab5 29.Dd8+ Ce8 30.Dxe7+ Rxe7 31.c4 Aa4 32.Td8 Ac6 33.Tb8 Axg2 34.Tg1 Af3 35.Tg3 Ce5= 36.c5 g5 37.Cd6?–+ 37...g4! 38.Cc8+ Rf6 39.Cd6 Cxd6? 40.Txh8 Ce4 41.Tg1 Cc3+ 42.Rb2 Ce2 43.Tf1 g3?+- 44.c6?= [44.Tg8 Re7 (44...g2 45.Txg2 Cd4 46.Tg3+-) 45.Txf3 Cxf3 46.Ac4+-] 44...Rg7? 45.c7 Ab7 [45...g2? 46.c8D gxf1D 47.Dg8+ Rf6 48.Dg5#] 46.Tb8 g2 Carlsen abandona. 1–0.