Niemann vence a Gukesh, Caruana y Firouzja; Tablas con Sindárov; Gana el GCT

En la más brillante de sus actuaciones el estadounidense Hans Moke Niemann derrota al monarca mundial Dommaraju Gukesh, Fabiano Caruana, Alireza Firouzja, Jan-Krizsztof Duda, empata con el retador a la corona el astro uzbeko Javokhir Sindárov, logra otros 4 empates ante GMs de la elite y triunfa invicto en ajedrez rápido y emerge como campeón del Torneo Super Rapid&blitz en Varsovia y recibe un cheque por 50,000 dólares; después de 27 partidas, 9 en clásico y 18 en blitz.

En el certamen polonés la atención se enfocó además en el duelo entre Gukesh y Sindárov, protagonistas del próximo campeonato mundial de Ajedrez, en noviembre próximo. Gukesh venció en rápido a Sindárov y éste le ganó las dos juegos de blitz al monarca.

En los últimos meses la vida de Hans Moke Niemann ha cambiado en lo deportivo, en lo social y en las relaciones humanas. Informaciones de Europa indican que ha llegado en limousine a algún torneo, fuma habanos y pide suite.

Ocupa actualmente el sitio 12 del mundo con 2,742 puntos Elo; al parecer ha resuelto más que confortable el aspecto económico de su vida tras llegar a un acuerdo por debajo de la superficie del agua con Chess.com y Carlsen.

Recuerdan los lectores aficionados que tras perder Carlsen ante Niemann, en la R-3 en la Copa Sinquefield, en Saint Louis, 2020, el noruego se retiró insinuando que HMN le había hecho trampa. Niemann se sintió difamado y presentó una demanda por 100 millones de dólares, según otras versiones, por 400.

Hoy las relaciones de Niemann con Carlsen y Chess.com son excelentes. Incluso fue un jugador invitado especialmente por la plataforma organizadora del certamen.

Se le atribuye la siguiente declaración, durante la premiación: “Lamento el dolor que causo a los que me odian y a la mafia del ajedrez. Yo ya soy jugador de elite y nadie me ha regalado nada. Agradezco a GCT la invitación”.

Resultado final: 1) Niemann, EU, 22 ½; 2) Caruana, EU, 22; 3) Wesley So, EU, 21; 4) Fedoseev 18; 5) Firouzja 17 ½; 6) Gukesh 17; 7) Sindárov 16 ½; 8) Vachier 16 ½; 9) Duda 16 ½; 10) Wojtaszek 12 ½.

Faustino Oro termina en 16. El prodigio argentino perdió ayer en su debut como gran maestro ante el ruso Ian Nepomniachtchi en la R-9 del Sardinia World Chess Festival. Su hazaña había quedado inscrito en la R-8 al logar 6 puntos y performance de +2,600 puntos. Finalizó en la posición 16 de la competencia que reunió a 160 ajedrecistas de 43 países.

Su actuación en Cerdeña es la siguiente: R-1º) +1 Gerhard Lorscheid, 2,136, Alemania; 2) ½, K. Adharsh, 2,312, India; 3) +1, Alexis Tahay, 2,355, Francia. 4) ½ Murali Karthikeyan, 2,648, India; 5) ½ Aditya Mittal, 2,619, India; 6) +1 Guido Caprio, 2,430, Italia; 7) ½ León Luke Mendonca, 2,613, India. 8) +1, Bartolomiej Niedbala, 2,738, Polonia; 9) -0, Ian Nepomniachtchi, 2,729.

Clasificación final, R-9: 1) Frederick Svane, Alemania, 7 ½; 2) Haik Martirosyan, Armenia, 7; 3) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 7; 4) Mamikon Gharibyan, Armenia, 7; 5) Brandon Jacobson, EU, 6 ½; 6) Murali Karthikeyan, India, 6 ½; 7) Mustafá Yilmaz, Turquía, 6 ½; 8) Atilla Kuru, Turquía, 6 ½; 9) Parham Maghsoodloo, Irán, 6 ½; 10) Praneeth, Vuppala, India, 6 ½; 11) Lorenzo Lodici, Italia, 6 ½; 12) Idani Pouya, Irán, 6 ½; 13) Yahli Sokolovsky, Israel, 6 ½; 14) Zeng, Chongsheng, China, 6 ½; 15) Puranik, Abhimanyu, India, 6 ½; 16) Faustino Oro, (2,528), Argentina, 6 puntos reales (+4, =4. -1). 17) Aditya, Mittal, (2,619) India, 6; 18) Iván Saric, (2,657), Croacia, 6 puntos.

Resultados final R-9: 1) Svane 1-0 Karthikeyan; 2) Nepomniachtchi 1-0 Faustino Oro; 3) Maghsoodloo ½ Praneeth; 4) Paul Velten 0-1 Martirosyan; 5) Gharibyan 1-0 Puranik; 6) Brewington Hardaway, EU ½ Mittal.

Blancas: Hans Moke Niemann, EU, 2,646.

Negras: Fabiano Caruana, EU, 2,727.

Siciliana, B92.

R-5, GCT, Super Rapid, 06–05-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae2 e5 7.Cb3 Ae6 8.Ae3 Ae7 9.Cd5 Cbd7 10.Dd3 Axd5 11.exd5 0–0 12.0–0 Tc8 13.c4 b6 14.Cd2 Cc5 15.Dc2 a5 16.Tad1 Cfd7 17.Ag4 g6 18.Axd7 Cxd7 19.Cb1 f5 20.f3 Ag5 21.Axg5 Dxg5 22.Ca3 De3+ 23.Df2 Dxf2+ 24.Rxf2 Rf7 25.Cb5 Re7 26.b3 Cc5 27.Tfe1 Rd7 28.Cc3 g5 29.Re3 h5 30.Rd2 g4 31.Rc2 Tg8 32.Te2 gxf3 33.gxf3 h4 34.a3 Re7 35.b4 Cd7 36.Rb3 h3 37.Td4 Th8 38.Cb5 Tcg8 39.Tdd2 Th4 40.Tf2 Tf4 41.Tc2 Tg1 42.Ca7 Tg8 43.Ra4 Ta8 44.Cc6+ Rf6 45.Rb5 axb4 46.axb4 Ta3 47.Ta2 Txa2 48.Txa2 Txf3 49.Ta7 Cf8 50.Cd8 Rg6? 51.Ce6 e4 52.Cxf8+ Rf6 53.c5 bxc5 54.bxc5 dxc5 55.d6 Td3 56.Cd7+ Rg5 57.Ce5 Td1 58.d7 Rf4 59.Cf7 e3 60.d8D Txd8 61.Cxd8 Rf3 62.Ce6 e2 63.Ta3+ Rf2 64.Cf4 1–0.