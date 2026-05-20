Martínez Alcántara y Oro con Anand: en Hong Kong

Las principales luminarias del tablero disputan la corona mundial en ajedrez rápido y blitz en Hong Kong.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anuncia la presencia de 300 ajedrecistas de 43 conjuntos en el Campeonato Mundial por Equipos en la modalidad de Rápido y Blitz que se va a realizar del 16 al 22 de junio en Hong Kong, República Popular China, con ajedrecistas de la elite incluso Magnus Carlsen con el grupo WR chess, el gran favorito.

Es la cuarta edición y WR Chess intentará revalidar la corona que ya consiguió en los mundiales de Düsseldorf, Alemania, 2023, en rápido y Astana, Kazajistán, 2024 y Londres, Reino Unido, 2025, en blitz.

El grupo lo forman el noruego Magnus Carlsen 2,832; Máxime Vachier-Lagrave 2,735; Fabiano Caruana 2,722; Wesley So, 2,705; Hou Yifán, 2,529, la gran maestra china con el Elo más alto del planeta en clásico: 2,596; Gombojab Zandanshatar 1,400; Jan Krzysztof Duda 2,683; Alesandra Kosteniuk, 2,451; y Vadim Rosentein 1,721.

Octavos en la siembra el grupo de Chess United jugará con el ex monarca mundial Viswanathan Anand, 2,729, y en el segundo tablero el GM peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara, con 2,625; el neerlandés Jorden Van Foreest ocupará el tercer tablero y el cuarto el prodigio argentino Faustino Oro con 2,513 quien recientemente logró la tercera y definitiva norma gran maestro que lo coloca como el segundo jugador en precocidad en obtenerlo.

Con Chess united jugarán además la india GM Humpy Koneru 2,445; Seckin Turgay Serpil 1,855; MI Roman Shogdzhiev 2,396, de 12 años; la ecuatoriana Marta Fierro 2,298 y Tunde Onakoya 2,298.

Añadamos un par de líneas acerca de Roman Shogdzhiev, nacido el 4 de febrero de 2015 en Elista, Kalmukia, Rusia. Este prodigio ruso antes de los 10 años alcanzó un Elo superior a los 2,300 puntos.

Y en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz celebrado en Samarcanda, Uzbekistán, derrotó a tres grandes maestros: el rumano Kiriil Shevchenkov, 2,603; Alan Pichot, argentino que representa a España, 2,592; y al indio V. Pranav con 2,562 puntos. A los 8 años de edad se impuso al uzbeko Javokhir Sindárov.

Segundo en la siembra es Hexamind Chess Team con Alireza Firouzja 2,755; Levon Aronian 2,731; Anish Giri 2,689; Santosh Vidit, 2,638; Kateryna, 2,435; Platon Paranin, 1,400; Volodar Murzin, 2,602; Divya Deshmukh, 2,416; Morat Omarot, 1,963.

Y el equipo Dragon, 3º en la siembra con el ex monarca mundial Ding, Liren, 2,737; Wei, Yi, 2,726; Yu, Yangyiu, 2,671; Lu Shanglei, 2,601; Ju, Wejun, monarca mundial, 2,484; Wang Zihao, 1,763; Bai, Jinshi, 2,560; Lei Tingjie, 2,494; y Xie Xiaoyang, 1,400.

Será la cuarta edición con una bolsa global de 500,000 euros de los cuales 310,000 se destinarán a los ganadores de ajedrez rápido, con 110,000 para el equipo campeón y 190,000 en blitz, con 75,000 euros para el vencedor.

El Mundial tendrá por escenario el estadio Queen Elizabeth. El torneo de ajedrez rápido se realizará del 17 al 19 de junio, en diez rondas bajo el sistema Suizo, al ritmo de 15´ el total de la partida con un añadido de 10” desde el primer movimiento.

Y el blitz o ajedrez relámpago los días 20 y 21 de junio con una eliminatoria previa de la que 16 conjuntos disputarán la final. El ritmo de juego es de 03´ el total de la partida con dos segundos de añadido.

CLASSIC BUCAREST. Caruana le encajó la 3a derrota a Firouzja. Hoy en la R.6 del Classic de Rumania enfrentan: Keymer-Firozuja; So-Vachier; Van Foreest-Giri; Caruana-Sindárov y Deac -Praggna.

Blancas: Roman Shogdzhiev, Rusia, 2,117.

Kiriil Schevachenko, Rumania, 2603.

Siciliana Rossolimo, B30.

R-9, Campeonato Mundial de Blitz, Samarcanda, Uzbekistán, 29–12-2023.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.Cc3 Dc7 5.0–0 Cd4 6.Te1 a6 7.Af1 Cg4 8.g3 Cxf3+ 9.Dxf3 Ce5 10.De2 d6 11.Ag2 h5 12.f4 Cc6 13.d3 h4 14.Ae3 hxg3 15.hxg3 e6 16.Rf2 Cd4 17.Dd2 Ae7 18.Th1 Tg8 19.Ce2 Cxe2 20.Dxe2 Ad7 21.Th7 0–0–0 22.Dh5 Tdf8 23.Th1 Db6 24.b3 Da5 25.a4 Dc3 26.De2 g5 27.Dd2 Df6 28.Af3 gxf4 29.gxf4 Dg6 30.Re2 d5 31.Rd1 Dg3 32.Df2 d4 33.T7h3 Dg6 34.Ad2 Ac6 35.Rc1 c4 36.Dxd4 cxb3 37.cxb3 Td8 38.Dc3 Rb8 39.Th6 Dg3 40.T6h3 Df2 41.Rb1 Tc8 42.Db2 Tgd8 43.Ac3 De3 44.Ah5 Dxf4 45.Ae5+ Dxe5 46.Dxe5+ Ad6 47.Df6 Tg8 48.Axf7 Tg2 49.Dxe6 Af8 50.T3h2 Tg3 51.De5+ 1–0.