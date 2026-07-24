Levon Aronian vence en Triatlón Festival de Biel

Levon Aronian, de 43 años de edad, de EUA, conquista la corona de Triatlón en el Festival de Biel con distinguidas actuaciones en ajedrez rápido y blitz.

En la clasificación general terminó con 29 ½ puntos. 2º. Aydin Suleymanli, Azerbaiyán, 25 ½; 3º. Yagiz Kaan Edogmuz, Turquía, 24; 4º. Le, Quan Liem, Vietnam, 24; 5º. Matthias Bluebaum, Alemania, 12; 6º. José Eduardo Martínez Alcántara, México, 11 ½.

Los cuatro primeros disputaron una ronda final en la que se registraron seis empates y los jugadores terminaron con 4 ½ puntos.

Clasificación en clásico: 1) Le Quang, 11; 2) Suleymanli 10; 3º. Erdogmus 10; 4º. Aronian 7 ½; 5º. Bluebaum 6; 6º. Martínez Alcántara 4 ½.

José E. Martínez Alcántara terminó tercero en ajedrez rápido con 4 puntos. Esta fase la ganó Aronian con 9, seguido de Suleymanli con 4. 4º.Bluebaum 4; 5º. Le Quang 4; 6º. Yagiz Kaan 3 puntos.

Aronian dominó también la fase de blitz con 8 ½; 2º. Erdogmuz 6 ½; 3º. Suleymanli, 5; 4º. Lee Quan, 4 ½; 5º. Martínez Alcántara, 3; 6º. Bluebaum, 2 ½.

INTELIGENCIA Y HONESTIDAD DE Judith Polgar. Hace un par de días se divulgó en la prestigiosa página de Chessbase, que el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, tras que el presidente Tamas Sulyok firm una enmienda con la finaliza su mandato como jefe de estado, solicitó a la GM Judith Polgar que asuma la presidencia interina de Hungría por una propuesta general de personas respetadas.

En mensaje escrito se lee: “Nuestro país necesita unidad, paz y un presidente del que todo húngaro pueda sentirse orgulloso. El cargo de presidente de la República no es una profesión ni un empleo, sino la forma más alta de servicio. El deber del presidente es servir y representar a todos los húngaros. Judith Polgar es una persona que cumple con estos criterios.

…” El reconocimiento que se ha ganado se debe a su talento excepcional, diligencia, extraordinaria resiliencia e integridad. Sus logros inspiran respeto y admiración tanto en su país como en todo el mundo”.

En lo personal consideraría un honor que aceptara la nominación”, concluye el mensaje con la firma de Peter Magyar.

Judith Polgar, la más notable ajedrecista de la historia, octavo lugar del mundo con 2,735 puntos Elo, que rompiera la marca de precodcidad de Bobby Fischer en alcanzar el título de GM y que derrotara a campeones mundiales como Carlsen, Kárpov, Kaspárov, Smyslov, Krámnik, Spassky, Anand, Veselin Topálov, Ponomariov, Khalifmann y Kasimdhanov, rechazó la invitación, con la respuesta, en unas líneas:

“Considero un honor de mi vida haber sido invitada a ocupar el cargo de presidenta de la República, y estoy agradecida por ello.

Aprecio el gesto del primer ministro… no me siento lo bastante fuerte para asumir la responsabilidad histórica de unir a una nación dividida, por lo que no puedo aceptar la invitación.

Apoyaré de todas las formas posibles a un nuevo presidente de la República independiente y reconocido para alcanzar estos objetivos”.

He aquí la partida que Aronian ganó a Martínez Alcántara en blitz. Como muchas partidas de bombardeo aéreo se trata de un juego ondulante eléctrico. Martínez Alcántara con negras toma ventaja de tiempo tras 16 lances los relojes marcan 1´44” vs 2´02”. Igualados en 21 en 1´12.

Luchan en el medio juego con R, 2T, 2 C y seis peones de Aronian contra R, 2 Torres 2 Alfiles, 6 peones, uno de ellos libre. Aronian toma ventaja; Alcántara equilibra y justo en final de torres y tablas comete un blúnder y pierde. Se jugó al ritmo de 3 minutos con 2 segundos de añadido.

Blancas: Levon Aronian, EU, 2,700.

Siciliana, B31.

R-20 Triatlón, Festival de Biel, Blitz, 19–07-2021.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.Axc6 dxc6 5.d3 Ag7 6.h3 e5 7.Ae3 De7 8.Dd2 Cf6 9.Dc3 Cd7 10.Cbd2 0–0 11.g4 b6 12.Tg1 Te8 13.Ag5 f6 14.Ae3 Cf8 15.a3 Ce6 16.b4 cxb4 17.axb4 Ad7 18.Rf1 Tec8 19.Rg2 c5 20.bxc5 Cxc5 21.Da3 Af8 22.Tgb1 g5 23.Axc5 Dxc5 24.Dxc5 Axc5 25.Cf1 Rf7 26.c4 a5 27.Ce3 Ac6 28.Cd5 Tab8 29.Ce1 a4 30.Cb4 Ta8 31.Cec2 Re6 32.Rf3 Ad7 33.Cd5 Tab8 34.Ca3 h5 35.Cb5 Axb5 36.Txb5 a3 37.gxh5 f5 38.exf5+ Rxf5 39.Cc3 Ad4 40.Txa3 Th8 41.Ce2 Ac5 42.Ta7 Tbf8 43.Rg2 Re6 44.f3 Td8 45.Tb3 Txh5 46.Cg3 Thh8 47.Ce4 Ae3 48.Tg7 Ta8 49.Tb2 Ta1 50.Tg6+ Re7 51.Te2 Ad4 52.Txg5 Tg1+ 53.Rh2 Tf1 54.Tg3 Td1 55.Cf2 Axf2 56.Txf2 Txd3 57.f4 Td4 58.fxe5 Txc4 59.Tf6 Tc2+ 60.Rh1 Tc1+ 61.Rg2 Tc2+ 62.Rf1 Ta8 63.Tg7+ 1–0.