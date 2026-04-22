Ganar la corona mundial y ser el mejor: Sindárov

Buscaba y encontré, recordaba haberla visto, una posición de doble sacrificio de pieza menor, ante un peón, semejante a la que ocurrió en la partida Sindárov 1-0 Praggna en la R-10 del T. de Candidatos, con la idea de establecer un posible contacto de los clásicos con los estudios del astro uzbeko, y además dentro de las reverberaciones del TdeC considero si no sería conveniente nombrar La Muralla Caruana a la fortaleza pétrea, inexpugnable, hermética, que el GM estadunidense edificó en la lucha contra Sindárov y que finalizó en empate (la configuración del Caballo centinela en c3 con los peones blancos en a2 y e2 que no dejan pasar ni el aire por las columnas abiertas y anulan el poder de la Torre), cuando leí, ayer, una interesante entrevista en la página oficial de la FIDE que hace la maestra internacional sudafricana Charlize van Zyl a Sindárov. Elijo algunos puntos que comparto con los amables lectores. Van Zyl de 25 años es licenciada en medios, comunicaciones y cultura graduada en la U. Metropolitana Nelson Mandela.

“Me encantó el juego que le gané a Caruana con las piezas blancas. Encontré las mejores respuestas y manejé bien la presión de tiempo. En el segundo juego sobreviví al asalto de Caruana. Tuve suerte en elegir las posiciones probables que se iban a presentar ante Caruana y Nakamura”.

El precoz desafiante al título mundial dice: Pertenezco a la nueva generación de ajedrecistas fuertes. Mi objetivo es jugar bien y ganar partidas. Mi siguiente paso es ganar el Campeonato Mundial y convertirme en el mejor jugador del mundo”.

Acaso en esta declaración va implícita la búsqueda de la verdad del ajedrez; penetrar con mayor profundidad en su naturaleza, en su esencia, en el descubrimiento de la armonía de las piezas. El camino del ajedrez como el de la música es muy largo, como lo expresó hace tiempo, en 2010, el director de música Ricardo Muti a los 70 años de edad: “Estoy a la mitad del camino y estoy seguro de que nunca llegaré a la otra orilla del río”. La corona mundial no es el objetivo supremo, es apenas un medio…Música y ajedrez son actividades profesionales muy difíciles.

Sindárov expresa que sus estudios comprenden de ocho a diez horas diarias. Sin computadoras ni módulos de cálculo. Trabajan directamente en un tablero pizarra en donde analizan partidas, estudios y problemas con el fin de desarrollar la destreza estratégica y táctica, el cálculo…

El entrenador Vidonyak le dijo que si terminaba con +1 la primera vuelta tendría perspectivas de ganar el torneo. Como lo saben Sindárov cumplió la mitad con +5 (+5=2,-0). “Tras el empate con Caruana supe que podría vencer. “Jugar con negras exige mayor preparación y desgaste de energía en la partida viva. Reservé energías en las partidas con blancas porque los juegos cruciales de la segunda vuelta iban a ser más difíciles”. En la 2ª vuelta concluyó con +1,=6,-0). Se siente feliz de haber jugado bien con las piezas negras y no de haber perdido ningún juego.

Acerca de su combate contra Gukesh señaló: “Somos dos GM muy fuertes de la nueva generación yo soy parte de esa generación”. Su, preparación específica empieza esta semana.

Refirió que cuando tenía 15 años de edad, se motivó en forma extraordinaria al vencer a Alireza Firouzja en la Copa Mundial de Krasnaya Polyana, (lugar donde se encuentra un túmulo de pasto, nieve, hojas secas, rodeado de árboles con los restos de Tolstoi) en Sochi, Rusia en 2021. La pandemia lo favoreció, tuvo más tiempo de estudio.

En la siguiente partida que Sindárov gana con negras a Firouzja, se aprecia el talento para eslabonar un plan explotar, valorar la posición, y la destreza para explotar casillas débiles.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,558.

India de Rey, Clásica, E91.

R-2-5, Copa Mundial FIDE, Sochi, 17–07-2021.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.Ae2 c5 7.d5 e6 8.Cd2 Cbd7 9.0–0 e5 10.a3 Ce8 11.b4 f5 12.Tb1 Cef6 13.Cb5 Ce8 14.Dc2 b6 15.Cc3 De7 16.Ab2 f4 17.Ag4 Cc7 18.Cb5 Cxb5 19.cxb5 Cf6 20.Axc8 Taxc8 21.Tbc1 Dd7 22.Dd3 f3 23.Cxf3 Ch5 24.Cg5 Cf4 25.Dd1 Dxb5 26.a4? Dxb4 27.Ac3 Dc4 28.Tc2 [28.Axe5 Ce2+ 29.Rh1 Cxc1–+] 28...Dxa4 29.Ad2 h6 30.Axf4 hxg5 31.Axg5–+ Dxe4 32.Te1 Df5 33.h4 Af6 34.Ah6 Tf7 35.g3 Dh5 36.Dc1 Th7 37.Ae3 Axh4 38.Dd1 [38.gxh4 Dg4+ 39.Rf1 Txh4 40.f3 Dxf3+ 41.Af2 Th1++] 38...Dxd1 39.Txd1 Af6 40.Ta1 Tb7 41.Ta6 Rf7 42.Rg2 Re7 43.Tca2 Tcc7 44.Ad2 b5 45.Aa5 Td7 46.f4 b4 47.Te2 Tb5 48.g4 Rf7 49.Tf2 e4 0–1.