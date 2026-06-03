Firouzja vence a Gukesh; Carlsen sufre 4ª derrota

El francés Alireza Fioruzja vence al monarca mundial Dommaraju Gukesh y acorta a un punto la distancia que lo separa del líder Wesley So mientras que el noruego Magnus Carlsen sufre su cuarta derrota en clásico y la segunda ante el prodigio indio Praggnanadhaa R. en la R-8 del Norway Chess que se desarrolla en Oslo. Fue la 3ª. derrota en clásico de Gukesh.

La inconsistencia de Carlsen acaso pueda explicarse por su alejamiento del ajedrez clásico. Partamos de la enorme diferencia que hay entre el ajedrez rápido y el blitz con el clásico. Mente y cuerpo actúan bajo diferente ritmo igual en la toma de decisiones. En aquéllos la influencia aleatoria se incrementa y la profundidad de cálculo no es tan exigente como en el clásico.

Incluso estar en zeitnot marca dos entornos totalmente diferentes. 24 segundos como los que marca el crono de Carlsen en 48. Rf4? son absoluta y totalmente diferente en blitz y en rápido. 24 segundos en clásico, la consideración es general, pueden ser la representación de la quinta hora de juego, zona en la que se producen los errores de los GMs y de cualquier ajedrecista, pues el jugador juega con desgaste nervioso. Hay quienes afirman que una partida intensa de puede desgastar física y mentalmente al ajedrecista más que a un corredor de maratón.

La 4ª. derrota de Carlsen refleja un inadecuado estado de forma. Y cuando el estado de forma no es óptimo el rendimiento se reduce incluso la partícula aleatoria que existe en el aura del mejor, desaparece. Desaparece potencia, “feeling”, el sentido del peligro… Carlsen está en la zona resbaladiza, frágil y vulnerable, de sufrir incluso una derrota más…Tiene la fortuna de que hoy es día de descanso. Mañana, en la cuarta ronda, conducirá las piezas negras ante el líder Wesley So.

Clasificación Ronda 8: 1) Wesley So, Estados Unidos, 14 puntos. 2) Alireza Firouzja, Francia, 13; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 12; 4) Vincent Keymer, Alemania, 10; 5) Magnus Carlsen, Noruega, 9; 6) Dommaraju, Gukesh, India, 8 puntos.

Ronda 8, clásico: 1) Firouzja 1-0 Gukesh; 2) Carlsen 0-1 Praggna; 3) Wesley So ½ Keymer.

Armagedón: Wesley So 1-0 Keymer.

Ronda 9, Jueves 4: 1) Keymer vs Firouzja; 2) Wesley So vs Carlsen; 3) Gukesh vs. Praggna.

CONTINENTAL, Oaxtepec. Empezó ayer tarde noche el Continental FIDE-Fenamac. En la R-1 jugaban 1) Shankland -Octavio Ruiz 2,102; 2) Kalani Fogo 2,090 – Jorge Cori; 3) Alexander Fier – M. Takahashi, EU, 2,089. 7) WMI Mitzy Caballero, Peru, 2,057 - Sión Galaviz .

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Negras: Praggnanandhaa, R., India, 2,733.

Defensa Francesa, V. del Avance, C02.

R-8, clásico, Norway Chess, Oslo, 02–06-2026.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Ch6 6.Ca3 cxd4 7.cxd4 f6 8.exf6 Dxf6 9.Ad3 (9.Ag5 Sería un movimiento 9...Ab4+ 10.Ad2 Ad6 11.Cb5 Ab8 12.Ag5 Df7 13.Cc3=+) 9...Ab4+ 10.Ad2 Axa3 11.bxa3 Cxd4 12.Cxd4 Dxd4 13.Axh6 Dc3+ 14.Rf1 gxh6 No es tarea sencilla valorar esta posición aún con las negras con la unidad material de ventaja. Acaso una brizna se le conceda a las negras en función a que el rey blanco perdió el enroque y está centralizado. 15.Tc1 De5 16.g3 Ad7 17.Rg2 0–0= 18.Te1 Dg7 19.Tc7 Tf7 20.f4 (20.Txb7 Taf8 21.f4 Txf4 22.Tf1=) 20...Taf8 21.Rh1 Ae8 22.Txf7 Axf7 23.Dc2 Ah5 Las negras trazan débil imagen de mate: Con Txf4 y tras la hipotética captura, Af3+ seguido Dxg2++. 24.Rg2 Txf4 25.Dc8+ Tf8 26.Dxe6+ Rh8 27.Tf1 Txf1 28.Axf1 Af7 Final equilibrado pero sea como sea hay un peón libre y aislado en el centro del tablero. 29.Dc8+ Ag8 30.Db8 Db2+ 31.Rh3 Rg7 32.Dc7+ (32.Dxa7? Ae6+ 33.g4 h5 34.Dc5 Axg4+ 35.Rg3 De5+ 36.Rg2–+) 32...Af7 33.Ad3 Db6 34.De5+ (34.Dxb6 axb6 35.Rg4 Ag6 36.Ab5 Rf6–+) 34...Df6 35.Dc7 Si las blancas cambian damas pierden la partida por d5. 35...b6 36.a4 (36.Dxa7?–+ Df3 37.Dd7 Dxd3 38.Dg4+ Dg6–+) 36...h5 37.a5 De6+ 38.Rg2 De3 39.axb6 axb6 40.Ac2 h6= 41.h4 b5 42.Ab3 De4+ 43.Rf2 b4 44.Dd6 La desclavada del Alfil va a jugar un papel importante en el final. Pero la Dama tiene que buscar contrajuego., activarse. 44...Dd4+ 45.Re2 Db2+ 46.Rd3 Ag6+ 47.Re3 Dc3+ 48.Rf4 Los módulos anuncian mate en 7 jugadas. El reloj marca 24”. Un blúnder. 48...Dd4+ 49.Rf3 Dd3+ 50.Rf2 Dd2+ Carlsen rinde al percibir mate en cuatro. 51.Rf1 (51.Rf3 Ae4#) 51...Ad3+ 52.Rg1 De1+ 53.Rh2 Df2+ 54.Rh3 [54.Rh1 Ae4#] 54...Af1++.