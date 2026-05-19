Firouzja escapa a la derrota ante Sindárov

Por segunda ocasión se presencia una ronda de cinco empates al concluir ayer la R-5 del Súper Torneo Grand chess Classic de Rumania en Bucarest. Acaso el uzbeko Javokhir Sindárov, retador oficial a la corona mundial de ajedrez en poder del indio D. Gukesh, ejó escapar una victoria sobre el iraní francés Alireza Firouzja, si, como testimonio de la afirmación presentamos, la valoración del módulo de cálculo, lo cual es otro universo al del ser humano. Había siete trebejos por bando y la posición no era muy clara. Hace unos días observamos cómo dos jugadores de la elite en un final de torre y tres peones, aunque ciertamente agobiado el perdedor por el tiempo, no pudo jugar con precisión un final de tablas.

Curiosamente el duelo Firouzja vs Sindárov se jugó en la habitación del francés, recostado en una cama, pues el domingo sufrió una lesión en el tobillo derecho que le impidió jugar su partida contra el GM estadounidense Fabiano Caruana, un juego que está pendiente y que tal vez podría celebrarse hoy durante la sesión de descanso.

Las tablas Firouzja-Sindárov se acordaron después de 58 movimientos de una apertura Giuoco Piano en su línea principal.

La pugna derivó a un final de R, T y C con tres peones por bando. Las blancas crearon un peón libre en la columna b al que Sindárov vigilaba con lupa y técnica. El a la vez poseía dos peones unidos en flanco de rey.

Vachier-Lagrave y Van Foreest igualaron en 48 lances de una Inglesa con 98.6 de precisión en los módulos de cálculo.

Clasificación tras la ronda 5 (Falta el juego Caruana-Firouzja): 1) Vincent Keymer, Alemania, 3 ½; 2) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 3; 3) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3; 4) Anish Giri, Países Bajos, 3; 5) Wesley So, Estados Unidos, 2 ½; 6) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2 ½; 7) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2; 8) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 1 ½; 10) Alireza Firouzja, Francia, 1 punto real.

Resultados R-5: 1) Vachier-Lagrave ½ Van Foreest; 2) Deac ½ Caruana; 3) Firouzja ½ Sindárov; 4) Praggna ½ Wesley So; 5) Giri ½ Keymer.

Emparejamiento ronda 6, miércoles 20: 1) Keymer vs Firouzja; 2) Wesley so vs Vachier-Lagrave; 3) Van Foreest vs Giri; 4) Caruana vs Sindárov; 5) Deac vs Praggna.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776.

Giuoco Pinao, línea principal, C54.

R-5, Grand Chess Classic de Rumania, GCT, Bucarest, 18–05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 d6 6.0–0 h6 7.Te1 0–0 8.Cbd2 Ab6 9.Ab3 Lorenzo Lodici, Italia ½ Samuel Sevian, Estados Unidos, Copa Mundial Goa, India, 2025. 9...a5 10.Cf1 En algunas líneas el caballo f1 intenta adueñarse de los puestos de avanzada f5, d5 en relación con planes y tendencias del jugador. 10...Ae6 11.Ac2 Cd7 12.Cg3 Te8 13.d4 exd4 14.Cxd4 Cde5 15.Cxe6 fxe6 16.Ae3 Axe3 17.Txe3 Tf8 18.De2 Rh8 19.Tf1 Dg5 20.h3 a4 21.b3 axb3 22.Axb3 En teoría las negras poseen una microventaja en función a la estructura de peones. Las blancas presentan tres islas de peones y las negras dos. 22...Tae8 23.Dh5 Dxh5 24.Cxh5 g6=+. 25.Cg3 Cd7 (25...Ca5 26.f4 Cec4 27.Td3 Rg7 28.Tf2 Ta8=+) 26.f4 Cc5 27.Ce2 Rg7 28.h4 Ta8 29.h5 g5 30.f5 exf5 31.exf5 Cxb3 32.axb3 Tae8 33.Txe8 Txe8 34.Cg3 Ce5 35.Ta1 Cg4 36.Ta4 Te1+ 37.Cf1 Cf6 38.Ta7 Tc1 39.Txb7 Txc3 Stockfish señala ventaja decisiva. 40.Rf2 Cxh5 Era mejor: 40...Cg4+ 41.Re2 Rf6 42.Rd2 Tc5 43.Rd3 Rxf5=+ 41.Ce3 Cf6 42.Re2 h5 43.Rd2 Ce4+ 44.Re2 Tc1 45.b4=+ Rf6 46.Rd3 Re5 47.Cc4+=+. Rd5 48.Ce3+ (48.Tb5+?–+ c5 49.Ce3+ Re5 50.bxc5 Tc3+ 51.Re2 Txc5 52.Tb2 Cg3+ 53.Rf2 Cxf5–+) 48...Re5 49.Cc4+ Rf4 50.Txc7 Td1+ (50...d5 51.Ce3 Txc7 52.Cxd5+ Rxf5 53.Cxc7=) 51.Rc2 Hay dos formas en la que las negras pueden frenar el peón libre b4 con el fin de mantener la posición de tablas. 51...Tg1 Mediante un movimiento activo y de cálculo. Y otro más sencillo: 51...Ta1 52.b5 Ta8 53.f6 Cxf6 54.Tf7 Rf5 55.b6 Re6 56.b7 Tb8 57.Tc7=. 52.b5 Txg2+ 53.Rc1 (53.Rb3?? h4 54.b6 h3 55.Th7 h2 56.Rb4 Rg3 57.b7 Cc5 58.b8D Ca6+ 59.Rb5 Cxb8–+) 53...Tg3 54.Rb2 Tg2+ 55.Ra3 Tg3+ 56.Rb2 [56.Rb4 Tg1 57.b6 Tb1+ 58.Ra5 g4 59.Ca3 Txb6= 60.Rxb6 g3 61.Tc1 h4 62.Tf1+ Rg5 observe que no es posible (62...Cf2 63.f6+-) 63.Cc2) 56...Tg2+ 57.Ra3 Tg3+ 58.Rb2 (58.Rb4 Tg1 59.b6 Tb1+=+) 58...Tg2+ ½–½.