Firouzja 1-0 a Praggna; con ventaja, 3 ½ en Oslo

La derrota inicial de Magnus Carlsen y la segunda victoria del francés Alireza Firouzja sobre el gran maestro indio Praggnanandha, acentúan la expectación de la XIV edición del Norway Chess que se celebra en Oslo, Noruega, en donde se presenció una caótica partida entre Carlsen y el alemán Vincent Keymer con una secuencia de errores, en el juego clásico, que pudo dar la victoria a uno y otro. En la lucha de Armagedón el astro noruego salió vencedor.

Gukesh desperdició en el clásico la oportunidad de dominar a Wesley So y perdió en el Armagedón.

Clasificación después de la R-2: 1) A. Firouzja, 6 puntos. 2) W. So, EU, 2 ½; 3) D. Gukesh, India, 2 ½; 4) V. Keymer, 2; 5) M. Carlsen, Noruega, 1 ½; 6) P. Rameshbabu, India, 1 ½.

Resultados, clásico, R-2: 1) Firouzja 1-0 Praggna; 2) Carlsen ½ Keymer; 3) Wesley So ½ Gukesh.

Resultados muerte súbita: 1) Carlsen 1-0 Keymer; 2) Wesley So 1-0 Gukesh.

Mujeres. Clasificación R-2: Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 4 ½; 2) Divya Deshmukh, India, 3; 3) Anna Muzychuk, Ucrania, 2 ½; 4) Zhu, Jiner, China, 2 ½; 5) Ju, Wenjun, China, 2; 6) Humpy Koneru, India, 1 punto.

Resultados: Tres empates en clásico. En Armagedón: 1) Zhu, Jiner ½ - 1 ½ Asaaubayeva; 2) Muzychuk 1 ½ - 1 Ju, Wenjun; 3) Deshmukh 1 ½ - 1 Koneru.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Negras: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,733.

GdeD, declinado, V. del Cambio., D35.

R-2, Norway Chess clasicci, Oslo, 26–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 c6 5.Ag5 Cbd7 6.cxd5 exd5 7.e3 h6 8.Ah4 g5 9.Ag3 Ch5 10.Ad3 Cxg3 11.hxg3 Ag7 12.Dc2 Cb6 13.0–0–0 Ae6 14.Rb1 Movimiento profiláctico que contribuye además a tener el control de la columna semiabierta c. La estructura muestra un puesto de avanzada en c5 para las blancas y en e4 para las negras. 14...De7 15.Tc1 0–0–0 16.Ca4 Los antagonistas han reproducido la partida Lorin D´costa, Inglaterra, 2,378 1–0 Gleb Dudin, Hungría, 2,454, (9o lugar en el Mundial Junior México 2023), en el Campeonato Mundial de ajedrez rápido por equipos, 13–06-2025, más por el sentido del juego posicional y la estrategia que por memoria. 16...Rb8 17.Cc5 Tc8= 18.Db3 La posición permite 18.Cd2 con la idea de llevar unidades a flanco dama. La posición negra presenta peones débiles en a7 y b8. 18...Tc7 De no hacerse esta jugada, las blancas podrian jugar Da3 con la intención de Ca6+ y capturar la dama sin apoyo. 19.Tc3 Ra8 20.Thc1 Cd7 21.Cxd7 Axd7 22.a4 h5 En busca de contra chances en flanco opuesto. El rey negro está seguro. 23.Dc2 h4 24.gxh4 gxh4 25.Af5 Af6 (25...Axf5 26.Dxf5 Af6 27.Te1 De6 28.Df4=) 26.Axd7 Txd7 27.Ce1 De4 En función a estructura no parece oportuno el cambio de damas. Acaso mejor Tg8. 28.Dxe4 dxe4 29.Tc5+= h3 (29...Td5 30.Txd5 cxd5 31.Tc7 Tf8 32.Td7±) 30.gxh3 Txh3 31.Tf5! Td6? Negras a la defensa. 32.Cc2 a6 33.Tg1 El control de las columna g y la debilidades de e4 y f7 dan ventaja decisiva a lass blancas. Imagine o visualice Cc3 y Tg4. 33...Ra7 34.Tg4 Te6+- 35.Cb4? (35.Tgf4 Th1+ 36.Ra2 Th6) 35...Th6 En la lucha entra en juego el factor tiempo: 15´03” vs. 3’39” de Praggna. 36.Ca2 Tg6 37.Txg6 fxg6 38.Tf4 c5 39.dxc5 b6 40.Cb4 Un lance con carga sicológica. Con la presión de tiempo el GM Firouzja desliga peones, cuatro islas, en teoría débiles, con la amenaza c6, Cd5. Praggna juega en asfixia de tiempo. 40...bxc5 41.Cd5 Ag5 42.Tg4 Ad8 43.Cc3 g5 44.Cxe4 Te5 45.Rc2 Rb6 46.Rd3 Rc6 47.b3 Ae7 48.Tg1 Td5+ 49.Re2 Rb6 50.Cd2 Ra5 51.Tg4 Td8 52.Te4 Af8 53.Rd1 Td6 54.Rc2 Tf6 55.Cc4+ Rb4 56.f3 Th6 (56...Txf3? 57.Cd2+ Ra5 58.Cxf3) 57.Cd2+ Ra3 58.a5 Th4 59.f4 c4 60.Txc4 1-0. Rinden negras. Si 60...Ab4 61.Cb1+ Ra2 62.Txb4 Th2+ 63.Cd2 con mate en 7 jugadas. 1–0.

Dinamismo de Muzychuk.

Blancas: Anna Muzychuk, Ucrania, 2,400.

Negras: Ju, Wenjun, China, 2,458.

Cuatro Caballos, C48.

R-2, Armagedón, Norway Chess, Oslo, 26–05-2026.

1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.Ab5 Cd4 5.Cxe5 De7 6.f4 Cxb5 7.Cxb5 d6 8.Cf3 Dxe4+ 9.Rf2 Cg4+ 10.Rg3 Rd8 11.h3 Cf6 12.d3 Dg6+ 13.Rh2 h5 14.Ch4 Dh7 15.Te1 Ad7 16.a4 a6 17.Cd4 Ae7 18.Rg1 Te8 19.Df3 c6 20.Ad2 Cd5 21.Df2 c5 22.Cdf3 Ac6 23.Cg5 Dg8 24.Cf5 Af8 25.c4 Cc7 26.b4 g6 27.Cxd6 Axd6 28.bxc5 Ae7 29.d4 f6 30.d5 fxg5 31.dxc6 bxc6 32.fxg5 Dxc4 33.Tac1 Dxa4 34.Af4 Cd5 35.Ad6 Rd7 36.Df7 Tad8 37.De6++ 1–0.