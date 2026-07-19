Erigaisi castiga la pérdida de objetividad de Niemann

En compleja lucha en el medio juego el gran maestro indio Arjún Erigaisi explota la falta de objetividad del estadunidense Hans Moke Niemann, quien sacrifica impulsivamente la dama, y lo derrota en la R-3 del Quantibox Grand Masters de Chennai. Erigaisi se aproxima en medio punto al líder Alireza Firouzja en una sesión en la que por tercera ocasión se registran tres empates.

A la luz de los engines que representa otro universo la jugada activa, desarrollo y amenaza, de Arjún Erigaisi, 19. Td4, no es la mejor. Stockfish ni siquiera la considera entre las diez mejores opciones. El potente modelo 18 del Torneo considera mejor Ca4. Y hay módulos que valoran de orden superior Ae1 o bien Td3.

(El lector debe saber que en la preparación de J. Sindárov no se emplean computadora ni módulos. Sus entrenamientos se realizan en un tablero en condiciones semejantes a las que encontrará cuando dispute el título mundial a Gukesh).

Clasificación a la R-3: 1) Firouzja 2 ½; 2) Erigaisi 2; 3) Sarín 1 ½; 4) Andreikin 1 ½; 5) Abdusattórov 1 ½; 6) Niemann 1; 7) Gukesh 1; 8) Pranesh 1.

R-4, hoy: 1) Niemann vs. Firouzja; 2) Andreikín vs. Sarín; 3) ¡Abdusattórov vs Gukesh! 4) Erigaisi vs Pranesh.

Premios a la Excelencia FIDE. Un jurado elegirá al mejor de cada campo y lo entregará en la Olimpiada de Samarcanda.

Mejor Federación. Asociación China de Ajedrez, Federación Colombiana; F. Georgiana; F. de India; F. Italiana; F. de Kazajistán, F. de Kenia, F. de Serbia, F. Turca, F. de Uzbekistán.

Mejor iniciativa. Programa de ajedrez escolar armenio, Ajedrez por la libertad, Ajedrez por la protección, Ajedrez en escuelas y comunidades, Fundación ChessBase India, Iniciativas de ajedrez por la libertad en Asia (FACI), Proyecto de ajedrez infinito de la FIDE, Fundación de ajedrez Kasparov África, Festival de ajedrez en línea de Queens, El regalo del ajedrez.

Mejor equipo. Club Ashdod Elit, China (Equipos Nacionales hombres y mujeres), Dragon Chilling, Equipo Hexamind, India (Equipos Nacionales hombres y mujeres), Kazajistán (Equipos hombres y mujeres), Equipo MGD1, Estados Unidos (Equipo hombres), Uzbekistán (Equipo hombres), Equipo WR.

Novato del año. Divya Deshmukh, Yağız Kaan Erdoğmuş, Faustino Oro, Gukesh Dommaraju, Anastasiia Hnatyshyn, Vincent Keymer, Volodar Murzin, Javokhir Sindarov, Andy Woodward, Zhu Jiner.

Mejor remontada. Levon Aronian, Fabiano Caruana, Ding Liren, Vladimir Fedoseev, Pentala Harikrishna, Vassilyl Ivanchuk, Parham Maghsoodloo, Anna Muzychuk, Tan Zhongyi, Wei Yi.

Mejor jugador con discapacidad. Jennitha Anto, Artom Andriienko, Griffin McConnell, Jamal Messala, Natasha Morales Santos, Łukasz Nowak, Jesus Osorio, Handenur Şahin, Marcin Tazbir, Jessica Lauser.

Mejor creador. Alexandra Botez y Andrea Botez, Anna Cramling, ChessBase India, ChessBrah, Dirk Jan ten Geuzendam, Leontxo García, Hikaru Nakamura, Levy Rozman, Sagar Shah, Simon Williams.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,757.

Negras: Hans Moke Niemann, EUA, 2,730.

Catalana, E30.

R-3, Quantibox Masters Chennai, 18–08-2026.

1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.d4 0–0 6.Cc3 Cbd7 7.Ce5 c6 8.0–0 Cxe5 9.dxe5 Cd7 10.cxd5 exd5 11.f4 f5 12.Ae3 Cb6 13.Dc2 Ae6 14.Tfd1= Cc4 15.Af2 Da5 16.b3 Ca3 17.Db2 Tac8 18.Tac1 Tfd8 19.Td4= 19...b5= 20.Tcd1 b4!-/+ 21.Ca4 Cb5 Imprecisión que evapora la ventaja negra. [Preferible 21...Da6 22.Dd2 c5 23.Txd5 Axd5 24.Axd5+ Rh8 25.Cb2 Cb5 Con la idea de ocupar los puestos de avanzada c3 o d4. 22.T4d3+= d4 Niemann entrega un peón con el fin de activar sus unidades en flanco dama. Está probándose ante un adversario superior. Y lo hace con energía. Su peón retrasado va a formar mayoría cinética. 23.Axd4 c5 24.Ae3 c4 25.Ad5 Axd5 26.Txd5 Ca3?+- Niemann pierde la objetividad de la posición. Emplea 10” en su jugada. El sacrificio de Dama es una acción impulsiva, comete un serio error. 27.Txa5 Txd1+ 28.Rf2 c3 29.Dc1 Txc1 30.Axc1 Tc7 31.e4! Cc2 32.exf5 Impresionante la mayoría de peones. 32...Cd4 33.g4 Ah4+ 34.Re3 Td7 35.e6 Cc2+ 36.Rf3 Era posible [36.Re4 Td4+ 37.Rf3 Td1 38.g5 Txc1 39.Txa7+- Cd4+ 40.Rg4 Rf8 41.Cb6+- Con la amenaza de Ta8+ Cad5+] 36...Td3+ 37.Re2 Th3 38.Td5 Ce1 39.g5 Rf8 40.Cc5 c2 41.Td8+ Re7 42.Td7+ Re8 43.Cb7 Negras rinden. Si: 43...Axg5 44.Cd6+ Rf8 45.fxg5 Txh2+ 46.Re3 Th3+ 47.Re4 Th4+ 48.Rd5 Td4+ 49.Rxd4 Cf3+ 50.Rd5 Con mate en dos movimientos. 1–0.