Erdogmus vive la tension del juego a lo W. Browne

La recta final de la edición 88 del Tata Steel de Wijk aan Zee parece haber sido diseñada con el fin de reservar a los millones de espectadores las más grandes emociones. El líder Nordibek Adusattórov de Uzbekistán -con medio punto de ventaja sobre su compatriota Javokhir Sindárov, el neerlandés Jorden Van Foreest y el alemán Matthias Bluebaum, quien cruzó del muro de los 2,700 puntos Elo-, cierra ante tres fuertes oponentes con dos de los cuales conducirá para elevar el grado de dificultad las piezas negras: Hoy se mide a Van Foreest, conductor de blancas; mañana Abdu con blancas enfrenta a Matthias Bluebaum y el domingo concluye su actuación ante el indio Arjún Erigaisi. El neerlandés Van Foreest va mañana contra Erigaisi y termina con negras ante Praggnandhaa. Finalmente Sindárov que conduce hoy las negras ante Erigaisi sigue contra Praggna y el domingo tiene un juego relativamente de menor tensión ante Nguyen.

Al hablar de tensión difícilmente se puede dejar de observar cómo repercute intensamente en el joven prodigio Yagiz Kaan Erdogmus que lloró tras su derrota ante el monarca mundial D. Gukesh. En posición ganadora omitió un golpe táctico que le habría dado la victoria. Yagiz Kaan de 14 años se dejó seducir por una bonita combinación que parecía darle el triunfo con la debilidad de la octava. Hizo un movimiento ingenioso de caballo acaso omitiendo el consejo de los grandes maestros del tablero: Cuando hayas descubierto una fuerte jugada, busca otra mejor. Un lance de torre se le escapó y la ventaja decisiva se le derramó como agua entre las manos.

En la R-9, Yagiz vivió momentos de nerviosismo en la victoria con negras sobre el checo Nguyen. En el zeitnot parecía estar sentado en una plancha metálica eléctrica que lo obligaba a un balanceo constante y ante un golpe de caballo de su oponente respingó hacia atrás muy al estilo de Kaspárov o Carlsen. Nos hizo recordar al GM Walter Browne que era un manojo de nervios. A veces esa conducta contiene elementos negativos en la personalidad y en la calidad juego.

La recta final: R-11, hoy: 1) Van Foreest vs Abdu; 2) Erigaisi vs Sindárov; 3) Praggna vs Keymer; 4) Nguyen vs Niemann; 5) Gukesh vs Aravind; 6) Giri vs Erdogmus; 7) Fedoseev vs. Bluebaum.

Ronda 12, sábado 31: 1) Abdusattórov vs Bluebaum; 2) Erdogmus vs Fedoseev; 3) Aravindh vs Giri; 4) Niemann vs Gukesh; 5) Keymer vs Nguyen; 6) Sindárov vs Praggna; 7) Van Foreest vs Erigaisi.

Ronda 13, domingo 1º de febrero: 1) Erigaisi vs Abdusattórov; 2) Praggna vs Van Foreest; 3) Nguyen vs Sindárov; 4) Gukesh vs Keymer; 5) Giri vs Niemann; 6) Fedoseev vs Aravindh; 7) Bluebaum vs Erdogmus.

Clasificación R-10: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 6 ½. 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 6; 3) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 6; 4) Matthias Bluebaum, Alemania, 6; 5) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 5 ½; 6) Hans Moke Niemann, EUA, 5 ½; 7) Vincent Keymer, Alemania, 5; 8) D. Gukesh, India, 5; 9) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 5; 10) Praggnanandhaa, R., India, 4 ½; 11) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½; 12) Arjún Erigaisi, India, 4; 13) Aravindh, Chitambaram, 3 ½; 14) Thai Dai Van Nguyen, R. Checa, 3 puntos reales.

Grupo Challengers: Ronda 11) Eline Roebers, Países Bajos vs Carissa Yi, EUA; 2) Lu, Miaoyi, China vs Bibisara Assaubayeva, Kazajistán; 3) Max Warmerdam, Países Bajos vs Erwin L´Ami, Países Bajos; 4) Panesar, Vedant, India vs. Velimir Ivic, Serbia; 5) ¡Andy Woodward, EUA vs Marc´Andria Maurizzi, Francia; 6) Aydin Suleymanli, Azerbaiyán vs Vassily Ivanchuk; 7) Faustino Oro, Argentina vs. Daniil Yuffa, España.

Clasificación a la Ronda 10: Aydin Suleymanli 8 puntos; 2) Marc´Andria Maurizzi, 7 ½; 3) Andy Woodward, 7 ½; 4) Vassily Ivanchuk, 7; 5) Bibibasa Assaubayeva 6; 6) Faustino Oro 5; 7) Carissa Yip 5; 8) Max Warmerdam 4 ½; 9) Daniil Yuffa, 4 ½; 10) Velimir Ivic 4; 11) Erwin L´Ami; 12) Lu, Miaoyi, 3; 13) Panesar, Vedant, 3; 14) Eline Roebers, 1 punto real.

Blancas: Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,658.

Negras: Dommaraju Gukesh, India, 2,754.

Apertura Cuatro Caballos, C49.

R–10, Wijk aan Zee, 28–01–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4 5.0–0 0–0 6.Cd5 Cxd5 7.exd5 e4 8.Ce1 Cd4 9.a4 Cxb5 10.axb5 c6 11.c3 Ac5 12.d3 cxd5 13.Db3 d6 14.Dxd5 Te8 15.dxe4 Ae6 16.Dd3 Dc7 17.Ae3 Axe3 18.Dxe3 Ac4 19.Cd3 Axb5 20.Tfe1 d5 21.Dc5 Dd7 22.Cb4 dxe4 23.c4 Aa4 24.Da5 Ab3 25.Cd5 Axc4 26.Cb6 axb6 27.Dxa8 Aa6?+- 28.Txa6??–+ (28.Tad1 De7 29.Dxe8+ Dxe8 30.Txe4 Df8 31.Ted4 h6 32.Td8+-) 28...bxa6 29.Dxa6 Dd4 30.Db5 Te5 31.Db3 g6 32.Dc3 Dxc3 33.bxc3 Te6 34.Rf1 f5 35.f3 Rf7 36.fxe4 Txe4 37.Tb1 Te6–+ 38.c4 Re7 39.Tb5 Tc6 40.Re2 Rd7 41.Rf3 Rc7 42.Tb4 Td6 43.Ta4 Rc6 44.Ta8 Rc5 45.Ta7 h5 46.Tc7+ Tc6 47.Td7 Rxc4–+ 48.Td1 b5 49.Tc1+ Rd5 50.Td1+ Rc5 0–1.