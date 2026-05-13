Develan busto en Nayarit al maestro Simón Delgado

Maestro en matemáticas y ajedrecista Simón Delgado Ramírez (5 de enero de 1926, Tepic – 3 de noviembre de 1981, Tepic) dejó una huella profunda en la sociedad nayarita y en el país al representar a México en las Olimpiadas de Tel-Aviv 1964, La Habana, Cuba, 1966, -en compañía de otro notable ajedrecista nayarita el licenciado Raúl Solórzano-, y en la Olimpiada de Lugano 1968.

La generación 63-64 de la Escuela Normal Urbana de Tepic, Nayarit, con el pensamiento “Maestro en al aula, estratega en el tablero y eterno en la memoria de su pueblo”, hará un reconocimiento al educador y ajedrecista Simón Delgado el próximo viernes 15 de mayo: se develará un busto en reconocimiento a sus valores humanos. El acto se realizará en la Secundaria Federal donde, frente a ella, está la estatua del bardo Amado Nervo.

Simón, hermano de Celso Delgado, ex gobernador del estado de Nayarit, embajador en Cuba, Argentina, Egipto y Canadá, fue uno de los más notables ajedrecistas en clásico y sobre todo en blitz, ajedrez relámpago.

Década de los 60 y 70. La evocación de algunos nombres de los compañeros de Simón Delgado. De aquella generación de ajedrecistas que dominaron la escena mexicana la década de los 20 a los 50 dominado por algunos generales que fueron entrenados por el serbio-yugoeslavo Borislav Kostic, uno de los mejores ajedrecistas del mundo en la primera mitad del siglo XX y que dejó grandes enseñanzas en el país. De ellos sobresalió el general José Joaquín Araiza Vázquez, de Jalisco; y algunos otros, ya desaparecidos. Recientemente como los MI Jorge Aldrete Lobo, ex presidente de Fenamac, y el poliglota MI Willy de Winter.

Asistir a una Olimpiada significaba estar entre los primeros cuatro mejores nacionales y además contar con algo de dinero para sufragar gastos de avión, alimentación, hospedaje.

En 1964 la Fenamac se afilió a la FIDE. Poco después de los JO el gobierno federal empezó a dar discreto apoyo económico. Época en que los mexicanos podían vencer a los ajedrecistas indios, iraníes…

En la XVI Olimpiada de Tel-Aviv, 2l al 25 de noviembre de 1964, México ocupó la posición 40 con Jorge Aldrete Lobo, Raúl Reza Delón, José Joaquín Araiza, Simón Delgado y Florencio Flores.

XVII Olimpiada, La Habana, Cuba, 23 octubre – 2 de noviembre de 1966. México, 44: con Alfredo Iglesias, Armando Acevedo Milán, José Joaquín Araiza López Portillo Simón Delgado y Filiberto Terrazas.

XVIII Olimpiada, Lugano, Suiza, 17 octubre – 7 noviembre, México 46, con Morelos Castro, Willy de Winter Gallego, Simón Delgado, Eduardo Flores Soto, José Joaquín Araiza, José Joaquín Araiza y Filiberto Terrazas.

Vence con vistoso ataque en flanco de Rey

Blancas: Simón Delgado, México.

Negras: Sakhalkar, Suresh, India.

Defensa Piric, B07.

R-4, XVI México-India, Olimpiada Tel-Aviv, 06–11–1864.

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4.Ac4 Cc6 5.c3 Cf6 6.Cbd2 0–0 7.0–0 d5 8.exd5 Cxd5 9.Ce4 Af5 10.Cg3 Ag4 11.h3 Axf3 12.Dxf3 e6 13.Ce4 h6 14.Ad2 Rh7 15.Tae1 Cce7 16.Cg3 c6 17.Ad3 Cf5 18.Ac2 Da5 19.Dd3 Dc7 20.Ce4 Tad8 21.f4 Cf6 22.g4 Cxe4 23.Txe4 Cd6 24.Txe6 fxe6? Un movimiento imprudente que descubre la coraza del rey negro. 25.Dxg6+ Rg8 26.Dh7+ Rf7 27.Ag6+ Re7 [27...Rf6 28.g5+ hxg5 29.fxg5+ con mate en siete jugadas:] 28.Dxg7+ Cf7 29.g5 hxg5 30.Rh1 g4+- 31.f5?= Dg3 32.Ag5+= Re8 La mala elección permite a las blancas dar jaque mate en tres jugadas. 33.Axf7+ 1–0.

En Suiza cedió ante el poder de Kortchnoi, quien explotó la debilidad de un peón retrasado en c7.

Blancas: Víctor Kortchnoi, Rusia.

Negras: Simón Delgado, México.

Nimzo-India, V. Rubinstein, E44.

R–1, XVIII Olimpiada Lugano, URSS-México, 18–10–1968. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 5.Cge2 Ab7 6.a3 Ae7 7.d5 exd5 8.cxd5 0–0 9.g3 a5 10.Ag2 Ca6 11.Tb1 Te8 12.0–0 Ac5 13.Cd4 Axd4 14.Dxd4 Cc5 15.b4 axb4 16.axb4 Ca4 17.Ab2 Cxb2 18.Txb2 d6 19.Tc1 Te5 20.Tbc2 h6 21.Cb5 Axd5 22.Cxc7 Axg2 23.Cxa8 Ab7 24.Cxb6 Ce8 25.Tc8 Axc8 26.Txc8 De7 27.Cc4 Te6 28.b5 Dd7 29.Tb8 Rh7 30.Dd3+ g6 31.Dd5 Tf6 32.Tb7 Cc7 33.b6 Db5 34.Dxb5 Cxb5 35.Te7 d5 36.b7 dxc4 37.b8D Cd6 38.Td7 c3 39.Txd6 c2 40.Txf6 c1D+ 41.Rg2 Dc4 42.Df8 Dd5+ 43.e4 Dxe4+ 44.Rh3 1–0.