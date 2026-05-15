Con cinco empates abre el Chess Classic de Bucarest

Con cinco tablas, cuatro por triple repetición y uno más que llegó a la desaparición de todas las piezas con los reyes dándose de topes, principió el Súper Torneo Chess Classic de Rumania, en Bucarest, segunda etapa del Grand Chess Tour, uno de los dos torneos de ritmo clásico junto con la Copa Sinquefield, de Saint Louis, que reúne a nueve jugadores con un Elo superior a los 2,700 puntos más el invitado local Bogdan Daniel Deac (2,650 puntos Elo) quien ayer con las blancas igualó ante el astro de Uzbekistán, Javokhir Sindárov, (2,766), desafiante oficial a la corona mundial, después de 33 lances de una defensa India de Rey.

El Chess Classic de Bucarest reúne a 10 GMs con un promedio de 2,743.81 puntos que lo convierten en categoría XX de la FIDE, de los de más alta calidad que se pueden presenciar.

Se juega a nueve rondas al ritmo de 90x40, más 30 minutos para el resto de la partida con 30” de añadido desde el primer movimiento. Cuenta con un premio de 450,000 dólares de los cuales se entregarán 100 mil al vencedor. El favorito es Fabiano Caruana.

Además de Bodgan-Sindarov, igualaron por repetición de tres posiciones Wesley So y Vincent Keymer, en 56 lances de una Ruy López, V. Berlín; el francés Máxime Vachier-Lagrave y Anish Giri, en 32 jugadas de una defensa Catalana y Jorden Van Foreest y Fabiano Caruana, en 49 de una defensa Nimzo-India V. Rubinstein. La quinta igualada se produjo en el juego entre R. Praggnanandhaa y Alireza Firouzja en 60 de un Gambito de Dama rehusado.

La naturaleza del ajedrez al igual que otros deportes deriva con frecuencia al empate, con la particularidad que en el juego de las 64 casillas la conclusión puede lograrse por decisión y voluntad de los antagonistas tras evaluar la posición, lo cual a lo largo de su historia ha provocado, por lo subjetivo, diversidad de enfoques, matices y opiniones.

FIDE y organizadores han intentado evitar que los empates sean cortos, lo que refleja pobreza de espíritu de lucha, poca tenacidad combativa, e impedir por razones deportivas y de espectáculo, que el acuerdo de tablas se produzca en menos de 10 ó 20 jugadas, como solía suceder hace tiempo. En algunos certámenes se adopta la regla de Sofía o Córcega que establece que el empate puede acordarse, tras consulta previa con el árbitro después de 30 ó 40 movimientos.

Romper los viejas costumbres y moldes no ha sido fácil. Antes se permitía, fumar, incluso comer, llegar tarde, vestir en fachas…

Añadamos algo más que hemos expresado en este espacio. Cuando Bobby Fischer se encaminó hacia la corona mundial se preparó en todos los campos, no lse e escapó nada, incluso leyó minuciosamente el reglamento. En la R-3, línea francesa, de su match contra Petrossian en Buenos Aires 1971, con el armenio con ventaja, mayoría de peones y mejor estructura en flanco dama, Fischer llamó al árbitro alemán Lothar Schmid para reclamar tablas -señalandole la casilla e2 donde iba a colocar su dama blanca-, por tres posiciones idénticas. Petrossian, de la sorpresa, quedó más frío que una paleta. La repetición de tres posiciones abrió los ojos y la concentración de muchos gladiadores y por decirlo, se puso de moda.

Tras la primera ronda hay 10 líderes con ½ punto. Mañana en la R-2 se miden: Caruana vs Giri; ¡Sindárov vs Praggna!, Keymer vs Deac, Van Foreest vs Wesley So y Fioruzja vs Vachier-Lagrave.

FIDE, elecciones. La Federación Internacional anuncia que en septiembre 26 y 27 se realizará en Samarcanda, la asamblea general en la que se elegirá presidente y vicepresidente de FIDE.

Blancas: Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 2,650.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776.

Defensa India de Rey, E92.

R–1, Super Classic de Rumania, GCT, Bucarest, 14–05-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ae2 0–0 6.Cf3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Ag5 Te8 10.Cd5 Cxd5 11.cxd5 c6 12.Ac4 cxd5 13.Axd5 Cd7 Rudolf Teschner, campeón de Alemania y pedagogo de ajedrez vs Bobby Fischer, Interzonal de Estocolmo, Suecia, 27–01–10962. 14.Cd2 Cc5 15.Cc4 Af8 16.0–0 Ae6 17.Tfd1 Tac8 18.Tac1 b6 19.f3 Axd5 20.Txd5 Ce6 21.Ae3 Cf4 22.Axf4 exf4 23.Rf1 a6 24.a4 Tc7 25.b3 Tb8 26.Tcd1 b5 27.axb5 Txb5 28.T1d3 Tcb7 Posición equilibrada con tendencia a equilibrio. 29.Ca5 Tc7 30.Cc4 Tcb7 31.Ca5 Tc7 32.Cc4 Tcb7 33.Ca5 ½–½.