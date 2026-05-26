Carlsen, piensa de más, y Firouzja le encaja 1-0

Frase lejana la de Plutarco aquella que leí: …como la fuerza del delfín en tierra, para indicarnos poder y naturaleza. Disponía Magnus Carlsen de 2´42” en su partida contra Alireza Firouzja. Reflexionó 2´23” y jugó 33. … Rh7-g8? Y el reloj lo apretó con 19”… Seguramente vio un golpe táctico del francés con imagen de mate y actividad dinámica de las blancas en la séptima fila, y acaso a él se le escapó la jugada intermedia o bien despreció el empate. Lo cierto es que su jugada resultó un blúnder y fue derrotado en la ronda inaugural del XIV Norway Chess de ajedrez clásico en Oslo. Su lance equivocado puede ser reflejo de su alejamiento del ajedrez clásico y reminiscencias de la mayor adaptación al rápido y al blitz.

Carlsen, siete ganador del Norway Chess que se celebró en 13 ocasiones en Stavanger, no parece muy fino en el cálculo combinatorio. Si perdió ante Firouzja sin presencia significante en la modalidad clásico, se puede conjeturar que está en zona de peligro ante los que si lo están. Por otra parte esto permitirá presenciar, en la siguiente confrontación contra el GM francés cómo la ferocidad del Argos del ajedrez va a buscar con blancas el desquite con toda la dureza posible.

Alireza es líder y Carlsen aparece con el farolillo rojo de la competencia. Es la primera vez que derrota al escandinavo en ajedrez clásico.

Los GM indios Dommaraju Gukesh, monarca mundial, y Praggtnanadhaa, Rameshbabu, empataron ante el alemán Vincent Keymer y el estadunidense Wesley So. En relación con el esquema de competencia los empates se resuelven en partidas de Armagedón, las blancas juegan con 10 minutos y las negras 7. Si se producen tablas, por reglamento la victoria se concede al conductor de las negras.

El último criterio no fue necesario. Gukesh y Praggna ganaron con blancas.

El deporte es una actividad de perdedores. Nadie escapa a la derrota. Los especialistas y cualquier persona con experiencia sabe que si se repite una competencia con los mismos protagonistas difícilmente repite el vencedor.

La china Ju, Wenjun, campeona mundial desde 2017 sufre un descalabro ante la india Divya Deshmukh. Tras empatar en clásico y lucha en zeitnot, en posición equilibrada, comete un blúnder que le hace perder el juego después de 51 lances de una Reti.

La GM Kazaja Bibisara Assubayeva, muy amiga de Javokhir Sindárov, derrota a la india Humpy Koneru y es líder única con 3 puntos reales.

Clasificación ronda 1: 1) Alireza Firozja, Francia 1; 2) Praggananadhaa, Rameshbabu, India, 1 ½; 3) Dommaraju Gukesh, India, 1 ½; 4) Wesley So, Estados Unidos, 1; 5) Vincent Keymer, Alemania, Alemania, 1; 6) Magnus Carlsen, Noruega, 0 puntos.

Resultados R-1: 1) Praggna ½ Wesley So; 2) Firouzja 1-0 Carlsen; 3) Gukesh ½ Keymer.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,759.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

GdeD, declinado, D37.

R–1, Norway Chess, Oslo, 25–05-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 h6 5.a3 c5 6.cxd5 exd5 7.Af4 Cc6 8.e3 a6 9.Ae2 c4 Juego en equilibrio. Las negras han creado mayoría en flanco dama. Pueden crear un peón libre. 10.Ce5 Ad6 11.0–0 0–0 12.Ag3 Af5 13.f4+= Ae7 14.Af3²+=Tc8 15.Tc1 b5 16.Ae1 b4= 17.axb4 Axb4 18.Ah4 Axc3 19.bxc3 Dd6 20.Ta1 Ce4 Mejores oplciones g4 o Ta8. 21.Txa6 f6 22.Axe4 Axe4 23.Cg4 Dd7= 24.Cf2 Ce7 25.De2 Tc6 26.Txc6 Dxc6= 27.Cxe4 dxe4 28.Ta1 Cd5 29.Ae1 Tb8 30.f5 Rh7 31.Dg4 Dd7 32.Dxe4 Te8 33.Dg4 Y se llega al punto crítico con el error de Carlsen. 33...Rg8 [33...Cxe3 34.Dg6+ Rg8 35.Ta7 Cd1! 36.Ah4 Dxa7 37.Dxe8+ Rh7 38.Dg6+ equilibrio.] 34.e4 Ce3 35.Df3 Cc2 36.Tc1 Ca3 37.Ag3 Cb5 38.e5 1–0.

Blancas: Ju, Wenjun, China, 2,559.

Negras: Divya Deshmukh, India, 2,500.

Apertura Reti A06.

R–1, Armagedon, Norway Chess, Oslo, 25–05-2026.

1.Cf3 d5 2.b3 Ag4 3.e3 Cd7 4.Ab2 e6 5.Ae2 h6 6.d3 Cgf6 7.Cbd2 Ad6 8.h3 Af5 9.0–0 0–0 10.c4 c6 11.Dc2 Ah7 12.e4 dxe4 13.Cxe4 Ae7 14.Tad1 a5 15.Tfe1 Dc7 16.a3 Cxe4 17.dxe4 Af6 18.Axf6 Cxf6 19.Ad3 Tfd8 20.e5 Axd3 21.Txd3 Txd3 22.Dxd3 Td8 23.Dc3 Cd7 24.c5 Cf8 25.Cd2 Td5 26.b4 axb4 27.axb4 Dd8 28.Ce4 Td3 29.Dc2 Dd4 30.De2 Cg6 31.Cd6 Cf4 32.Dg4 Cd5 33.Dh5 g6 34.Dxh6 Td1 35.Txd1 Dxd1+ 36.Rh2 Dd4 37.Dg5 Dxb4 38.g3 Dxc5 39.Rg2 Db6 40.h4 Dc7 41.h5 De7 42.Dg4 Rg7 43.Ce4 Dc7 44.hxg6 Dxe5 45.gxf7+ Rxf7 46.Cg5+ Re7 47.Cf3 Df6 48.Dc4 Df5 49.Db3 b5 50.Da3+ Rf7 51.Dc5 Cf4+ 0–1.