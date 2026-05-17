Brilla el cálculo superior de Van Foreest sobre Deac

Se presencia una obra maestra de sorprendente precisión y profundidad en el cálculo, en el final de partida, del GM neerlandés Jorden Van Foreest en la victoria que conquistó ayer sobre el rumano Bogdan-Daniel Deac en la ronda 3 del Super Chess Classic de Rumania en Bucarest categoría XX FIDE con promedio de 2,743.81 puntos Elo. La sesión arroja cinco líderes con 2 puntos.

El conocimiento de matemáticas y el talento del ajedrecista húngaro Arpad Elo (1903-1992) permiten con su creación de una tabla de puntos valorar aproximadamente la fuerza de los jugadores. Los puntos Elo son a semejanza del cm, el gramo y el segundo, en los deportes de marca, una forma de medir el valor deportivo del atleta; revelan niveles, estratos.

En duelo desigual en fuerza Deac, con 2,650 de fuerza, busca una lucha alejada de las líneas teóricas ante Van Foreest (2,735) en fase de madurez y crecimiento. La pugna en la apertura y el medio juego es tensa y se mantiene en

equilibrio.

Medirse ante un adversario superior obliga gastar tiempo de reflexión. Deac comete el error en asfixia de tiempo, en zeitnot. En el lance 35 le restan 41” y a Van Foreest 17´10”.

Clasificación después de la Ronda 3: 1) Jorden Van Foreest Países Bajos, 2 puntos reales. 2) Rameshbabu Praggtnanandhaa, India, 2; 3) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2; 4) Anish Giri, Países Bajos, 2; 5) Vincent Keymer, Alemania, 2; 6) Wesley So, Estados Unidos 1 ½; 7) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 1 ½; 8) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 1; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, ½; 10) Alireza Firouzja, Francia, ½ punto.

Resultados de la R-3: 1) Vachier ½ Sindárov; 2) Giri 1-0 Firouzja; 3) Wesley So ½ Caruana; 4) Praggna ½ Keymer; 5) Deac 0-1 Van Foreest.

Ronda 4: 1) Wesley So vs Deac; 2) Van Foreest vs Praggna; 3) Keymer vs Vachier; 4) Sindárov vs Giri; 5) Caruana vs Firouzja.

Blancas: Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 2,650.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735.

Apertura Inglesa, E20.

R-3, Chess Classic Rumania, GCT, Bucares, 14–05-2026.

1.c4 e5 2.g3 g6 3.d4 exd4 4.Dxd4 Cf6 5.Ag2 Cc6 6.De3+ En su prueba ante un adversario de orden superior el rumano Deac, elige una línea alejada de los caminos teóricos de la apertura. Una lucha con puños desnudos. 6...De7 7.Cc3 Cb4 8.Dd2 Ninguno cambia de dama con el fin de colaborar en el desarrollo de una pieza menor del adversario. 8...Ag7 9.Cf3 0–0 10.0–0 c6 11.e4 d6 [11...Cxe4?+- 12.Cxe4 d5 (12...Dxe4?? 13.Dxb4+-) 13.Ceg5 dxc4 14.Te1 Dc5 15.Ce4 Db6 16.Cd6 Ae6 17.Txe6 fxe6 18.Cxc4 Dc5 19.De2+-] 12.Td1 Cd7 13.a3 Ca6 14.Dc2 Ce5 15.Cxe5 dxe5 Posición en equilibrio, acaso con una ventaja microscópica de las blancas por la posición del caballo negro en la banda. Necesita tres tiempos para situarse en la cabeza de playa d4 vía c7-e6. 16.b4 Cc7 17.c5 Acaso mejor 17.Ae3 Ce6 18.Ca4 Cd4 19.Axd4 exd4 20.Tab1=+. 17...Ag4 18.f3 Era posible: 18.Td6 Tfd8 19.h3 Ae6 20.Txd8+ Txd8 21.Ae3=. 18...Ae6 19.Ae3 f5 20.Tab1 f4 21.Af2 fxg3 22.hxg3 Af7 Un poco mejor: 22...a6 23.Td6 Cb5 24.Cxb5 axb5 25.Dc3 Tf7=. 23.b5 Ce6 24.bxc6 bxc6 25.Ce2 Tad8 26.Da4 Dc7 27.Da6 Cg5= (27...Txd1+ 28.Txd1 Tb8 29.Td6 Af8 30.Txc6 Dd7 31.Ah3 Tb1+ 32.Rg2=) 28.f4 Ce6 29.f5 Cg5 30.g4 gxf5 31.gxf5 Rh8 Una pugna en tensión en la que las estructuras de ambos ejércitos presentan puntos vulnerables. 32.Cg3 (32.Txd8 Dxd8 33.Cg3 Tg8 34.Dxc6 Dd3 35.Db5 Cf3+ 36.Axf3 Dxf3 37.De2) 32...Tg8 El rey blanco debe apartarse de los Rayos X de la Tg8. 33.De2 Td4 34.Ae3 [34.Tb4+=; 34.Axd4 exd4 35.e5 Dxe5 36.Dxe5 Axe5=+] 34...Af6 35.Rf2?–+ Ac4!–+ 36.Dh5 Dg7! Creció el poder de los Rayos X de las negras o bien el control de las piezas pesadas negras en la columna g. Se amenaza Cxe4 seguido de Dxg3+–+ con redes de mate. 37.Dh2 En franca defensa y en posición perdida. 37...Cxe4+ 38.Axe4 Txe4 39.Tb7 [39.Cxe4 Ah4+ 40.Dg3 (40.Dxh4 Dg2+ 41.Re1 De2#) 40...Axg3+ 41.Cxg3 Dxg3#] 39...Dxb7 40.Cxe4 Db2+ 41.Td2 Db1 Con imagen de mate en f1. 42.Cg3 e4 43.Td7 Db2+–+ 44.Td2 Da1 45.Td7 Db2+ 46.Td2 Dxa3 47.Cxe4 [47.Td7 Db2+ 48.Rg1 Da1+ 49.Rf2 Tg7 50.Dh5 Db2+ 51.Td2 De5 52.Dh2 Ad3–+] 47...Da1 48.Dh3 Ad5 49.Cxf6 Dg1+ 50.Re2 Tg2+ 51.Rd3 Db1+ 52.Rd4 Da1+ 53.Rd3 Da3+ 54.Rc2 Db3+ 55.Rc1 Dc3+ 56.Rb1 Aa2+ Blancas rinden. Si 57.Txa2 Db4+ 58.Rc1 (58.Ra1 De1+ 59.Ac1 Dxc1++) 58...De1++. 0–1.