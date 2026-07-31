Assaubayeva vs Hou Yifan semifinal de Speedchess

Dos de las grandes maestras del planeta la china Hou Yifán, 32 años, ex monarca mundial con el Elo más alto de los últimos años enfrentará mañana en espectacular duelo a la luminaria de Kazajistán Bibisara Asaaubayeva, de 22 años, tres veces campeona mundial de ajedrez rápido, en la semifinal de Speedchess que organiza la plataforma de Chess.com.

La vencedora disputará la gran final a la prodigiosa ajedrecista estadounidense Alice Lee, de 16 años, que ha sorprendido con impresionante racha de triunfos.

Hou Yifan, cuatro veces campeona mundial de ajedrez clásico ondula en el semi-retiro, en el tiempo que dispone de impartir cátedra de Política Pública en la Universidad de Shenzen, China; con estudios en la Universidad de Beijing y Oxford, Inglaterra. Ha sido miembro del consejo ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Nacida el 27 de febrero de 1994, se convirtió en la china más precoz en alcanzar el título de GM a los 14 años y 7 meses. Rompió el récord mundial de la magyar Judith Polgar quien en 1991 logró la proeza a la edad de 15 años y cuatro meses.

A la edad de 17 años ofreció una extraordinario demostración de talento y alta clase al ganar el X Festival Tradewise Trafalgar 2012. No sólo causó sensación su victoria sobre la notable Judith Polgar (2,710) en la séptima ronda, si no que sorprendió al mundo del ajedrez al ocupar el primer lugar con resonantes victorias sobre GMs con 2,700 puntos Elo.

Además de su triunfo sobre Polgar y un empate con Adama (2,717), batió al magyar Zoltan Almazi (2,717), al vietnamita Le, Quang Liem (2,714) y al letón Alexei Shírov (2,710).

Su Elo era de 2,605 puntos y jugó para una performance de 2,872 con (+7, =2,–1 ante Sasikirian Krishna).

Ganó además en 2017 el Torneo de Biel bajo el enfoque de medirse ante hombres con el fin de elevar su fuerza y concepción del juego posicional.

Su oponente Bibisara Asaubayeva, nacida el 26 de febrero de 2004, en Taraz, Kazajistán, pertenece a la generación dorada del siglo XXI. A los siete años de edad logró el grado de Maestra FIDE al ocupar el primer lugar en la categoría Sub-8 en el Campeonato Mundial de Calda Novas, Brasil.

Combinó el ajedrez con la gimnasia rítmica en la que fue campeona en su país. Residió tres años de 2016 a 2019 en Rusia. Ha sido campeona mundial de blitz en Varsovia, 2021, con plata en ajedrez rápido, así como en 2022 en Almaty y en diciembre pasado en Doha.

Con ella Kazajistán obtuvo la presea de plata en la Olimpiada de Budapest, Hungría, en 2024. Dos años antes la FIDE la distinguió como la mejor ajedrecista de la Olimpiada de Chennai.

En Pegeia, puerto de Pafos, Chipre, ocupó el segundo lugar en el Torneo de Candidatas y en febrero se convirtió en la primera mujer en calificar al Campeonato Mundial de ajedrez libre que tendrá lugar del 5 al 7 de febrero de 2027 en Weissenhaus, Alemania. Su constante roce internacional la hacen favorita para el match que sostendrá mañana contra Hou Yifán.

Blancas: Hou, Yifán, R. de China, 2,605.

Negras: Judith Polgar, Hungría, 2,710.

Siciliana, V. Paulsen, B46.

R-7, X Festival Tradewise, Gibraltar, 30–01–2012.

1.e4 1...c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 a6 6.Ae2 Cge7 7.Af4 Cg6 (7...e5 8.Cxc6 Cxc6 9.Ae3±) 8.Cxc6 bxc6 9.Ad6 El ajedrez es un juego de bloqueo. Las blancas constriñen a las negras. 9...Axd6 10.Dxd6 De7 11.0–0–0 Dxd6 12.Txd6 Re7 13.Thd1 Cf4 Sin duda el mejor movimiento. Su objetivo es jugar Cd5 con la idea de ganar la calidad. 14.Af3! Tb8 (14...Cd5 15.exd5 Rxd6 16.dxc6+ Rc7 17.cxd7 Ab7±) 15.T6d2 g5 16.Ca4 d5 17.g3 Cg6 18.Te1 Con la idea de capturar d5. 18...Rf6 19.Ah5 Tb4 20.Cc3 d4 Hou,Yifán empieza a superar a Polgar en ajedrez dinámico y cálculo combinatorio. 21.e5+ Cxe5 22.Ce4+ Re7 (22...Rf5? 23.Cd6+ Rf6 24.Txe5 Rxe5 25.Cxf7+ Rf6 26.Cxh8 con ventaja decisiva blanca). 23.Cxg5 h6?+- 24.Cxe6! Conquista un peón. 24...Axe6 25.Txe5 Td8 26.f4 Tb5 27.Tde2 Rf6 28.Af3+- c5 29.a4 Tb4 30.Txc5 Las blancas con ventaja material. Ahora d4 es débil. 30...Txa4 31.b3 Tb4 32.Ae4! Ag4 33.Te1 Td6 34.Ad3+- Ad7 35.Tee5 Ae6 36.Rd2+- Tbb6 37.Ta5 Tbc6 38.Ta4 Tb6 39.Te4 Af5 40.Texd4 Te6 41.Ac4 Tec6 42.Ta5 Ac8 43.Ad3 Ae6 44.Td8 Ac8 45.Tad5 Ae6 46.Th5 Rg7 47.f5! 1–0.