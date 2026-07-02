Alireza toma liderazgo en el Super Rapid de Croacia
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
El GM francés Alireza Firouzja se adueñó del liderazgo con dos victorias una sobre el rumano Bogdan-Daniel Deac y otra con el croata Ivan Saric y un empate ante el gran maestro neerlandés Anish Giri, en el espectacular Torneo Super Rapid&Blitz de Zagreb, Croacia que principio ayer con la presencia de diez maestros de la elite que disputan un round robin al ritmo de 25 minutos el total de la partida con añadido de 10 segundos y un premio global de 200,000 dólares.
Firouzja, de 23 años, originario de Irán, ocupa la posición 12 en ajedrez clásico mientras que en rápido es el segundo del planeta con 2,748 puntos Elo.
La competencia consta de nueve rondas en rápido, tres por día. El certamen de blitz llamado también bombardeo aéreo se realizará en dos días a doble vuelta al ritmo de 5 minutos con un añadido de dos segundos desde el primer movimiento.
Clasificación después de la R-3: 1) Alireza Firouzja, Francia, 5 puntos reales: (+2, =1, -0); 2) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 4: (+1, =2, -0); 3) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 4 (+1, =2, -0); 4) Anish Giri, 4 (+1, =2, -0); 5) Vincent Keymer, Alemania, 4 (+2, =0, -1); 6) Dommaraju Gukesh, India, 3 (+1, =1, -1); 7) Daniel Bogdan Deac, Rumania, 3 (+1, =1, -1); 8) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2 (+0, =2, -1); 9) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 1 (+0, =1, -2); 10) Ivan Saric, Croacia, 0 (+0, =0, -0).
Resultados de la Ronda 1: 1) Van Foreest 0- 1 Anish Giri; 2) Praggna 1-0 Keymer; 3) Abdusattórov ½ Deac; 4) Firouzja 1-0 Saric; 5) Vachier-Lagrave 1-0 Gukesh.
Ronda 2: 1) Gukesh 1-0 Saric; 2) Anish Giri ½ Abdusattórov; 3) Keymer 1.0 Van Foreest; 4) Vachier ½ Praggna; 5) Deac 0-1 Firouzja.
Ronda 3: 1) Firouzja ½ Anish Giri; 2) Saric 0-1 Deac; 3) Praggna ½ Gukesh; 4) Abdusattórov 0-1 Keymer. 5) Van Foreest ½ Vachier-Lagrave.
Emparejamiento R-4. 1) Praggna vs. Van Foreest; 2) Vachier v s Abdusattórov; 3) Keymer vs Firouzja; 4) Anish Giri vs. Saric; 5) Gukesh vs. Deac.
Blancas: Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,725.
Negras: Dommaraju Gukesh, India, 2,684.
Apertura Peón Dama, D00.
R–1, Super Rapid&Blitz, GCT, Zagreb, Croacia
1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Af4 a6 4.e3 e6 5.g4 Ab4 6.Cge2 Ce4 7.Ag2 Cxc3 8.bxc3 Ad6 9.Dd3 Cc6 10.c4 0–0² 11.cxd5 exd5 12.h3 Ce7 13.0–0 Cg6 14.Axd6 Dxd6 15.c4 dxc4+=- 16.Dxc4 Ch4 17.Dc5 Cxg2 18.Rxg2 Ad7 19.Tfc1 Tac8 [19...f5 20.g5 Ac6+ 21.f3 De6 22.De5+-] 20.Tab1 Ac6+ 21.f3 De6 22.Tb3 Tfd8 23.Cf4 Dd7+- 24.a4 h6?+- 25.d5 Axd5 26.Td3 Axf3+ [26...c6 27.e4 De8 28.exd5 cxd5 29.Te3+-] 27.Rxf3+- Dxa4 28.Dxc7! De8 29.Txd8 Txd8 30.Dxb7 a5 31.Dc6 Blancas simplifican con el fin de hacer valer en el final la pieza menor de ventaja. 31...Dxc6+ 32.Txc6 Ta8 33.Tc3 a4 34.Ta3 Ta5 35.Ce2 h5 36.Cc3 hxg4+ 37.hxg4 1-0. Negras abandonan.
Blancas: Vincent Keymer, Alemania, 2,627.
Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,595.
Defensa India de Rey, Fianchetto Debrecen, E68.
R-2, Super Rapid&Blitz, GCT, Zagreb, Croacia, 01–07-2026.
1.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.c4 Ag7 4.Ag2 0–0 5.Cc3 d6 6.d4 Cbd7 7.0–0 e5 8.e4 Te8 9.Ae3 b6 10.dxe5 dxe5 11.Da4 Ab7 12.Tfd1 c6 13.Td2 Dc7 14.Tad1 Af8 15.Dc2 Cc5 16.Ah3 Ce6 17.Cg5 Ac8 18.Cxe6 Axe6 19.Axe6 Txe6 20.c5 Tc8 21.h3 h5 22.Da4 Axc5 23.Axc5 bxc5 24.Dc2 h4 25.Ca4 Tee8 26.g4 Tcd8 27.Cxc5 Txd2 28.Dxd2 Rg7 29.b4 Ta8 30.Dc3 De7 31.Rg2 Tc8 32.a3 Tc7 33.f4 Ch7 34.fxe5 Rh6 35.Td6 Dg5 36.e6 Df4 37.Td7 Cg5 38.Dh8+ Ch7 39.Dc3 Cg5 40.Txc7 Dxc7 41.Dh8+ Ch7 42.e5 fxe6 43.g5+ Rh5 44.Ce4 c5 45.bxc5 1–0.
Blancas: Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 2,613.
Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,732.
Defensa Nimzo-India, V. Rubinstein, E43.R-2, Super Rapid&Blitz, Zagreb, Croacia, 01–07-2026.
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 5.Ad3 Ab7 6.Cf3 Axc3+ 7.bxc3 0–0 8.0–0 c5 9.Cd2 Cc6 10.Cb3 d6 11.e4 Tc8 12.f3 Aa6 13.Ae2 Ce7 14.d5 Cg6 15.Ae3 Te8 16.Te1 h6 17.Cd2 Dd7 18.a4 Te7 19.a5 b5 20.dxe6 Txe6 21.cxb5 Axb5 22.Axb5 Dxb5 23.c4 Dd7 24.Da4 De7 25.Cf1 Ch5 26.Dc2 Ce5 27.Tab1 Dd8 28.a6 Tc6 29.Ta1 Dc8 30.De2 Tf6 31.Ta2 Txa6 32.Tea1 Txa2 33.Dxa2 De6 34.Cd2 Tg6 35.Rh1 Rh7 36.Tb1 Cd3 37.Cf1 Cb4 38.Db3 Df6 39.Td1 a5 40.Da3 De6 41.Tc1 f5 42.exf5 Dxf5 43.Dxa5 Dd3 44.Da8 De2 45.f4 d5 46.g3 Ta6 47.Dc8 Ta2 48.Df5+ g6 49.Dh3 d4 50.Ad2 Cd3 51.Dd7+ Cg7 52.Tb1 De4+ 53.Rg1 Cxf4 0–1.