Alice Lee arrolla en ajedrez rápido a Ju, Wenjún por 9 ½ - 6 ½

La prodigiosa ajedrecista estadunidense Alice Lee, de 16 años, sorprende al derrotar a la campeona mundial Ju, Wenjún, por seis puntos de diferencia, 9 ½ contra 6 ½, en el Campeonato de ajedrez rápido, blitz y bombardeo aéreo vía online que organiza la plataforma chess.com. con el concurso de 16 de las mejores ajedrecistas de la elite.

Alice Lee hilvanó dos secuencias de tres victorias al hilo al iniciar el match y de la octavo a la décima partida para colocarse con un score favorable de 7 ½ - 2 ½ sobre Ju, Wenjun, campeona mundial de ajedrez clásico y que había dominado dos veces el certamen y ahora fue eliminada.

En el juego de blitz al ritmo a 5 minutos con un segundo de añadido Lee dominó a Ju, Wenjún por 3-1; en blitz de tres minutos con añadido de un segundo por 3 ½ - 1 ½; y en bombardeo aéreo o ajedrez bala al ritmo de un minuto el total de la partida con un segundo adicional por movimiento, por 3-1.

Por su victoria Lee recibió 4,326.92 dólares por porcentaje de partidas ganadas y su adversaria recibió 673.06. El match se desarrolló el pasado viernes 16 de julio.

Presentamos tres partidas en la que el lector podrá observar el estilo dinámico de Alicia Lee quien a los 13 años y 7 meses se convirtió en la tercera mujer en precocidad en alcanzar el título de MI después de Judith Polgar y Kateryna Lagno. En su vertiginoso ascenso logró victorias en 2023 sobre el alemán Matthias Bluebaum y Bodgan-Daniel Deac así como unas tablas ante Hikaru Nakamura. En 2024 batió a la ex monarca mundial Alexsander Kosteiniuk y en 2025 a la excampeona mundial la ucraniana Mariya Muzychuk. En la XLV Olimpiada de Budapest ganó la medalla de plata en el cuarto tablero con 8 puntos de 10 posible.

Lee pasó a la semifinal en la gráfica A, donde se medirá a la maestra internacional griega Anastasia Avramidou que derrotó en 16avos de final a la GM rusa Polina Shuvalova por 7 ½ - 6 ½ y en cuartos de final a la ucraniana-rusa Kateryna Lagno por 10 ½ - 4 ½.

En la gráfica B, la gran maestra kazaja Bibisara Assaubayeva derrotó en cuartos de final a la India Divya Deshmukh por 10-9, y se medirá en la fase de semifinal a la ganadora del match entre la china Hou Yifán, con el más alto Elo en ajedrez y la prestigiosa ucraniana Ana Muzychuk. Este match se realizará mañana lunes.

Tras el triunfo de Alice Lee se levanta una ola de expectación pues al iniciar el certamen todo indicaba que la campeona saldría de la gráfica B en la que la gran favorita es la kazaja de 22 años Bibisara Assaubayeva, tres veces campeona mundial de blitz, la última en diciembre, en Doha, Qatar.

Blancas: Alice Lee, Estados Unidos, 2,880. Negras: Ju, Wenjun, R. China, 2,857. Apertura Reti, A06. R-2, Campeonato de ajedrez rápido, mujeres, ritmo 5 minutos con añadido de un segundo, 16–07-2026. 1.Cf3 d5 2.b3 c5 3.Ab2 f6 4.d4 cxd4 5.Dxd4 e5 6.Dd2 Cc6 7.e3 Ae6 8.Ae2 Ab4 9.c3 Ae7 10.0–0 Ch6 11.Tc1 Cf5 12.c4 dxc4 13.Axc4 Axc4 14.Txc4 Dxd2 15.Cbxd2 Rf7 16.Ce4 Thd8 17.Rf1 Td7 18.Re2 Tad8 19.Cc5 Axc5 20.Txc5 g6 21.g4 Cd6 22.Td1 Ce4 23.Txd7+ Txd7 24.Tc4 Cd6 25.Tc5 Re6 26.Cd2 h5 27.h3 hxg4 28.hxg4 Th7 29.g5 fxg5 30.Cf3 Cf7 31.Axe5 g4 32.Cd4+ Cxd4+ 33.exd4 Th5 34.Ab8 a6 35.Tc7 Tb5 36.Rf1 Tb4 37.Rg2 Cg5 38.Tg7 Txd4 39.Txb7 Td2 40.Tb6+ Rf5 41.Txa6 Ce4 42.Ag3 Cc3 43.Ah4 Txa2 44.Tf6+ Re4 45.Txg6 1–0.

Blancas: Ju, Wenjun, China, 2,847. Negras: Alice Lee, China, 2,890. Apertura Inlesa, A11.

R-2, ritmo de 3 minutos con añadido de un segundo, Campeonato mujeres, rápido, 16–07-2026.

1.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.0–0 0–0 5.c4 c6 6.b3 d5 7.Ab2 Te8 8.d3 Cbd7 9.Cc3 e5 10.cxd5 Cxd5 11.Cd2 e4 12.Tc1 e3 13.Cde4 exf2+ 14.Txf2 Ce3 15.Dd2 Cxg2 16.Rxg2 Ce5 17.Cd1 Cg4 18.Axg7 Txe4 19.Ab2 Cxf2 20.Cxf2 Te6 21.Dc3 f6 22.Ce4 Dd5 23.Tf1 Txe4 24.dxe4 Dxe4+ 25.Rg1 Ah3 26.Tf2 Td8 0–1.

Blancas: Alice Lee, Estados Unidos, 2,894.

Negras: Ju, Wenjun, China, 2,736.

Defensa India de Dama, E18.

R-2, ritmo de un minuto con un segundo adicional, Campeonato femenino de ajedrez rápido, 16–07-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.0–0 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Ad2 f5 9.d5 Af6 10.Tc1 Cxd2 11.Dxd2 e5 12.e4 g6 13.Tfe1 d6 14.b4 a5 15.a3 Cd7 16.exf5 gxf5 17.Cb5 Rh8 18.Dh6 Ag7 19.Dh4 Dxh4 20.Cxh4 axb4 21.axb4 Tac8 22.Ah3 Aa6 23.Cxf5 Axb5 24.cxb5 Tcd8 25.Cxg7 Rxg7 26.Txc7 Tf7 27.Ae6 Te7 28.Ta1 Rf8 29.Taa7 Re8 30.Rg2 1–0.