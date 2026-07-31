T-MEC, ¿estacionalidad en agropecuario?

Edgar Amador, secretario de Hacienda, se quedó corto al señalar que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de este año fue el más alto para un trimestre desde 2020, pues parece que un repunte de esta naturaleza no se observaba desde el tercer trimestre de 2011. Entre que son peras o manzanas, tanto la producción interna como las exportaciones, son el elemento que dinamizó a la aletargada economía.

En el caso del sector agropecuario, más que el extractivo en actividades primarias, destaca el positivo impacto del ciclo primavera-verano (con suficiente agua), pero también los avances en la negociación del T-MEC en la que se sumó al equipo que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, el extitular de Sader, Julio Berdegué.

Tras resolver positivamente el tema de cupos de azúcar —dicho sea de paso, no modifica los términos de los acuerdos de suspensión para la entrega de hasta 1.15 millones de toneladas de azúcar— a partir de agosto y la reapertura progresiva del mercado de ganado en pie, cerrado desde hace 19 meses por la presencia del gusano barrenador, es muy probable que el sector mantenga el ritmo de crecimiento y por ende apoye el sostenimiento del crecimiento del PIB nacional. El comercio bilateral agropecuario supera los 75 mil millones de dólares. Sin embargo, ha vuelto la presión para que se establezcan medidas de control de exportaciones atendiendo estacionalidad en el mercado de Estados Unidos.

Dice bien Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que la negociación del T-MEC, se hizo apostando a las fortalezas de cada país y, hoy en maíz, por ejemplo, los estadunidenses son más productivos que México, mientras que México lo es en frutas y hortalizas, como el caso de las fresas.

En la última negociación, se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la “estacionalidad”, debido a la presión que ejerce la Florida Strawberry Growers Association (FSGA), que, de tanto en tanto, alega que en México se subsidia la producción de fresa y berries, y no reconoce los avances en productividad.

Ese mercado define oferta y precio atendiendo las ventanas comerciales estacionales, donde México tiene algo de ventaja en invierno e inicio de la primavera (por el clima), pero tiene que competir en igualdad de circunstancias con las regiones en el mismo periodo de Florida y California y, con más intensidad en verano y otoño.

El CNA está atento a esta negociación, porque una vez que abres el toma y daca, puede ocasionar severos daños en la producción de muchas regiones en México. Sabemos que el equipo de Ebrard está con la lupa puesta.

DE FONDOS A FONDO

#Afirme… El documento de Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, debiera incluir una explicación detallada de por qué a una institución bancaria se le califica como no satisfactoria o satisfactoria con observaciones. Vea el caso de los dos bancos de Afirme, filiales del grupo financiero que encabeza Julio Villarreal: se califica en satisfactorio “con observaciones” que tiene que ver con insuficiencia de documentación de periodos evaluados en materia ESG, mejorar los objetivos de los indicadores de sosteniblidad, y trazabilidad de políticas institucionales, no con problemas de solvencia, operativos o debilidades estructurales del banco.

#Salud... Ayer se cerró el periodo de consultas y aclaraciones de la Convocatoria para la Subasta consolidada de medicamentos y, ahora están en la fase de presentación de ofertas, todas por el mismo sistema digital. La plataforma ha funcionado correctamente y no se ha caído, algo a subrayar. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que dirige Juan de la Villafranca, estima que para septiembre estará concluido el proceso de asignación de contratos, lo que permitirá a los fabricantes una mejor planeación. Lo único que queda pendiente, es que establezcan criterios uniformes para la recepción de medicamentos una vez que se asignen los contratos, ¡cerrarían con broche de oro!

#Alicia... ¡se va de vacaciones una semana! Regresaré con usted, amable lector, el lunes 10 de agosto.