T-MEC, el cuento de siempre presionar

Parte de la presión que ejerce la USTR, de Jamieson Greer, cuando hay una negociación comercial en curso es declarar la imposición de nuevos aranceles como los que se decretan para países que importan mercancía de otras naciones donde se ha determinado el uso de trabajo forzado.

Realmente, en el decreto tarifario sólo hay un señalamiento en el sentido de que México, como Canadá han fallado en vigilar y sancionar la aplicación de una norma que prohíbe la importación de productos de países, algunos de Asia y África y, en particular se refieren a cierto tipo de pieles exóticas, incluyendo pieles de reptiles (víboras y cocodrilo) y plumas de avestruz, para confeccionar artículos que luego de transformarse son exportados a Estados Unidos.

Eso le vale a México la aplicación de un arancel de 10% bajo la 301, pero no afecta a los productos transformados y/o producidos en México. Pero bien dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el tema está en revisión, pero no afecta a 85% de las exportaciones hacia Estados Unidos que se encuentran bajo el T-MEC (el que sigue vigente y es algo a subrayar en sus términos).

De hecho, se tenía 25% de arancel en productos no T-MEC bajo la 122, el arancel de la 301 lo baja a 10% y lo deja en condiciones similares a los que trae Europa, Japón o Corea. Si leyó algunos titulares, desde ayer, señalaban que México y Canadá habían recibido un nuevo golpe, pero estimo que no era claro para ellos que la sustitución arancelaria permite un arancel homogéneo de 12.5% de Nación Más Favorecida de Estados Unidos para el mundo y, el lateral de trabajo forzado, le permite a la USTR y a la política comercial estadunidense una sustitución del arancel bajo la ley que confiere poderes económicos de emergencia al presidente de Estados Unidos, la que justo, fue echada abajo por la Corte Suprema de su país.

Por lo demás, se avanza en los temas críticos, pues los datos probados de la reducción de importaciones procedentes de países no T-MEC de Asia, incluyendo China, han sido contundentes para avanzar en la negociación de los temas relacionados con producción de acero y aluminio, incluyendo procesados de chatarra, y la revisión completa de los sectores estratégicos, como el automotriz; derivados, pagos digitales, el mecanismo de respuesta rápida y productos derivados.

La negociación no ha concluido y la cuarta ronda tiene fecha, pero es la primera vez que la USTR destaca en el comunicado que emiten con la contraparte que en la conversación sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum, Greer estuvo de acuerdo en la cooperación bilateral para evitar a los free riders de terceros países. China y sus países TIPAT aliados en la mira de nuevo.

DE FONDOS A FONDO

#VisaMéxico… Además de los 692 mil negocios digitalizados (enrolados en el sistema de pagos digitales) antes del inicio del reciente Mundial impulsado por Visa International, que en México dirige Francisco Valdivia, BBVA México, que encabeza Eduardo Osuna, Global Payments y GetNet, el entorno de pagos sin efectivo que se estableció en los estadios y la activa promoción de pagos transfronterizos digitales, mostraron un incremento de transacciones transfronterizas de 41% entre el 11 de junio y el 5 de julio. Es evidente que el impulso efectivo de entornos que favorecen el pago digital y sin contacto, que suprime el efectivo, es inclusive muy elevado para pymes, porque el mayor incremento, de acuerdo con el estudio de Visa, se realizó en micro y pequeños negocios en un radio de 5km en torno a las sedes mundialistas de México.

#Bankaool… Juan Antonio Pérez Simón dejó Bankaool y en su lugar llega Francisco Lira Mariel, quien dejó su posición en Banca Corporativa y de Inversión de Actinver. El otro cambio relevante, pues en México ser consejero delegado podría entenderse como director general, es el de Sergio Becerra Rodríguez, quien se ha desempeñado como director general adjunto, personaje clave en la evolución del Banco de Chihuahua que se transformó en Bankaool.

El proceso de cambio de control sigue pendiente, y Moisés Chaves, de Grupo Omni, sigue presidiendo el Consejo de Administración, en tanto que Brad Hanson (el vendedor), continúa como consejero.

Tengo entendido que tuvieron un nuevo acercamiento con la CNBV y Banxico, recibieron comentarios en la solicitud de revisión de la opinión que les fue extendida en marzo, y están en espera de la resolución.