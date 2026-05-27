SCJN, ¿importa la legalidad o la instrucción?

Ante el constante cuestionamiento del actuar de los ministros y jueces del nuevo sistema judicial electo, el ministro presidente de la SCJN y algunos de sus miembros se han reunido con representantes de organismos privados, organizaciones sociales y también de medios, reuniones encabezadas por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. ¿Por qué no crece México? Porque se acumulan 18 meses consecutivos de caída de la inversión y, aunque ayer, por ejemplo, se anunció que en el primer trimestre del año el país recibió 23 mil 591 millones de pesos en IED, 10.4% más que en igual lapso de 2025, incluyendo reinversión de utilidades, esto sólo se sostiene con un Poder Judicial que dé certeza.

Para que la trayectoria de crecimiento se sostenga, argumentan las empresas, hay una condición que no es negociable, la certeza jurídica. Los capitales no se instalan donde las reglas pueden cambiar sin previo aviso, donde los contratos son difíciles de ejecutar o donde los tribunales no funcionan como contrapesos reales. Por eso es determinante el papel que asuma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz en este sentido.

Él se ha comprometido a institucionalizar espacios de diálogo permanentes con el sector productivo, destacando la inviolabilidad de la cosa juzgada como elemento primordial de la seguridad jurídica y reafirmando que la Corte será el más grande garante de certeza jurídica.

En la iniciativa privada —no en balde don Carlos Slim fue a visitar al ministro presidente un día antes de su conferencia anual—, tanto nacional como entre los inversionistas externos, hay muy altas expectativas en este sentido, pues el cambio de reglas ha sido una constante en los últimos años.

México tiene hoy viento a favor en materia de inversión y comercio exterior. Que ese viento siga soplando depende, en buena medida, de que la SCJN cumpla con lo que prometió, y el ministro Hugo Aguilar tiene todo para confirmar el buen paso que lleva el país.

Esto pasa por asegurar que la actual integración del Poder Judicial federal, que incluye al Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de determinar la competencia y especialización de los juzgados, no continúe siendo el filtro de asuntos que llevan consigna ejecutiva y propician la interferencia gubernamental debilitando los controles sobre asuntos que afectan a empresas y grupos de la sociedad. ¿Podrán?

DE FONDOS A FONDO

#TenedoraCI, CI-CB y Manuel Cadena Jr… Follow de Money, famosa frase que puede explicar el sorprendente número de litigios que reinician en el juzgado 24 de lo civil de la Ciudad de México, una vez que se pierden en instancia superior. Obviamente, se comenta, no me consta, que debe existir una “buena relación” entre el abogado litigante que lo representa como inversionista minoritario y la diligente juez.

En la más reciente junta de gobierno de la CNBV se autorizó la venta de CI Casa de Bolsa (CI-CB) a Trafalgar International, operación que no ha concluido por una rara disputa entre los accionistas mayoritarios de Tenedora CI y Manuel Cadena Jr., accionista minoritario e hijo del exsenador priista Manuel Cadena.

Su pleito, dicen, es que los accionistas principales de Tenedora de CI le deben dinero, pero entre más publican parece que quieren autoenlodarse porque, si son ciertas las denuncias, sólo muestran que fueron (como minoritarios) omisos en eso de denunciar en tiempo operaciones ilegales, ¿no cree?

Todas las autoridades financieras, todas, comentan que el empresario de una fibra y su reconocido socio facturero están tras el insostenible reclamo judicial, y no necesariamente Cadena Jr., dizque porque querían la CI-CB y “no se las dieron”. Mire, el caso importa porque, con las medidas precautorias expedidas, como “impresora industrial” por la jueza, no se ha completado el pago que debe realizar la tenedora al IPAB de sus créditos relacionados con CI Banco en liquidación judicial y tampoco se puede finalizar la liquidación de pasivos en el orden de prelación definido en el 241 de la LIC.

Si no se cierra la venta esta semana, la Casa de Bolsa podría entrar en causal de revocación y, en ese punto, la reacción de la autoridad es impredecible porque no quieren disponer de ningún recurso fiscal para terminar la liquidación de CIBanco.