Ha pasado más de un año y NU México, que encabeza Armando Herrera, no ha recibido opinión favorable de la CNBV, que preside Ángel Cabrera, y el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, para iniciar operaciones como entidad de banca múltiple, pero no descarte que esto ocurra en este semestre. El proceso de transformación de la sofipo NU, que detenta 50% del sector popular en banco, tampoco ha sido sencillo ni para el supervisado ni para el regulador/supervisor por la serie de distorsiones que generó su modelo de desarrollo, no adaptado a la regulación bancaria mexicana, pero considerado “disruptivo” y “necesario” para un mercado financiero subpenetrado por la banca tradicional. Según David Vélez, CEO de NU Holdings, la filial mexicana tiene 15 millones de clientes (8.5 de ahorro y 9.1 de crédito) a marzo pasado, alcanzó “punto de equilibrio” en el primer trimestre de este año, fecha en la que sus resultados muestran utilidades por 242 mdp, después de reconocer pérdidas de capital por 4,142 mdp de enero a marzo.

Las pérdidas suponen un agresivo castigo de cartera nivel 3, que los llevó a tener un menor índice de mora y al aumento de las líneas de crédito de sus clientes activos, que permiten el crecimiento de más de 10 mil millones de pesos en su cartera de crédito en el trimestre. Sume la aportación al Prosofipo que se ordenó en diciembre pasado. El desafío más importante es su plantilla de personal, que registró un ajuste poco usual, al bajar de 1,247 contratados a 649 entre febrero y marzo, situación que, se comenta, se prolongó hasta el mes pasado por el ajuste de contratos de personal operativo en posiciones remotas. La sofipo y su plataforma tecnológica también sigue altamente concentrada en tarjeta de crédito (consumo) y 80% de su fondeo en ahorro. Su tasa de fondeo sigue siendo de las más altas del sistema, aunque en los dos últimos trimestres ha logrado reducir su problema de desbalance, al aumentar el monto de la captación a plazo con tasas superiores a 14% en un 61%, y el resto de la captación de exigibilidad inmediata aumentó en 45% a tasa promedio de 10.5 por ciento.

Según Vélez, NU México iniciará un proceso de diversificación del portafolio de crédito y ahorro entre su numerosa base de clientes en el país, pues el potencial de ingresos que se observa en la canasta de productos que quieren ofrecer a su clientela es cercana a los 40 mil millones de dólares anuales y el sistema bancario mexicano es uno de los que muestra menor penetración financiera y alto crecimiento en el mundo. Aunque reconocen que la participación de la sofipo representa hoy sólo 1% del mercado, dice que su modelo —que se encuentra como Brasil hace unos diez años— está comenzando a dar resultados por dinámica dual.

El gasto de marketing sigue siendo elevado (casi 1,100 mdp en el trimestre), y si el ARPAC lo calculamos considerando los ingresos entre los tres meses por la base de clientes, pues resulta pequeño para el tamaño de la operación que se proyecta, pero es escalable y las autoridades que vigilan cada paso de la transformación también confían en lo que dice Vélez acerca del potencial que tiene la venta cruzada en la base de clientes. El trimestre que cierra en junio será clave para ver si, efectivamente, NU México no sólo deja de perder capital o de requerir aportaciones de capital, sino que sea capaz de continuar el crecimiento sin el consumo de recursos que, hasta ahora, ha tenido su incursión en México. Por lo pronto, si han invertido 2,500 mdd, incluyendo el capital que tienen en México (12 mil millones), hay suficiente en la bolsa para que el modelo se ponga a prueba. Y el compromiso es meter otros 2,000 millones de dólares en OPEX y CAPEX de aquí a 2030. Cash tienen y pues…. bienvenida la competencia, ¿no cree?

DE FONDOS A FONDO

#CNT… La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que dirige Norma Samaniego, acumula 51.3 millones de cuentas activas registradas de personas físicas y, de ésas, prácticamente todo el mercado de postpago está inscrito. El 30 de junio termina el registro de celulares y, no obstante la campaña en redes que incentivan el no registro, es muy probable que sea hasta la desactivación, el 2 de julio, cuando los tenedores de líneas decidan realizar la activación. Lo interesante es que el mercado de sim’s físicas comienza a disminuir en México y el e-sim será más rastreable para efectos de control delincuencial.