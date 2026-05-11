¿México en peligro de una intervención?

En el escenario de riesgos, la planeación empresarial no la ha incluido (una intervención de EU) en el día a día como posible o altamente posible. Con el presidente Donald Trump todo es posible, pero la probabilidad es baja considerando que el plan de acción que se ha establecido con apoyo de cambios legislativos y administrativos en las entidades de inteligencia en EU se diseñaron en la primera administración, se fueron integrando en la administración Biden y, a partir de 20 de febrero de 2025, cuando designa organizaciones terroristas a los cárteles latinos, seis de ellos mexicanos, el curso de acción se ha ido cumpliendo. Desde 2021, cuando se anunció el nuevo marco de seguridad y cooperación México-EU, y se estableció un mecanismo de extradición que sumó a la llamada Operación Portero. En este escenario y hasta ahora, la cooperación ha funcionado tanto en el entrenamiento de fuerzas de seguridad como con las instancias del gobierno, pero inclusive para el vox populli en México, ninguna relación puede ser confiable y puede convertirse en un desafío por la tan sonada, conocida y, para algunos, probada vinculación de la estructura del poder político, local y federal, con los cárteles.

Esto está detrás de los últimos acontecimientos. No he tenido el gusto de conocer a Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, pero sus 20 años años de experiencia en inteligencia paramilitar y su capacidad para entablar relaciones con autoridades civiles de países similares al nuestro, lo credencializan como un diplomático muy bien entrenado para apuntalar la cooperación en todos los frentes.

La estructura de inteligencia y el establishment político de EU saben lo políticamente sensible y las posibles consecuencias de desplegar acciones militares directas en México, por eso siempre se ha utilizado el Título 50 del US Code, tanto para operaciones de la DEA como de la CIA, operaciones que se han coordinado con el gobierno mexicano. ¿Qué se rompió en Chihuahua con la muerte de dos agentes de la CIA y el coordinador estatal de Seguridad?, ¿en quién dejaron de confiar como para tomar la decisión de pasar a la fase de señalamiento de objetivos políticos, como Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, que estuvo involucrado en la “entrega-expulsión” del Mayo Zambada y de dos de los hijos del Chapo?

Fíjese: con el Protocolo Binacional señalado se ha extraditado o expulsado, por razones de seguridad, a 37 delincuentes en 2023, 63 en 2024, 55 en 2025 y 37 en 2026. Evidentemente, este resultado, como el dado a conocer por el CDC de la reducción de 35% de las muertes por sobredosis en EU en el primer año de la segunda gestión del presidente Trump, hacen verificable que la coordinación del gobierno de Claudia Sheinbaum ha funcionado, pero no cuando hay traición desde dentro del sistema a operativos o pretensión de linchamiento político electoral a aliados. En la frontera ocupa especialmente la protección política y judicial al narco.

Para la inversión privada, agrupada en el CCE, AmCham o empresas globales, esto, el que no haya cobro de piso o extorsión regulatoria o física, es tan importante como para cualquier mexicano que quiere invertir en México.

DE FONDOS A FONDO

#BITSO… La Stablecoin Conference 2026 es el evento de referencia sobre el marco regulatorio y la evolución de los mercados de pagos basados en monedas digitales respaldadas en activos estables (generalmente fijado 1:1 con respecto al dólar), su adopción institucional y cómo pueden facilitar el seguimiento de operaciones de pago transfronteriza a nivel global y en AL. La conferencia es organizada por Bitso, fintech mexicana líder de pagos en criptomonedas, la que realizó su primera edición en agosto de 2025 con cerca de 1,800 asistentes, la primera de su tipo fuera de Singapur o de EU. La segunda edición se celebrará el 15 y 16 de junio de 2026 en el World Trade Center de la CDMX, con una proyección de 2,500 asistentes. La fecha no es casual: junio de 2026 coincide con la celebración del Mundial de Futbol en México, lo que posiciona el evento en un momento de alta visibilidad internacional para la ciudad y para el sistema de pagos mexicano con enlace global. Bitso ha convocado y organizado esta conferencia regional de referencia en lugar de ser satélite de eventos globales como Consensus o TOKEN2049, lo que refleja un desplazamiento en la geografía de la conversación sobre infraestructura financiera digital y su marco regulatorio.