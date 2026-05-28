México Paga Digital: ¿qué le falta?

¡Simplicidad y que funcionen apps y terminales 24/7! Dirá que es broma, pero si una persona quiere pagar con CoDi con cargo a su cuenta transaccional en la gasolinera, simplemente mejor saca la tarjeta y, si la estación de servicio dice que la red se cayó, pues no queda otra que el pago en efectivo.

Es extraordinario el esfuerzo de los bancos agremiados en la ABM para sumar a todos sus integrantes, redes de pago y fintechs, entidades de gobierno y empresas “ancla” para impulsar el pago digital en México y activar masivamente el uso de CoDi, DiMo y SPEI de Banxico, pero todo esfuerzo debiera pasar por asegurar que el pago sea tan sencillo como sacar un billete y liquidar el cobro o pago que se realice.

Es probable que el viernes queden aprobados en Banxico los ajustes a las disposiciones 3/2012 y 14/2027 que contienen las guías para homologar la experiencia de usuario y que todas las instituciones tengan los mismos procedimientos, tiempos y horarios, para que los clientes puedan pagar, cobrar o transferir fondos desde y hacia sus cuentas digitales.

Las reglas también están casi listas (se aprueban hoy y mañana en las Juntas de Gobierno de CNBV y Banxico) en el caso de los nuevos umbrales para las cuentas N1,N2, N2 (bis) con 15 mil UDIS y se mantiene la 2 para que se puedan ampliar para pagos (con programas sociales) y N3, que facilitarán la bancarización de clientes personas físicas con actividades empresariales (las N2 sólo requieren de la CURP sin el RFC) y el INE, para incorporar a más micro y pequeñas empresas, que es a donde se va a dirigir el gran esfuerzo de digitalización de pagos y ampliación de servicios financieros.

DE FONDOS A FONDO

#SRE… Con el envío de los nombramientos presidenciales para su ratificación en el Congreso de Cristina Planter para la Subsecretaría de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Roberto Lazzeri que ya recibió el beneplácito del gobierno de EU para ser el embajador de nuestro país ante el gobierno del presidente Trump, y los nombramientos de los embajadores Pedro Blanco Pérez, en la India, y, Blanca Buenrostro Massieu, en Países Bajos, se completará el primer relevo de funcionarios relevantes en la SRE, que encabeza Roberto Velasco.

Por lo que se plantea entre los coordinadores legislativos, una vez que concluya el periodo extraordinario de sesiones, el próximo lunes se volverá a instalar la Comisión de la Permanente del Congreso y, se espera que para el miércoles se agende en la primera comisión los nombramientos presidenciales para su ratificación.

#Canilech… Como una iniciativa de Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilech), que encabeza Jorge Lozano Garza, y con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de Alicia Bárcena y, de la Concamin de Alejandro Malagón, se realizó el Foro de Economía Circular” en el sector lácteo, fue un encuentro privado y se enfocó en entender las implicaciones de la nueva legislación y regulación en materia de economía circular para una de las industrias agroalimentarias más relevantes del país. Usted sabe que hoy el productor tiene que proveer la disposición final reciclable de los insumos que transforma.

Lo que me parece muy positivo es que especialistas y representantes del sector coincidieron en que la circularidad en lácteos va mucho más allá del empaque final, aunque sea de tetrapack (un hito en el reciclaje).

El diálogo y la planeación ya incluye manejo de residuos orgánicos, reúso de agua, aprovechamiento energético, reciclaje, trazabilidad y comunicación al consumidor, por lo que la sostenibilidad de la industria comienza a proyectarse como parte estructural de la competitividad agroindustrial y de la seguridad alimentaria de largo plazo.

La industria láctea representa la cuarta actividad agroindustrial de México y aporta alrededor de 6% del PIB del sector, en el que sólo 7.2% de los materiales utilizados por la economía mundial regresan al sistema productivo mediante reciclaje o reutilización, mientras que en América Latina apenas alrededor de 4.3% de los residuos recolectados se reciclan, evidenciando el rezago regional en infraestructura circular. De ahí la gran oportunidad para el sector alimentos incluida la industria.