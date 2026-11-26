En Citigroup consideran que la sobredemanda de emisión de certificados de la Fibra E realizada por CFE Capital, administrador de la FIBRA E, por 14 mil 513 mdp, es expresión de que México está dejando la subrepresentación en los portafolios de inversión de los gestores de fondos internacionales. Un producto financiero bien armado, con flujos rentables y gobernanza adecuada.

La expectativa del cuerpo de ejecutivos de Citigroup es que este tipo de proyectos públicos y otros con participación público-privada que están en proceso de integración, sean parte del reposicionamiento de México en el portafolio global, más considerando la recuperación que está mostrando la economía, y la posibilidad de que se anuncie en la Cumbre del G20 que se realizará en Miami a mediados de diciembre, el primer acuerdo bilateral México-EU en materia de comercio automotriz, de acero y aluminio.

Otro factor que podría incidir en la visión de Citigroup, en la que observa una alta posibilidad de que aumente el apetito por activos mexicanos y por ende mejoren valuaciones y liquidez, es la posibilidad de que Taiwán y Corea del Sur salgan del MSCI Emerging Market Index por su posible ascenso a mercado desarrollado MSCI ACWI-MSCI World, ponderación que también incluye el ascenso de Grecia y descensos a mercados frontera de otros emergentes como Indonesia y Bangladesh. Esos cambios pueden modificar las ponderaciones por país de los componentes restantes de los mercados emergentes, como Brasil, México y la India. Pero en términos generales, México es un mercado que, si crece un poco más y mantiene la ruta de la consolidación fiscal, además de fortalecer la estructura judicial, gobernanza y cumplimiento de contratos, podría ver un mayor número de ofertas públicas, no sólo las simplificadas.

CitiMéxico sigue representando entre la 3ª y 4ª operación más relevante para Citi fuera de EU, y sólo este año ha generado 1,700 millones de dólares en dividendos, operación que cubre todas las áreas de banca de inversión, patrimonial, corporativa, servicios de tesorería, mercados, acompañamiento regulatorio, comercial, servicios bursátiles y análisis económico y de mercados, y cuenta con cuatro mil empleados en México. ¡No se quedó chiquito!, ¿verdad?

DE FONDOS A FONDO

#Nissan… A propósito de la manufactura automotriz de Nissan en México, y en relación con CFE llama la atención su certificación como la primera empresa automotriz libre de CO2 para la producción que realiza en sus plantas de manufactura de Aguascalientes I y II, lo que asegura 95% es con fuentes libres de carbono. Resulta que desde 2023, CFE le certifica a Nissan Mexicana el servicio de suministro de energía limpia, al entregar el fluido procedente de la nucleoeléctrica en Veracruz, una fuente libre de carbono con suministro base y respaldo y, sólo en la planta Aguascalientes II cuenta con una instalación fotovoltaica de 95 kilovatios pico (kWp) sobre el Centro de Distribución de Vehículos que, aunque representa una parte limitada de los requisitos energéticos generales de la compañía, incorpora generación renovable. Total, 95% de su energía es libre de carbono y cumple con el estándar internacional verde.

#WAN… El próximo martes se realiza la segunda edición de la Cumbre Women Automotive Network que suma a mujeres y algunos extraordinarios hombres en una conversación que siempre resulta interesante, inspiradora y facilitadora del networking con representantes de Detroit, Alemania y Japón. Estarán Claudia Márquez, de Hyundai; Adriana Valenzuela, de Ford Credit; Lizette Gracida, de Toyota; Luciana Herrmann, de Nissan; Odracir Barquera, de la AMIA, y el exCEO de Toyota, Luis Lozano.

#VISA… Cuatro de cada cinco consultados en la reciente encuesta de Visa Business and Economic Insight están abiertos a recibir ayuda de la IA con sus compras para las fiestas, pero sólo 8% permitiría que un agente de IA compre sin su aprobación. El 44% prevé gastar lo mismo en regalos que la temporada pasada, 28% espera gastar más y 21%, menos a pesar de que los salarios reales han aumentado en México de cara a la temporada de fiestas.