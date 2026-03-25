Klar: la disciplina del banco antes de la licencia

Klar ha cimentado contable, operativa y financieramente su transición hacia la licencia bancaria, porque la firma que dirige Stefan Möller Álvarez del Castillo ha gestionado sus riesgos más como “banco de facto” que como fintech.

El proceso para concretar la compra de Bineo, el banco digital de Banorte, finalizado en septiembre del año pasado, avanza con las auditorías preoperativas que exigen la transformación. Al cierre de diciembre, concluyó la Sofipo Nivel 1, concluyó con un nivel de capitalización de 153.18%, al registrar un capital contable superior a los 1,200 millones de pesos.

La prueba de fuego está en sus libros: desde su origen, Klar registra bajo normas IFRS 9 y Basilea III en su holding, lo que les obliga a mantener reservas preventivas un 30% superiores a lo que exige la normativa actual de ahorro y crédito popular.

No es un tema menor; es la arquitectura necesaria para que, una vez concretada la fusión con la licencia bancaria de Bineo, la transición de activos y pasivos sea transparente, calzada en balance y bajo los estándares de liquidez (CCL y CFEN) y capital que la CNBV, que preside Ángel Cabrera, y el mercado exigen a las instituciones de primer piso.

Su solvencia la respaldan con una métrica de fondeo envidiable: una razón cartera-depósitos de 85% que equilibra rentabilidad y liquidez, así como una reducción drástica en su costo de captación, que pasó de 14% a 8%, lo que demuestra que no dependen de estrategias agresivas de cuentas a la vista para fondear su cartera de crédito.

Este orden financiero ya rinde frutos en la última línea del estado de resultados, al proyectar un resultado neto positivo a partir de septiembre de 2025 y una rentabilidad sobre capital de 24% hacia el primer trimestre de 2026.

Hacia adelante, las proyecciones apuntan a una consolidación adicional del perfil financiero, con una mejora en el índice de morosidad a 7% para el segundo trimestre de 2026 y a 5.5% para el cuarto trimestre de 2026, ingresos netos por 300 millones de pesos en 2026 y la capacidad de mantener una rentabilidad sobre capital en un rango de 20% a 25%, aun con el crecimiento de las líneas de negocio actuales y nuevas.

Si lo observa, con este nivel de capitalización y gestión de riesgos de mercado, Klar se ha preparado para ser banco.

DE FONDOS A FONDO

#AmericanSocietyMéxico. Ayer, HSBC, de Jorge Arce, fue el anfitrión de Propelling the Future, un encuentro con líderes y socios de la AmSoc, que encabeza Larry Rubin, y, por supuesto, preside el embajador Ronald Johnson. Interesante reunión para evaluar la relación bilateral en todas sus dimensiones.

Por cierto, ésta es la primera reunión en la que participa Enrique Huesca, quien ha sido nombrado CEO de AmSoc en México, para trabajar de la mano con Rubin en la promoción activa de la relación bilateral.

En la reunión de ayer participaron Rafael Sánchez, CEO de Microsoft México, y Josh Treviño, del America First Policy Institute, uno de los think tanks más relevantes de Washington D. C. desde 2021, pues fue fundado por Brooke Rollins y Larry Kudlow, para impulsar la agenda del presidente Donald Trump, tanto en su primera administración como en la actual.

#GrupoHelvex, que preside el ingeniero Jorge Barbará Morfín, inaugura este miércoles 25 la Planta de Materiales de Alta Tecnología (MAT) en su complejo de Apaseo el Grande, Guanajuato, un paso adelante para reforzar su estrategia industrial, en la que invirtió 20 millones de dólares. Muy en el contexto de Lo Hecho en México Siempre Gana, con la instalación construida sobre 7,200 metros cuadrados, Helvex, líder en la fabricación nacional de grifería y accesorios para baño y cocina, apuesta por la sustitución de importaciones mediante la fabricación local de materiales alternativos.

Esta nueva Planta MAT refleja el compromiso de la compañía con la innovación y el cuidado ambiental, dado que promueven el uso eficiente del agua en hogares, industrias y comercios, pues el uso de estos productos contribuyen al ahorro de más de 529 mil millones de litros de agua en México y Latinoamérica desde 2010 a la fecha. El reshoring de México para mexicanos.