GM marca la pauta, pero la política también

Desde el año pasado, cuando se presentó el paquete económico para 2026, que contenía cambios arancelarios para la importación de bienes y productos de países no tratado, General Motors México, encabezado por Francisco Garza, avanzó de forma acelerada el acuerdo con los socios de SAIC-GM-Wuling (SGMW), el joint venture que desde 2002 le permitía producir en China una parte de los vehículos de entrada que más se venden en mercados como el de México.

Si alguien es práctico es Mary Barra, la CEO de GM, quien no dudó en trasladar al complejo de Ramos Arizpe la producción de Aveo (el auto más vendido en México al cierre de abril), que es un vehículo de entrada y dicen que es el favorito de la presidenta Sheinbaum, y el Chevrolet Groove (una mini SUV), esta última tan pronto como en 2027. El otro componente es el político. Apenas en abril la delegación de SGMW estuvo en México, y sólo la camioneta Tornado es la única que no se ensamblará aquí, pero incluye como parte de la eventual eliminación arancelaria, que se cumpla el requisito de planta (se produzca en México) que se traslade una buena parte de la cadena de proveeduría. Digamos que es la nueva regla.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, lo comentó ayer en el evento en el que Garza dio a conocer el inicio del plan con la Presidenta, pues el traslado de la producción de 80 mil vehículos a la planta de ensamble permitirá la sustitución de importaciones subrayada en el Plan México, lo que incluye que el suministro de partes también debe realizarse, lo que implica un esfuerzo impresionante para darle escala, realizarlo bajo las nuevas reglas del juego, incluyendo los acuerdos de la revisión de las ROA del T-MEC.

Pero si esto lo hace el colíder del mercado con su socio asiático, imagine lo que puede pasar con otras plantas. Podríamos oír anuncios de esfuerzos similares de otras empresas automotrices, pues México, en distintas regiones del país, cuenta con la infraestructura para realizar una relocalización de cadenas productivas, como la que anuncia GM en México.

Decía Paco Garza que no son sólo 5 mil empleos, sino se proyectan 200 mil por el desarrollo de la proveeduría local, incorporando el porcentaje requerido para ser considerado Hecho en México, de manera que no se pague arancel en la región norteamericana.

Si esto ocurre, el arancel sería cero y el impacto que tendría la manufactura en México sería más que un éxito para el complejo de Ramos Arizpe que encabeza Alicia del Valle; es un respiro porque actualmente producen Chevrolet Equinox (EV), Chevrolet Blazer (incluso EVs), y Cadillac Optiq (EV), una parte pequeña se vende en México, pero ante la caída de la demanda de autos eléctricos sin subsidio en Estados Unidos se consideran para la exportación a otros mercados, aun el de Europa, con la firma del tratado.

Este viernes, cuando se dé a conocer la firma de la Modernización del Acuerdo Global –que incluye temas como medio ambiente, derechos humanos, etcétera–, el mismo tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y, por lo mismo, podría entrar en vigor en dos años, también se anunciará el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que entra en vigor en el primer semestre del 2027, acuerdo interino sólo para el tema de comercio, que permite aprovechar las ventajas de la instalación de las plantas de manufactura automotriz que hay en México.

La reorganización de cadenas productivas es una realidad, e implica ajuste para todos, pero también que las reglas del juego sean claras y eficientes y, en ese punto, México tendrá que hacer también su tarea, incluyendo el que las terminalizadoras portuarias dejen de sustituir planta y empleo en México para cualquier importador chino.

DE FONDOS A FONDO

#EnriqueGüijosa, CEO de Liverpool, llevó a toda la comitiva de CEO participantes en la 17th IGDS World Department Store Summit, no sólo a su tienda insignia de Polanco, sino al Centro de Distribución PLAN, que es considerado como el titán de la logística en México. En la IGDS están asociadas más de 2 mil 500 tiendas departamentales, con ventas globales de 120 mil millones de dólares y, en México, Liverpool y Palacio de Hierro se mantienen en el top de la preferencia del consumidor de bienes de lujo y duraderos. ¡Toda una historia!