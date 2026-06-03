EU respondió, sí al T-MEC, pero…

En un momento de redefinición de la estrategia comercial (industrial y arancelaria) del presidente Donald Trump, el representante comercial Jamieson Greer emitió tres documentos que son clave para el futuro del T-MEC y por ende, de la relación comercial de México.

El primero es el establecimiento de un Consejo de Comercio EU-China, que permitirá a los dos gobiernos revisar a fondo el comercio bilateral actual con todos los “bienes y servicios no sensibles” y, para ello, se inicia un proceso de consulta pública que conlleve la reducción de aranceles recíprocos impuestos por ambas partes, y con el objetivo de balancear la relación comercial, industrial y de inversión, en términos de fair play que igualen exigencias legales, regulatorias, laborales, ambientales, normas de producción, tratamiento de inversiones, etcétera.

Este consejo y lo que se acuerde será clave para México y Canadá, porque cualquier arreglo que alcancen ambos gobiernos, incidirá en la seguridad económica de Norteamérica y por ende de México. El segundo elemento fue el aviso de México y Canadá que formaliza la petición de extensión del T-MEC por 16 años. Con la cantidad de peticiones de mantenimiento del T-MEC realizada por sus corporaciones, empresas, organizaciones de consumidores, gobernadores, agricultores..., en las diversas consultas realizadas hasta ahora por la USRT, es poco probable que el gobierno de Trump decida dar aviso de terminación del tratado.

Le comento que el aviso realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el ministro de Relaciones Comerciales Internacionales, Dominic LeBlanc, es similar en sus términos, pero a diferencia de Canadá, México ha adelantado en las reuniones bilaterales con EU, la confección de acciones necesarias para hacer fluir la relación comercial, de inversión y de servicios financieros en beneficio de ambos países.

En entrevista con esta columnista, el subsecretario de Comercio Exterior me dijo que EU ya envió a la Secretaría Técnica del T-MEC, su carta dirigida a las otras dos partes, pero se reservó el momento de hacerla pública en algunos días. Sus comentarios podrían incluir el aviso de retiro o el mantener el tratado con modificaciones específicas. Esto último es más probable. El tercer elemento tiene que ver con medidas laterales que pueden involucrar a México y Canadá en las investigaciones bajo la 301 de la Ley de Comercio Exterior, el mismo que, tras la determinación de la Corte Suprema de EUque invalidó las acciones arancelarias tomadas bajo la Ley de Emergencia Económica, busca validar su política de cero free trade e imposición de aranceles generales.

Éste es el caso del reporte que publicó en la noche la USTR, referente a países donde el costo de mano de obra puede suponer trabajo forzado y, sanciona a 60 que importan bienes de esos países sin establecer la prohibición legal de importarlos ni las sanciones para quienes lo realizan. Entre esos países incorpora a México y Canadá y, la investigación se inició en mayo pasado. La sanción podría implicar la imposición de un arancel de entre 10 y 15% para equilibrar la desventaja en costos de producción en productos como algodón y sus derivados, arroz, tabaco, coco, productos electrónicos, aluminio, níquel o baterías de litio.

Finalmente, la USTR determinó restablecer aranceles a Brasil bajo la ahora famosa 301, por prácticas desleales de comercio digital (sanciones a bigtechs) y los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales injustos, la aplicación de la ley anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol, y la deforestación ilegal son irrazonables y suponen una carga o restringen el comercio de EU.

Justo me llama la atención que acuse de práctica desleal el otorgamiento de aranceles preferenciales de alcance parcial con México e India, que abarcan sectores en los que México e India son productores avanzados y competitivos a nivel mundial, Brasil otorga un trato arancelario preferencial más bajo a cientos de productos mexicanos e indios en múltiples sectores. Este punto no sanciona a México, pero lo involucra en una negociación que muy probablemente tenga que ver con etanol, servicios petroleros, pharma, algunos productos agrícolas y el ACE 55 en materia automotriz.