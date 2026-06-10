Crédito a empresas, especialidad Sabadell

José Iragorri, director general (CEO) de Banco Sabadell en México, asumió el reto de dirigir la siguiente fase de la expansión de la filial mexicana del banco que encabeza en España Josep Oliu, a inicios de 2026, al tomar el relevo de Albert Figueras. Al cierre del primer trimestre, por activos que superan 149 mil millones de pesos, se ha consolidado como uno de los bancos con especialización en el mercado de empresas medianas, donde la especialidad y la presencia que acompaña al cliente pesan tanto como la tasa, la exigencia de garantías, el acompañamiento fiscal y financiero, la revolvencia y disponibilidad de las líneas de crédito.

El financiamiento comercial cubre 98% de su activo crediticio y, dada la experiencia de Iragorri en banca corporativa y de inversión en su largo paso por CitiBanamex y HSBC, tiene todo el apetito para aprovechar la oportunidad de expansión que observa Oliu para expandir su operación en México. El foco que han mantenido en sectores de hospitalidad (core), energías renovables, agronegocios real state, y se están diversificando en industria y comercio, con empresas de más de 100 millones y hasta 400 millones de pesos en ingresos anuales.

En este sector, el crédito comercial, se han vuelto banco de referencia al ofrecer “trajes a la medida” y tasas competitivas y, aunque han decido pausar su campaña de captación (La incondicional) que lanzaron el año pasado y que les acumuló una cartera de clientes sólida, hoy se fondea con líneas de la matriz y del mercado interbancario. El banco tiene un capital de cerca de 18 mil 500 mdp, suficientes para ganar diversificación en los sectores industrial y comercial y potenciar el financiamiento a empresas ligadas al sector de energías renovables.

Con un resultado positivo de 397 millones de pesos en el primer trimestre (información de CNBV), y una sólida base de capital, Iragorri considera que la diversificación de su cartera hará énfasis en financiar proyectos de energía dada las necesidades de expansión de la red nacional dadas a conocer por la secretaría que encabeza Luz Elena González, pues Sabadell en España tiene un profundo conocimiento en la gestión de servicios financieros para este tipo de empresas. El foco podría ir con empresas que estén desarrollando proyectos de autogeneración de entre 0.7 y 20 Mw, que están evaluando cómo aprovechar los permisos simplificados, lo mismo que las de autogeneración con almacenamiento de energía que está creciendo en los parques industriales para facilitar una mejor gestión del consumo de energía en horas pico para la red nacional.

Iragorri es muy positivo con el momentum de México, pues, aunque hay una desaceleración económica, considera que la definición que tendrá que alcanzarse en torno al T-MEC, y los ajustes que se están realizando (y se van a realizar) con respecto la certeza jurídica que requieren las empresas para invertir, tendrán que reimpulsar la actividad económica en el segundo semestre de este año.

DE FONDOS A FONDO

#Getnet... que encabeza Juan Franco en México, y Neivor, la plataforma de administración inmobiliaria que lleva en nuestro país Caterine Castillo Ceballos, que destaca por la integración de una eficiente plataforma tecnológica que introduce inteligencia artificial para el pago para cuotas de administración y rentas en cerca de 40 mil hogares del país (un súper condománager), realizaron ayer con apoyo de tecnología MasterCard una operación de pagos sin intervención humana, pero con la confiabilidad, interoperabilidad, control, precisión y seguridad, que demuestra hacia dónde va el futuro del comercio y del sistema de pagos en México, esto es, el pago de una recibo de renta real, operado con inteligencia artificial, sin intervención humana.

Una buen y sabio amigo me la describió así: “Imagina que tú le pidieras a tu chatGPT ‘quiero unos tenis talla 4, color blanco, en este rango de precio’. Esa IA o agente va a una tienda digital, lo atiende otro robot (segundo agente de IA) que encuentra el producto, lo paga con tus credenciales, acredita tu compra, ordena el envío y manda el producto”. Es el comercio del futuro. ¿Será? Sí, es padrísimo, pero cuando a uno le gusta el shopping, le quitan el encanto de ver, sentir, escoger y pagar, pero si se trata de que me administren el pago de cuota de mantenimiento del condo y los impuestos y seguros, ahí sí, ¡quiero un building mánager agéntico!